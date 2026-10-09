«Μια γυναίκα» spoiler: Ώρες αγωνίας για τη Μαρίνα – Ληστές μπαίνουν στο σπίτι

Οι εξελίξεις στη νέα σειρά του ALPHA…

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

«Μια γυναίκα» spoiler: Ώρες αγωνίας για τη Μαρίνα – Ληστές μπαίνουν στο σπίτι
LIFESTYLE
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Snapshot
  • Η Μαρίνα αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες, ζαλάδες και ψάχνει τρίτη δουλειά, ενώ το σπίτι της γίνεται στόχος ληστείας που την τρομοκρατεί.
  • Η Εύα εγκαταλείπει τη σχολή φωτογραφίας, βυθίζεται σε ενοχές και καταχρήσεις, και προκαλεί ανησυχία σε Κωστή και Ελισάβετ.
  • Η Ελισάβετ συγκρούεται με την Εύα, θυμάται την κακοποίηση από τον πατέρα της Μαρίνας και δέχεται να συμμετάσχει σε τηλεοπτικό πορτραίτο μετά από πειθώ του Σταύρου.
  • Ο Γιάννης φροντίζει τη Μαρίνα μετά από έντονη ζαλάδα, αλλά η επιμονή του προκαλεί ένταση, ενώ στο νοσοκομείο η Μαρίνα γνωρίζει τον Κυριάκο που της προτείνει εξετάσεις.
  • Η Ξένια ειδοποιεί τον Γιάννη για την εξαφάνιση της Μαρίνας, ο οποίος την ψάχνει και συγκρούεται άγρια με τον Μάρκο μπροστά της.
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Με δύο επεισόδια γεμάτα ανατροπές έρχεται, την ερχόμενη εβδομάδα, συγκεκριμένα την Τετάρτη 14 και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, στις 22.00, η σειρά «Μια Γυναίκα» στον ALPHA.

Η Μαρίνα μαλώνει και τιμωρεί τη Χαρά που μιλούσε με μια άγνωστη (την Εύα). Διεκδικεί μάταια αποζημίωση για την καταστροφή του σπιτιού. Η καθημερινή κούραση της προκαλεί συχνές ζαλάδες. Η οικονομική δυσχέρεια, όμως, την αναγκάζει να ψάχνει και τρίτη δουλειά.

Η Ελισάβετ, μαθαίνει ότι η Εύα έχει εγκαταλείψει τη σχολή φωτογραφίας και συγκρούεται μαζί της. Συγχρόνως, μια περίεργη παρτίδα υλικών που ο Σταύρος φυλάει στο spa, την βάζει σε σκέψεις. Τα μέσα μεταφοράς απεργούν κι η Μαρίνα δέχεται να τους γυρίσει στο σπίτι ο Γιάννης.

Ο Μάρκος αντιδρά με την παρουσία του Γιάννη. Ο Κωστής ανησυχεί με τον παράνομο τζόγο που στεγάζει στο ραφτάδικο. Κωστής και Ελισάβετ ανησυχούν για την Εύα και την αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά της. Η Εύα βυθίζεται στις ενοχές και στις καταχρήσεις. Γιάννης και Ξένια, μιλούν για το διαζύγιο και τον μικρό Μίλτο. Η Μαρίνα έρχεται πιο κοντά με την Μπέτυ που της εμπιστεύεται να της φυλάξει κάποια χρήματα. Το ίδιο βράδυ, ληστές μπαίνουν στο σπίτι.

Η ληστεία στο σπίτι, τρομοκρατεί τη Μαρίνα και τα παιδιά. Τα χρήματα της Μπέτυς κάνουν φτερά. Η Ελισάβετ δεν ξέρει πώς να αντιμετωπίσει τις κρίσεις της Εύας. Τρέμει και υποχωρεί στις απαιτήσεις της. Η Εύα πλησιάζει κρυφά τη Χαρά στο διάλειμμα. Μια πρόταση για τηλεοπτικό πορτραίτο του Κωστή, τον αναπτερώνει.

Η Ελισάβετ αρνείται να συμμετάσχει και τον πληγώνει. Ο Σταύρος όμως την πείθει. Η Ελένη μιλά στη Μαρίνα για τις βλέψεις της με τον Αντώνη. Η Ελισάβετ θυμάται την κακοποίησή της απ’ τον πατέρα της Μαρίνας. Η Εύα συγκρούεται με το boss, ενώ η Μπέτυ καλεί τη Μαρίνα στα εγκαίνια του νέου μπαρ που της άνοιξε ο Αργύρης. Ο Μάρκος πέφτει ξανά πάνω στην Εύα που κάνει πως δεν τον ξέρει.

Μια έντονη ζαλάδα, κάνει τη Μαρίνα να δεχτεί ξανά τη φροντίδα του Γιάννη, αλλά η επιμονή του να τη συνδράμει, την θυμώνει και του επιτίθεται. Στο νοσοκομείο, η Μαρίνα γνωρίζει τον Κυριάκο που ανησυχεί για τα συμπτώματά της και της προτείνει εξετάσεις. Η Μαρίνα τρομοκρατείται και το σκάει. Η Ξένια ειδοποιεί τον Γιάννη κι εκείνος την ψάχνει στην καινούρια γειτονιά. Πέφτει πάνω στον Μάρκο που του επιτίθεται άγρια μπροστά στα μάτια της Μαρίνας.

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