ΗΠΑ: Σε κάθειρξη τουλάχιστον 40 ετών καταδικάστηκε ο άνδρας που διέταξε τη δολοφονία του Τούπακ

Snapshot Ο Ντουέιν «Κίφι Ντι» Ντέιβις καταδικάστηκε σε κάθειρξη τουλάχιστον 40 ετών για τη δολοφονία του Τούπακ Σακούρ.

Η καταδίκη ήρθε 30 χρόνια μετά το έγκλημα που συνέβη στο Λας Βέγκας το 1996.

Ο Ντέιβις, πρώην μέλος της συμμορίας Σάουθ Σάιντ Κόμπτον Κριπς, κρίθηκε ένοχος μετά από αποκαλύψεις που προέκυψαν από τα απομνημονεύματά του.

Η δολοφονία οργανώθηκε ως εκδίκηση για τον ξυλοδαρμό του ανιψιού του Ντέιβις, στον οποίο συμμετείχε ο Τούπακ λίγες ώρες νωρίτερα.

Ο δικηγόρος του Ντέιβις ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει έφεση κατά της ποινής. Snapshot powered by AI

Τριάντα χρόνια μετά τη δολοφονία του Τούπακ Σακούρ, ένα πρώην μέλος συμμορίας που κατηγορήθηκε ότι διέταξε τον θάνατο του θρύλου της ραπ στο Λας Βέγκας, καταδικάστηκε σήμερα σε ποινή κάθειρξης τουλάχιστον 40 ετών.

Ο Ντουέιν «Κίφι Ντι» Ντέιβις, πρώην μέλος της συμμορίας Σάουθ Σάιντ Κόμπτον Κριπς του Λος Άντζελες, κρίθηκε ένοχος στα τέλη Αυγούστου έπειτα από μια δίκη που περιλάμβανε τις ενοχοποιητικές αποκαλύψεις του για τη νύχτα της δολοφονίας, οι οποίες αντλήθηκαν από τα απομνημονεύματά του.

«Δεν έχετε το δικαίωμα να ξεριζώνετε έναν άνθρωπο από την οικογένεια του. Δεν έχετε το δικαίωμα να του στερείτε της ζωή, να του κλέβετε το μέλλον και μετά να επωφελείστε από αυτό. Κυρίως όταν ο άνθρωπος αυτός ονομάζεται Τούπακ Σακούρ», είπε η δικαστής Κάρλι Κίρνι, ανακοινώνοντας την ποινή των ισοβίων, με ελάχιστο διάστημα τα 40 χρόνια.

«Χρειαστήκαμε 30 χρόνια, αλλά σήμερα θα δώσετε λόγο για τις πράξεις σας», είπε η δικαστής.

Πριν ακόμη ανακοινωθεί η ποινή, ο δικηγόρος του Ντέιβις, Μάικλ Σανφτ, ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει έφεση.

Στη δίκη, που κράτησε τρεις εβδομάδες, παρουσιάστηκε η εκδίκηση που πήρε η συμμορία από τον Τούπακ Σακούρ της νύχτα της 7ης Σεπτεμβρίου 1996. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Ντουέιν Ντέιβις οργάνωσε τη δολοφονία του ράπερ για να εκδικηθεί τον βίαιο ξυλοδαρμό του ανιψιού του, του Ορλάντο Άντερσον, στον οποίο συμμετείχε ο ράπερ λίγες ώρες νωρίτερα, αφού προηγουμένως παρακολούθησε έναν αγώνα του μπόξερ Μάικ Τάισον στο Λας Βέγκας.

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