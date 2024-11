Scarlett Johansson: Παραδέχεται ότι έχει «άτακτο» σύζυγο

Η Σκάρλετ Γιόχανσον δήλωσε ότι ο σύζυγός της, Κόλιν Τζοστ, είναι «ευγενικός», «ξεκαρδιστικός» και «στοργικός» - αλλά παραδέχτηκε ότι μπορεί επίσης να είναι άτακτος.

«Έχει επίσης την άτακτη πλευρά του, ξέρετε. Γι 'αυτό το κρατά ενδιαφέρον», είπε ο σταρ του «Fly Me to the Moon», 40 ετών, στη διάρκεια τηλεοπτικής εκπομπής.

Όταν ο οικοδεσπότης τη ρώτησε για το πλοίο Staten Island που αγόρασε ο σύζυγός της, μαζί με τον φίλο Πιτ Ντέιβιντσον το 2022, η σταρ απάντησε: «Αυτό είναι το άτακτο μέρος για το οποίο μιλούσα».

«Είναι, ναι, ακόμα παροπλισμένο», πρόσθεσε ο σταρ του «Lost in Translation».

Ωστόσο, ο Johansson επαίνεσε στη συνέχεια τον Τζοστ για την ακριβή, αλλά έξυπνη αγορά του.

Τον Σεπτέμβριο, η Page Six ανέφερε ότι το σκάφος θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος για την επίδειξη του Tommy Hilfiger στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης.

Η Γιόχανσον και ο Τζοστ είναι παντρεμένοι από τον Οκτώβριο του 2020 και καλωσόρισαν τον γιο τους, Κόσμο, τον Αύγουστο του 2021.

Το ζευγάρι συχνά «τρολάρει» ο ένας τον άλλον, ακόμα και στη διάρκεια ζωντανών τηλεοπτικών εκπομπών.