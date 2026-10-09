«Μια γυναίκα» spoiler: Ώρες αγωνίας για τη Μαρίνα – Ληστές μπαίνουν στο σπίτι

Snapshot Η Μαρίνα αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες, ζαλάδες και ψάχνει τρίτη δουλειά, ενώ το σπίτι της γίνεται στόχος ληστείας που την τρομοκρατεί.

Η Εύα εγκαταλείπει τη σχολή φωτογραφίας, βυθίζεται σε ενοχές και καταχρήσεις, και προκαλεί ανησυχία σε Κωστή και Ελισάβετ.

Η Ελισάβετ συγκρούεται με την Εύα, θυμάται την κακοποίηση από τον πατέρα της Μαρίνας και δέχεται να συμμετάσχει σε τηλεοπτικό πορτραίτο μετά από πειθώ του Σταύρου.

Ο Γιάννης φροντίζει τη Μαρίνα μετά από έντονη ζαλάδα, αλλά η επιμονή του προκαλεί ένταση, ενώ στο νοσοκομείο η Μαρίνα γνωρίζει τον Κυριάκο που της προτείνει εξετάσεις.

Η Ξένια ειδοποιεί τον Γιάννη για την εξαφάνιση της Μαρίνας, ο οποίος την ψάχνει και συγκρούεται άγρια με τον Μάρκο μπροστά της. Snapshot powered by AI

Με δύο επεισόδια γεμάτα ανατροπές έρχεται, την ερχόμενη εβδομάδα, συγκεκριμένα την Τετάρτη 14 και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, στις 22.00, η σειρά «Μια Γυναίκα» στον ALPHA.

Η Μαρίνα μαλώνει και τιμωρεί τη Χαρά που μιλούσε με μια άγνωστη (την Εύα). Διεκδικεί μάταια αποζημίωση για την καταστροφή του σπιτιού. Η καθημερινή κούραση της προκαλεί συχνές ζαλάδες. Η οικονομική δυσχέρεια, όμως, την αναγκάζει να ψάχνει και τρίτη δουλειά.

Η Ελισάβετ, μαθαίνει ότι η Εύα έχει εγκαταλείψει τη σχολή φωτογραφίας και συγκρούεται μαζί της. Συγχρόνως, μια περίεργη παρτίδα υλικών που ο Σταύρος φυλάει στο spa, την βάζει σε σκέψεις. Τα μέσα μεταφοράς απεργούν κι η Μαρίνα δέχεται να τους γυρίσει στο σπίτι ο Γιάννης.

Ο Μάρκος αντιδρά με την παρουσία του Γιάννη. Ο Κωστής ανησυχεί με τον παράνομο τζόγο που στεγάζει στο ραφτάδικο. Κωστής και Ελισάβετ ανησυχούν για την Εύα και την αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά της. Η Εύα βυθίζεται στις ενοχές και στις καταχρήσεις. Γιάννης και Ξένια, μιλούν για το διαζύγιο και τον μικρό Μίλτο. Η Μαρίνα έρχεται πιο κοντά με την Μπέτυ που της εμπιστεύεται να της φυλάξει κάποια χρήματα. Το ίδιο βράδυ, ληστές μπαίνουν στο σπίτι.

Η ληστεία στο σπίτι, τρομοκρατεί τη Μαρίνα και τα παιδιά. Τα χρήματα της Μπέτυς κάνουν φτερά. Η Ελισάβετ δεν ξέρει πώς να αντιμετωπίσει τις κρίσεις της Εύας. Τρέμει και υποχωρεί στις απαιτήσεις της. Η Εύα πλησιάζει κρυφά τη Χαρά στο διάλειμμα. Μια πρόταση για τηλεοπτικό πορτραίτο του Κωστή, τον αναπτερώνει.

Η Ελισάβετ αρνείται να συμμετάσχει και τον πληγώνει. Ο Σταύρος όμως την πείθει. Η Ελένη μιλά στη Μαρίνα για τις βλέψεις της με τον Αντώνη. Η Ελισάβετ θυμάται την κακοποίησή της απ’ τον πατέρα της Μαρίνας. Η Εύα συγκρούεται με το boss, ενώ η Μπέτυ καλεί τη Μαρίνα στα εγκαίνια του νέου μπαρ που της άνοιξε ο Αργύρης. Ο Μάρκος πέφτει ξανά πάνω στην Εύα που κάνει πως δεν τον ξέρει.

Μια έντονη ζαλάδα, κάνει τη Μαρίνα να δεχτεί ξανά τη φροντίδα του Γιάννη, αλλά η επιμονή του να τη συνδράμει, την θυμώνει και του επιτίθεται. Στο νοσοκομείο, η Μαρίνα γνωρίζει τον Κυριάκο που ανησυχεί για τα συμπτώματά της και της προτείνει εξετάσεις. Η Μαρίνα τρομοκρατείται και το σκάει. Η Ξένια ειδοποιεί τον Γιάννη κι εκείνος την ψάχνει στην καινούρια γειτονιά. Πέφτει πάνω στον Μάρκο που του επιτίθεται άγρια μπροστά στα μάτια της Μαρίνας.