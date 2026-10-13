Φαντασμαγορική Σακίρα - Αποθέωση στην αποχαιρετιστήρια συναυλία της στην Ισπανία

Snapshot Η Σακίρα ολοκλήρωσε το ευρωπαϊκό σκέλος της παγκόσμιας περιοδείας της «Women no longer cry World Tour» με μια συναυλία στη Μαδρίτη, μπροστά σε 55.000 θεατές.

Στη συναυλία συμμετείχαν καλλιτέχνες όπως οι Maluma, Beéle, Dani Martín και Laura Pausini.

Η Σακίρα ερμήνευσε κλασικά τραγούδια και νέες επιτυχίες, παίζοντας παράλληλα ηλεκτρική κιθάρα και ντραμς.

Η καλλιτέχνιδα δήλωσε ότι ήταν δύσκολο να αποχαιρετήσει το ισπανικό κοινό και εξέφρασε έκπληξη για την επιτυχία των συναυλιών στη Μαδρίτη.

Μετά την Ευρώπη, η Σακίρα έχει προγραμματίσει συναυλίες στο Μπισκέκ του Κιργιστάν και στις πυραμίδες της Γκίζας στην Αίγυπτο. Snapshot powered by AI

Η Σακίρα αποχαιρέτησε τη Μαδρίτη τη Μαδρίτη σηματοδοτώντας το τέλος μιας σειράς εμφανίσεων του ευρωπαϊκού σκέλους της παγκόσμιας περιοδείας της «Women not longer cry World Tour».

Σε ένα ιδιαίτερο σόου στην ισπανική πρωτεύουσα, μπροστά σε 55.000 θαυμαστές, η δημοφιλής Κολομβιανή τραγουδίστρια πλαισιώθηκε από τους «τους φίλους της», Maluma, Beéle και Dani Martín και Laura Pausini.

«Βρισκόμαστε ήδη στην τελευταία συναυλία αυτής της σειράς εμφανίσεων. Πράγματι, για μένα υπήρξε ένα πριν και ένα μετά. Ήταν σαν όνειρο», δήλωσε η καλλιτέχνιδα και παραδέχθηκε ότι της είναι δύσκολο να αποχαιρετήσει το κοινό: «Η αλήθεια είναι ότι δεν θέλω να φύγω. Θα είναι πολύ δύσκολο να φύγω ξανά από την Ισπανία».

@shakira Acaba de Finalizar su Residencia, Rompiendo todos los Récords de asistencia para una Mujer Latina, nunca antes hecho, primera vez en España, con una idea de Festival con Macondo Park. Lo que inició con una Gira Global se convirtió en esto que quedará para la Historia y sin duda será inspiración para los demás que sigan creando Cultura y Música. 🥹🥹🐺💎 — Luis Castañeda (@MENCASTT) October 13, 2026

Σε μια παράσταση γεμάτη χορό, μουσική και εντυπωσιακά εντυπωσιακά εφέ, η Σακίρα ερμήνευσε τόσο κλασικά τραγούδια της καριέρας της, όπως τα «Loba», «Suerte» ή «La tortura» – αυτή τη φορά χωρίς τον Alejandro Sanz –, όσο και νέες επιτυχίες, όπως το τελευταίο της τραγούδι με τον Maluma, «Agua».

Απέδειξε για άλλη μια φορά ότι το ευρύ μουσικό της ταλέντο ξεπερνά κατά πολύ το τραγούδι: δεν σταμάτησε να παίζει ηλεκτρική κιθάρα σε πολλά τραγούδια μαζί με το ροκ συγκρότημα της, όπως στο "Inevitable" ή στο "Si te vas", ή τα ντραμς στο "Remember to forget you", εμβληματικά τραγούδια που το κοινό τραγούδησε μαζί της από την αρχή μέχρι το τέλος.

https://www.instagram.com/reel/DebagnukSlb/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Πριν μπει στην τελική ευθεία της παράστασης, η Κολομβιανή παραδέχτηκε μπροστά στο κοινό ότι δεν περίμενε να έχει τόσο μεγάλη επιτυχία με αυτή τη σειρά συναυλιών, την πιο σημαντική της καριέρας της μέχρι στιγμής, και αποκάλυψε ότι, όταν της πρότειναν να κάνει «οκτώ συναυλίες στη Μαδρίτη, πίστευε ότι ήταν αδύνατο».

Η Σακίρα αποχαιρέτισε την Ευρώπη και τώρα ετοιμάζεται για τις επόμενες δύο γνωστές ημερομηνίες της: στις 18 Οκτωβρίου θα συναντήσει το κοινό της στο Κιργιστάν, στο Μπισκέκ, και στις 28 Νοεμβρίου θα μετατρέψει τις πυραμίδες της Γκίζας, στην Αίγυπτο, σε πραγματικό σόου.