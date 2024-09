Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Η ανάρτηση για τον γάμο της με τον Γρηγόρη Μόργκαν

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη μία ημέρα μετά τον γάμο της με τον Γρηγόρη Μόργκαν έκανε την πρώτη της ανάρτηση.

Η δημοσιογράφος επισημοποίησε τη σχέση της με τον μουσικό με γαμήλια τελετή που πραγματοποιήθηκε στα Χανιά, την Κυριακή, 1 Σεπτεμβρίου. Το ζευγάρι, που είναι μαζί από το 2022, ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας ενώπιον οικογένειας και φίλων.

Η ίδια δημοσίευσε τις πρώτες φωτογραφίες από την ημέρα του γάμου τους και παραθέτοντας τους στίχους του διάσημου τραγουδιού, «Lovesong», των Cure, εξέφρασε τα συναισθήματά της για τον πλέον σύζυγό της.

«However far away, However long I stay, Whatever words Isay. I will always love you. Όσο μακριά κι αν είσαι, Όσο καιρό κι αν μείνω, Όσα λόγια κι αν πω. Πάντα θα σε αγαπώ», έγραψε.