Πάπας Λέων ΙΔ: Όταν κατηγορήθηκε για συγκάλυψη σεξουαλικής κακοποίησης από ιερείς του

Associated Press

Η εκλογή του νέου Πάπα ήταν αν μη τι άλλο γρήγορη.

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ χρειάστηκε προκειμένου να εκλεγεί δύο ημέρες και τέσσερις ψηφοφορίες, μία λιγότερη από την τελευταία συνεδρίαση του προηγούμενου Κονκλάβιου, δηλαδή αυτή στην οποία εξελέγη ο Μπεργκόλιο.

Σήμερα στις 11 π.μ. ο Πάπας θα τελέσει την πρώτη του λειτουργία με τους καρδινάλιους στην Καπέλα Σιξτίνα .

Η Kathleen Sprows Cummings, καθηγήτρια ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Notre Dame με ειδίκευση στους καθολικούς των ΗΠΑ, δήλωσε στην Washington Post ότι ο 69χρονος νέος ποντίφικας πληρούσε όλα τα κριτήρια κατά την ψηφοφορία του παπικού κονκλάβιου: «κατηχητική καρδιά, διοικητική εμπειρία και παγκόσμια όραση».

Ωστόσο η Washington Post υπενθυμίζει και κάτι ακόμη... Συγκεκριμένα ότι στις 25 Μαρτίου, η μεγαλύτερη αμερικανική ομάδα υποστήριξης θυμάτων σεξουαλικής επίθεσης από ιερείς υπέβαλε καταγγελία στο Βατικανό κατά του τότε Καρδινάλιου Ρόμπερτ Πρέβοστ, κατηγορώντας τον ότι συγκάλυψε σεξουαλική κακοποίηση από τους ιερείς του.

Ο Shaun Dougherty, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Δικτύου Επιζώντων Κακοποιημένων από Ιερείς, δήλωσε: Σε μια επιστολή πέντε σελίδων προς ανώτερους αξιωματούχους του Βατικανού, η ομάδα κατηγόρησε τον Πρέβοστ ότι επέτρεψε σε ιερείς που κατηγορούνταν για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων να συνεχίσουν να κηρύττουν. Χωρίς να διερευνηθούν οι ισχυρισμοί ή να ειδοποιηθούν οι πολιτικές αρχές.

Όπως αναφέρει η WP, πιο πρόσφατα, τέθηκαν ερωτήματα σχετικά με τη γνώση του για τις καταγγελίες κακοποίησης στην επισκοπή Τσικλάγιο κατά τη διάρκεια της θητείας του ως επίσκοπος.

Τι είχε συμβεί

Δύο ιερείς κατηγορήθηκαν για κακοποίηση τριών νεαρών κοριτσιών, και μια καταγγελία που υποβλήθηκε φέτος από το Survivors Network of Those Abused by Priests (SNAP) ισχυρίστηκε ότι «ο Πρέβοστ δεν άνοιξε έρευνα και έστειλε ανεπαρκείς πληροφορίες στη Ρώμη».

Πρωινή Ενημέρωση σε 5' Κάνε εγγραφή στο newsletter του newsbomb.gr Email ΕΓΓΡΑΦΗ Έχω διαβάσει, κατανοώ και αποδέχομαι τους όρους χρήσης του ιστότοπου της εταιρείας Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι άνω των 18 ετών ή ότι βρίσκομαι υπό την εποπτεία γονέα ή κηδεμόνα ή επιτρόπου

Το Βατικανό αρνήθηκε και πάλι οποιαδήποτε παράνομη πράξη εκ μέρους του Πρέβοστ. «Δεδομένου του τι γνωρίζουμε για τη διάδοση των σεξουαλικών κακοποιήσεων από κληρικούς, είναι σίγουρα πιθανό να έχουν συμβεί κακοποιήσεις υπό την εποπτεία του. Ήταν γενικός ηγούμενος μιας ιερατικής αδελφότητας που δραστηριοποιείται σε 50 χώρες σε όλο τον κόσμο», δήλωσε η Cummings και πρόσθεσε:

