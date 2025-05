«Andor»: Το καλύτερο επεισόδιο στην ιστορία της τηλεόρασης μόλις προβλήθηκε

Στην κορυφή της λίστας με τα καλύτερα επεισόδια τηλεοπτικής σειράς ολων των εποχών βρίσκεται πλέον το 8ο επεισόδιο του δεύτερου κύκλου της σειράς «Andor» που προβάλλεται αυτές τις ημέρες στο Disney+. Mε βαθμολογία 9.9/10 στο IMDB, το επεισόδιο «Who are you?» ξεπέρασε άλλα κορυφαία επεισόδια τηλεοπτικών σειρών όπως το «The rains of Castamere» του «Game of thrones», το «Connor’s Wedding» του «Succession» και το «Ozymandias» του «Breaking Bad».

Το επεισόδιο Νο 8 του δεύτερου κύκλου του «Andor» προβλήθηκε στην πλατφόρμα την Τρίτη 6 Μαΐου μαζί με τα επεισόδια 7 και 9 και ήταν μια τριλογία που έκανε τους θαυμαστές να παραμιλάνε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ιδιαίτερα το 8ο επεισόδιο εξέπληξε τους πάντες με τη 40λεπτη σκηνή όπου καταπνίγεται βίαια η επανάσταση στο Ghorman από την Αυτοκρατορία.

Η σειρά αποτελεί το prequel της ταινίας «Rogue One: A Star Wars Story» (2016) που και αυτή με τη σειρά της αποτελεί prequel του πρώτου φιλμ της δημοφιλούς σειράς που έκανε πρεμιέρα το 1977. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Κέσιαν Αντορ, που τον ενσαρκώνει ο Ντιέγκο Λούνα, ο οποίος από κοινός κλέφτης μετατρέπεται σε φιγούρα κλειδί στην επανάσταση.

«Το 8ο επεισόδιο του “Andor” δεν είναι μόνο το καλύτερο επεισόδιο στη σειρά Star Wars. Είναι ένα από τα καλύτερα επεισόδια στην ιστορία της τηλεόρασης», γράφει στο X ένας θαυμαστής της σειράς, ενώ ένας άλλος προσθέτει ότι «τα επεισόδια 8 και 9 της δεύτερης σεζόν του “Andor” είναι δύο από τα καλύτερα τηλεοπτικά επεισόδια όλων των εποχών». «Είναι τα τρία καλύτερα επεισόδια που μας έχει προσφέρει το Disney+ έως τώρα», γράφει ένας τρίτος.

Εκτός από τον Ντιέγκο Λούνα, στο «Andor» παίζουν επίσης οι Στέλαν Σκάρσγκαρντ, Αντρια Αριόνα, Φόρεστ Γουίτακερ κ.α. Δημιουργός της σειράς είναι ο Τόνι Γκίλροϊ.