Το καλοκαίρι τελείωσε αλλά υπέροχες εικόνες από την όμορφη Ήπειρο μας το θυμίζουν

H αγαπημένη Influencer Μαρία Τζάνη μας ταξίδεψε λοιπόν με τις εικόνες της από τα θέρετρα της Ηπείρου. Η πετυχημένη σχεδιάστρια μόδας και αγαπημένη Influencer Μαρία Τζάνη ταξίδεψε στα Σύβοτα Θεσπρωτίας για διακοπές και μοιράστηκε μαζί μας εικόνες μαγικές.

Ανέδειξε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram τον τόπο καταγωγής της καλύτερα από τον καθένα.

Πρώτος της προορισμός η Αγία Παρασκευή, όπου έμεινε στο φημισμένο ξενοδοχείο 5 αστέρων Prima Vista Boutique Hotel & Spa , το ξενοδοχείο των επωνύμων όπως αποκαλείται. Μέσα από τις αναρτήσεις της κατά την διάρκεια της διαμονής μας ταξίδεψε στους χώρους του ξενοδοχείου αναδεικνύοντας την ομορφιά που σου προσφέρει απλόχερα η περιοχή , να ξυπνάς με θέα το απέραντο γαλάζιο και το νησάκι ακριβώς απέναντι σου.. Να ταξιδεύεις στα μονοπάτια της ελληνικής κουζίνας συνδυασμένη με γεύσεις άλλων χωρών.. Να βουτάς στα κρυστάλλινα καταγάλανα νερά του Ιουνίου.



Εκεί την είδαμε να μοιράζεται μαζί μας στιγμές με άτομα από το δημοσιογραφικό και τηλεοπτικό περιβάλλον, όπως ο Θανάσης Πάτρας που παρευρισκόταν στο ξενοδοχείο με την οικογένειά του, Ο Θάνος Βάγιος δημοσιογράφος του ΑΝΤ1, ο Γρηγόρης μπάκας δημοσιογράφος του ΑΝΤ1 ενώ απολαύσαμε στιγμές από το live που έκανε στο ξενοδοχείο ο γνωστός τραγουδιστής Κωνσταντίνος Φραντζής



Το ταξίδι της μέσα από τις αναρτήσεις της συνεχίστηκε στο απέραντο γαλάζιο του Ιονίου με την Paradise Cruise όπου επισκέφθηκε παραλίες της ευρύτερης ζώνης των Συβότων και των Παξών που βρίσκονται ακριβώς απέναντι.Μέσα από τα insta story της ο Γιάννης καπετάνιος του σκάφους μας ξενάγησε σε παραλίες απίστευτης ομορφιάς και σε τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.



Δε παρέλειψε τις συνήθειες της απολαμβάνοντας τον καφέ της από το HOC κοντά στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, αναφέροντας συχνά στα story της ότι είναι μια συνήθεια πλέον αγαπημένη η επίσκεψη στο HOC όταν βρίσκεται στην πόλη, καθώς επιβραβευε συχνα και το προσωπικό για την άριστη εξυπηρέτηση. Εντύπωση προκάλεσε η απλότητα της.



Η ανοδική της πορεία και ο διάσημος κύκλος της δεν την επηρέασαν ποτέ. Όπως χαρακτηριστικά λέει το φιλικό της περιβάλλον, η Μαρία παραμένει ένα παιδί στην ψυχή, δοτική, με χιούμορ και με αγάπη για τον τόπο της.

Ένα Quote που είδαμε σε ανάρτηση της και την χαρακτηρίζει είναι : Life is short.. World is wide.. I wanna make some memories.. Η ζωή είναι μικρή.. Ο κόσμος είναι μεγάλος.. Θα δημιουργήσω μερικές αναμνήσεις.