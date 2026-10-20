Γούντι Άλεν: Στη Μαδρίτη για τη νέα του ταινία - Επισκέφθηκε το Μουσείο Πράδο και ενθουσιάστηκε

Snapshot Ο Γούντι Άλεν βρίσκεται στη Μαδρίτη για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας, που είναι η τρίτη κινηματογραφική παραγωγή του στην Ισπανία.

Ο σκηνοθέτης επισκέφθηκε το Μουσείο Πράδο και περιέγραψε την εμπειρία του ως ένα πραγματικό «συμπόσιο» θαυμάζοντας έργα Ισπανών ζωγράφων όπως οι Μουρίγιο, Γκόγια και Βελάσκεθ.

Η νέα ταινία είναι σύγχρονη κωμωδία, γυρισμένη στην αγγλική γλώσσα, με καστ που περιλαμβάνει τους Μάρτον Τσόκας, Τζεμίμα Κερκ και άλλους.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που ο Άλεν γυρίζει ταινία στη Μαδρίτη, πόλη που έχει εκφράσει την αγάπη του.

Το Μουσείο Πράδο αποτελεί σημαντικό πολιτιστικό σταθμό για τον σκηνοθέτη, καθώς συνδέεται με την καλλιτεχνική κληρονομιά της Ισπανίας και την ευρωπαϊκή κουλτούρα. Snapshot powered by AI

Στη Μαδρίτη βρίσκεται ο Γούντι Άλεν για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας, όμως η παραμονή του στην ισπανική πρωτεύουσα δεν περιορίζεται στις κινηματογραφικές υποχρεώσεις του. Ο Αμερικανός σκηνοθέτης επισκέφθηκε το Μουσείο Πράδο, ένα από τα σημαντικότερα μουσεία τέχνης στον κόσμο, και εντυπωσιάστηκε από τα αριστουργήματα που φιλοξενεί, περιγράφοντας την εμπειρία του ως ένα πραγματικό «συμπόσιο».

Κατά την επίσκεψή του, ο Άλεν είχε την ευκαιρία να θαυμάσει έργα σπουδαίων Ισπανών ζωγράφων, όπως ο Μουρίγιο, ο Γκόγια και ο Βελάσκεθ. Η περιήγησή του στις συλλογές του μουσείου αποτέλεσε μια ξεχωριστή πολιτιστική στάση, την ώρα που η Μαδρίτη φιλοξενεί τη νέα κινηματογραφική δουλειά του.

https://www.instagram.com/reel/DerYm_QjJaV/

Η νέα ταινία του Γούντι Άλεν με γυρίσματα στη Μαδρίτη

Η νέα ταινία του Γούντι Άλεν είναι μια σύγχρονη κωμωδία, γραμμένη και σκηνοθετημένη από τον ίδιο. Σύμφωνα με το Variety, στο καστ συμμετέχουν οι Μάρτον Τσόκας, Τζεμίμα Κερκ, Γιάκομπ Όφτεμπρο, Πέτερ Βίβες και Αλέξι Γουάσερ, ενώ η παραγωγή πραγματοποιείται στην αγγλική γλώσσα.

Η ταινία σηματοδοτεί την τρίτη κινηματογραφική παραγωγή του Γούντι Άλεν στην Ισπανία, μετά το «Vicky Cristina Barcelona» του 2008 και το «Rifkin’s Festival» του 2020. Αυτή τη φορά, ωστόσο, ο σκηνοθέτης θα γυρίσει για πρώτη φορά ταινία στη Μαδρίτη, μια πόλη για την οποία έχει εκφράσει επανειλημμένα την αγάπη του.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που επιστρέφω στην Ισπανία. Αυτή είναι η τρίτη φορά που γυρίζω ταινία εκεί και η πρώτη ευκαιρία να κάνω μια ταινία στη Μαδρίτη, μια πόλη που πάντα αγαπούσα», είχε δηλώσει ο ίδιος.

Το Μουσείο Πράδο, ένας θησαυρός της ισπανικής τέχνης

Η επίσκεψη του Γούντι Άλεν στο Μουσείο Πράδο έρχεται να προστεθεί στις πολιτιστικές στιγμές της παραμονής του στη Μαδρίτη. Το μουσείο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα σημεία αναφοράς για την ευρωπαϊκή ζωγραφική, με συλλογές που περιλαμβάνουν έργα κορυφαίων δημιουργών και αποτυπώνουν την εξέλιξη της τέχνης μέσα στους αιώνες.

Για τον σκηνοθέτη, που έχει συνδέσει το όνομά του με ταινίες οι οποίες συχνά αναδεικνύουν την ευρωπαϊκή κουλτούρα και τις μεγάλες πόλεις της ηπείρου, η επίσκεψη στο Πράδο αποτέλεσε μια ευκαιρία να έρθει σε επαφή με την καλλιτεχνική κληρονομιά της Ισπανίας, παράλληλα με τη δουλειά του στο κινηματογραφικό πλατό.