«Είναι επίσης απολύτως πιθανό ότι δεν ενήργησε αποφασιστικά για την τιμωρία των δραστών και την υποστήριξη των θυμάτων, αλλά, δυστυχώς, αυτό ισχύει για σχεδόν όλους τους άνδρες που κατείχαν υψηλές ηγετικές θέσεις στην Καθολική Εκκλησία κατά το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα. Οι καρδινάλιοι εκλέκτορες θα δυσκολευτούν να βρουν μεταξύ τους έναν άνδρα με άψογο ιστορικό σε αυτό το θέμα».

H συνέντευξη του το 2023: «Ο επίσκοπος είναι ποιμένας, όχι διαχειριστής»

Σε προ διετίας συνέντευξή του ο πάπας Λέων ΙΔ΄είχε αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Εξακολουθώ να θεωρώ τον εαυτό μου ιεραπόστολο. Η κλίση μου, όπως κάθε Χριστιανού, είναι να είμαι ιεραπόστολος, να αναγγέλλω το Ευαγγέλιο όπου κι αν βρίσκεται κανείς. Σίγουρα η ζωή μου έχει αλλάξει πολύ: Έχω την ευκαιρία να υπηρετώ τον Άγιο Πατέρα, να υπηρετώ την Εκκλησία σήμερα, εδώ, από τη Ρωμαϊκή Κουρία. Μια αποστολή πολύ διαφορετική από την προηγούμενη, αλλά και μια νέα ευκαιρία να ζήσω μια διάσταση της ζωής μου που ήταν πάντα απλώς να απαντώ «ναι» όταν μου ζητούν μια υπηρεσία. Με αυτό το πνεύμα ολοκλήρωσα την αποστολή μου στο Περού, μετά από οκτώμισι χρόνια ως επίσκοπος και σχεδόν είκοσι χρόνια ως ιεραπόστολος, για να ξεκινήσω μια νέα στη Ρώμη».

Σε ερώτημα για την ταυτότητα του επισκόπου για την Εκκλησία της εποχής μας είχε πει:

«Πρώτα απ 'όλα, πρέπει να είσαι «Καθολικός»: μερικές φορές ο επίσκοπος διακινδυνεύει να επικεντρωθεί μόνο στην τοπική διάσταση. Αλλά είναι καλό για έναν επίσκοπο να έχει ένα πολύ ευρύτερο όραμα για την Εκκλησία και την πραγματικότητα, και να βιώνει αυτή την καθολικότητα της Εκκλησίας. Χρειάζεται επίσης η ικανότητα να ακούει τους άλλους και να ζητά συμβουλές, καθώς και να έχει ψυχολογική και πνευματική ωριμότητα. Ένα θεμελιώδες στοιχείο της ταυτότητας είναι να είναι κάποιος πάστορας, ικανός να βρίσκεται κοντά στα μέλη της κοινότητας, ξεκινώντας από τους ιερείς για τους οποίους ο επίσκοπος είναι πατέρας και αδελφός. Να ζει αυτή την εγγύτητα με όλους, χωρίς να αποκλείει κανέναν.

Ο Πάπας Φραγκίσκος μίλησε για τις τέσσερις εγγύτητες: εγγύτητα με τον Θεό, με τους αδελφούς επισκόπους, με τους ιερείς και με όλο τον λαό του Θεού. Δεν πρέπει να ενδώσουμε στον πειρασμό να ζούμε απομονωμένοι, χωρισμένοι σε ένα παλάτι, ικανοποιημένοι από ένα ορισμένο κοινωνικό επίπεδο ή από ένα ορισμένο επίπεδο μέσα στην Εκκλησία. Και δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από μια ιδέα εξουσίας που δεν έχει πλέον νόημα σήμερα. Η εξουσία που έχουμε είναι να υπηρετούμε, να συνοδεύουμε τους ιερείς, να είμαστε πάστορες και δάσκαλοι.»

Σχετικές ειδήσεις