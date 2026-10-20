Αντώνης Αντωνίου: «Αν γύριζα τον χρόνο πίσω, θα ήθελα να γνωρίσω τη γυναίκα μου νωρίτερα»

Snapshot Ο Αντώνης Αντωνίου δήλωσε ότι αν μπορούσε να γυρίσει τον χρόνο πίσω, θα ήθελε να γνωρίσει τη σύζυγό του, Νατάσα Ασίκη, νωρίτερα για να έχουν περισσότερα χρόνια μαζί.

Η Νατάσα Ασίκη έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στη ζωή του, προσφέροντάς του σοφία και σημαντικές συμβουλές.

Μαζί έχουν αποκτήσει δύο παιδιά και έχουν δημιουργήσει μια κοινή πορεία ζωής.

Ο ηθοποιός αναγνώρισε ότι έχει ζήσει μια ζωή γεμάτη περιπέτειες και στερήσεις, αλλά γενικά έκανε όσα ήθελε.

Δεν θα άλλαζε πολλά στη ζωή του εκτός από το να είχε γνωρίσει νωρίτερα τη σύζυγό του. Snapshot powered by AI

Για τη σύζυγό του, Νατάσα Ασίκη, και τη ζωή που έχουν δημιουργήσει μαζί μίλησε ο Αντώνης Αντωνίου, καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στην εκπομπή «The 2Night Show» του ΑΝΤ1. Ο ηθοποιός έκανε έναν απολογισμό της προσωπικής του διαδρομής, εξηγώντας πως, αν είχε τη δυνατότητα να γυρίσει τον χρόνο πίσω, αυτό που θα άλλαζε θα ήταν να είχε γνωρίσει τη γυναίκα του νωρίτερα, ώστε να είχαν περισσότερα χρόνια κοινής ζωής.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στις εμπειρίες, τις περιπέτειες και τις στερήσεις που σημάδεψαν τη διαδρομή του, αλλά και στον καθοριστικό ρόλο που έπαιξε η σύζυγός του, τόσο με την παρουσία της όσο και με τις συμβουλές της. Όπως παραδέχτηκε, η Νατάσα Ασίκη στάθηκε πολύτιμη στη ζωή του, ενώ η κοινή τους πορεία τού έχει χαρίσει, μεταξύ άλλων, τα δύο παιδιά τους.

«Δεν θα άλλαζα πολλά», ανέφερε χαρακτηριστικά, ξεχωρίζοντας ως τη μεγαλύτερη αλλαγή που θα ήθελε να κάνει το να είχε συναντήσει νωρίτερα τη γυναίκα του.

«Έζησα πάρα πολύ ωραία ζωή, με πολλές περιπέτειες και στερήσεις, αλλά σε γενικές γραμμές έκανα αυτά που ήθελα. Αν γυρνούσα πίσω, νομίζω ότι στα 40 μου χρόνια θα ήταν καλά. Νέος είσαι μέσα στην ανασφάλεια και δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει.

Δεν θα άλλαζα πολλά, αλλά η μεγαλύτερη αλλαγή, αν γύριζα τον χρόνο πίσω, θα ήταν να γνώριζα νωρίτερα τη Νατάσσα και να ήμασταν πιο πολλά χρόνια μαζί.

Η γυναίκα νομίζω παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή κάθε άντρα, σε εμένα έπαιξε καλό ρόλο. Είναι τα δύο παιδιά που έχουμε, αλλά και η σοφία της και η καλή συμβουλή, με καλό ή κακό τρόπο, πιεστικό εννοώ. Πάντα έπεφτε μέσα.Θα ήθελα να τη γνωρίσω λίγο πιο νωρίς, αλλά δεν πειράζει, έχουμε αρκετά χρόνια», είπε χαρακτηριστικά.