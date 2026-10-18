The Voice: Ο Γιώργος Λιανός μπέρδεψε το σόου με το Survivor-Η γκάφα και η ατάκα του Χρήστου Μάστορα
Η ατάκα του Γιώργου Λιανού έγινε viral
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- Ο Γιώργος Λιανός μπέρδεψε το The Voice με το Survivor κατά τη διάρκεια του σόου.
- Η ατάκα του Λιανού προκάλεσε χιουμοριστική αντίδραση από τον Χρήστο Μάστορα.
- Ο Μάστορας υπενθύμισε στον Λιανό ότι βρίσκονται στο The Voice και όχι στο Survivor.
- Ανακοινώθηκε η αποχώρηση του Χρήστου Μάστορα από το σόου αυτή την εβδομάδα.
Ένα χιουμοριστικό στιγμιότυπο εκτυλίχθηκε στο The Voice, όταν ο Γιώργος Λιανός μπέρδεψε το μουσικό talent show με το Survivor, προκαλώντας την αντίδραση του τραγουδιστή.
«Οι τέσσερις coaches έχουν πάρει τη θέση τους, η μηχανή του Survivor έχει πάρει και πάλι φωτιά και είναι έτοιμη να τερματίσει. Να φτάσει μέχρι το τέρμα», ακούστηκε να λέει ο Γιώργος Λιανός, με τον Χρήστο Μάστορα να τον διορθώνει με χιούμορ.
«Γιώργο, είσαι στο Voice, να σου θυμίσω! Είπες η μηχανή του Survivor. Θες να τρέξουμε;», σχολίασε ο τραγουδιστής.
Στη συνέχεια, ο παρουσιαστής προχώρησε στην ανακοίνωση της αποχώρησης, λέγοντας: «Κυρίες και κύριοι, ο coach που αποχωρεί αυτή την εβδομάδα είναι… ο Χρήστος Μάστορας».
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