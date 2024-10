Μαρία Αντωνά: «Δεν έχω σκεφτεί το ενδεχόμενο να είμαι στο πάνελ του Λιάγκα»

Η Μαρία Αντωνά μίλησε σε κάμερες ψυχαγωγικών εκπομπών και μίλησω για το αν θα συνεργαζόταν με τον Γιώργο Λιάγκα αλλά και ποιο θα ήθελε να είναι το επόμενο επαγγελματικό της βήμα στην τηλεόραση.

Πιο συγκεκριμένα, η ίδια αρχικά είπε πως: «Αυτήν την περίοδο είμαι καλά. Όλα πάνε πολύ καλά, όλα πάνε όμορφα. Βέβαια, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια δεν δουλεύω τόσο πολύ αλλά είναι μια περίοδος που απολαμβάνω τον λίγο περισσότερο χρόνο που έχω σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια».

Στη συνέχεια, αναφορικά με την παρουσίαση της στην τηλεόραση, σημείωσε πως «Δεν έχει προλάβει να μου λείψει η τηλεόραση. Την παρακολουθώ γιατί την αγαπώ, αγαπώ τα προγράμματα, τις εκπομπές. Βλέπω όλες τις πρωινές εκπομπές. Ο κόσμος αποφασίζει και επιλέγει και αυτός είναι που θα δώσει την πρωτιά. Δεν έχει κάποια βάση αλήθειας ότι θα ήμουν στο Happy Day. Από τη στιγμή που δεν μου έχει γίνει πρόταση να είμαι στο πάνελ του Γιώργου Λιάγκα, δεν έχω σκεφτεί αν θα πήγαινα. Σίγουρα είναι μια εκπομπή που πρωταγωνιστεί και είναι ωραίο το περιβάλλον. Μπορεί να το σκεφτόμουν».

«Πιο πολύ θα έβλεπα τη Μαρία σε ένα πρότζεκτ βραδινό παρά σε κάτι πιο πρωινό. Όπως είναι το The Voice. Η αλήθεια είναι πως δεν είναι εποχές που πρωταγωνιστούν τα βραδινά πρότζεκτ. Εγώ ήμουν πολύ φαν του Θέμου Αναστασιάδη. Με είχε καλέσει στην εκπομπή του και ήταν ένα off δοκιμαστικό. Είχα αρέσει και στον Θέμο και στη Δούκισσα και ήμουν πολύ κοντά στο να βρεθώ δίπλα του. Κάτι τέτοιο βραδινό θα μου άρεσε πολύ και να το κάνω με τον Γιώργο Λιανό. Έχω δηλώσει και άλλη φορά ότι το backstage στο The Voice θα ήθελα να το κάνω».