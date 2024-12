ALPHA: Το συμβόλαιο της Σταματίνας Τσιμτσιλή και τα σχέδια για τη μυθοπλασία

Το 2025 έρχεται με φόρα και αναμένονται μεγάλες εξελίξεις στην τηλεοπτική

αρένα. Πολλά συμβόλαια παρουσιαστών λήγουν και οι «καραμπόλες» θα

απασχολήσουν. Όμως, ο ALPHA θέλει να διασφαλίσει τους καλούς του

«παίκτες», προκειμένου να μην μετρήσει απώλειες.

Έτσι, στις αρχές του νέου έτους, αναμένεται να πέσουν οι υπογραφές με τη

Σταματίνα Τσιμτσιλή. Το συμβόλαιο της παρουσιάστριας λήγει τον Ιούνιο, αλλά οι

ιθύνοντες θέλουν να βεβαιωθούν ότι κανένας μνηστήρας δεν θα την πολιορκήσει.

Το «Happy Day», άλλωστε, μετρά μία ακόμη εξαιρετική χρονιά με υψηλά

ποσοστά και με μία καλοκουρδισμένη ομάδα που έχει βρει τα πατήματά της και

ξέρει από ρεπορτάζ και πρωτογενή θέματα.

Να σημειωθεί ότι και η Κατερίνα Καινούργιου αναμένεται άμεσα να υπογράψει με

τον ALPHA, αφήνοντας την Barking Well media και δημιουργώντας ακόμη πιο

ισχυρούς δεσμούς με τον ALPHA.

Την ίδια ώρα που η πρωινή ζώνη παραμένει σταθερή, τα στελέχη οχυρώνουν την

prime time με σειρές. Το δεύτερο μισό της χρονιάς συνεχίζουν τα σίριαλ

«Γιατρός», «Ο Τιμωρός», «Άγιος Έρωτας», «Διάφανη αγάπη» και υπάρχουν

σκέψεις να βγει στον αέρα το ήδη γυρισμένο «Να με λες μαμά» με τη Μαρία

Κίτσου.

Οι δύο μεγάλες παραγωγές «Πόρτο Λεόνε» και «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», που

βασίζεται στο βιβλίο της Λένας Μαντά, σύμφωνα με τον μέχρι τώρα

προγραμματισμό, πηγαίνουν για τον Σεπτέμβριο του 2025. Οι άνθρωποι του

ALPHA είναι ευχαριστημένοι από την πορεία του προγράμματος και θέλουν να

κρατήσουν δυνάμεις για την επόμενη χρονιά. Τα γυρίσματα προχωρούν κανονικά

για τις δύο προαναφερθείσες παραγωγές και ο ρυθμός, που θα κυλήσουν οι πρώτοι

μήνες της χρονιάς, θα κρίνει και το πότε θα βγουν στον αέρα.

Παράλληλα, πρεμιέρα θα κάνει τη Δευτέρα 6 Ιανουαρίου στις 22.00 μία ξένη

σειρά με τίτλο «The Day of the Jackal». Ο βραβευμένος με Όσκαρ, Eddie

Redmayne, στον πρωταγωνιστικό ρόλο, χαρίζει μία εξαιρετική ερμηνεία,

ενσαρκώνοντας έναν χαρακτήρα γεμάτο βάθος και πολυπλοκότητα, γεγονός που

του χάρισε και την υποψηφιότητα στις Χρυσές Σφαίρες 2025. Η πρώτη σεζόν του

«Τhe Day of the Jackal» αποτελείται από 10 επεισόδια και βασίζεται στο

μυθιστόρημα του Frederick Forsyth, το οποίο έχει διασκευαστεί δύο φορές για τον

κινηματογράφο: για την ταινία του 1973 «The Day of the Jackal» με

πρωταγωνιστή τον Edward Fox, και κατόπιν για την ταινία του 1997 «The Jackal»

με τους Bruce Willis και Richard Gere.

Ένας επίλεκτος ελεύθερος σκοπευτής, άριστος στις μεταμφιέσεις και άρτια

εκπαιδευμένος δολοφόνος, το «Τσακάλι», βγάζει τα προς το ζην εκτελώντας

δολοφονίες για την υψηλότερη αμοιβή. Όμως, μετά την τελευταία του δουλειά,

τραβάει την προσοχή της Μπιάνκα, μίας επίμονης Βρετανίδας αξιωματούχου των

μυστικών υπηρεσιών, που αρχίζει να τον καταδιώκει σε ένα συναρπαστικό

παιχνίδι γάτας και ποντικιού σε όλη την Ευρώπη, αφήνοντας στο πέρασμά τους

την καταστροφή.

