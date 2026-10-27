Η Ζήνα Κουτσελίνη ζήτησε συγγνώμη on air στη Μαρία Αντωνά 

Snapshot Η Ζήνα Κουτσελίνη ζήτησε δημόσια συγνώμη από τη Μαρία Αντωνά στο φινάλε της εκπομπής της στο STAR.

Η Κουτσελίνη έστειλε προσωπικό μήνυμα στη Μαρία Αντωνά εξηγώντας τη θέση της και παραδέχτηκε ότι η παρουσιάστρια είχε δίκιο να νιώσει στεναχώρια. Snapshot powered by AI

Μετά τα έντονα σχόλια και την κριτική που δέχτηκε, η Ζήνα Κουτσελίνη θέλησε να ζητήσει συγγνώμη στη Μαρία Αντωνά. Η παρουσιάστρια, το μεσημέρι της Τρίτης, στο φινάλε της εκπομπής της στο STAR, τοποθετήθηκε.

«Εγώ θέλω να κλείσω τη σημερινή μέρα γιατί αύριο δεν έχουμε εκπομπή και θέλω να πω μέσα από την καρδιά μου, αλλά από την καρδιά μου, βαθιά από την καρδιά μου, ό,τι είπα σε σχέση με τη Μαρία Αντωνά, το εξήγησα σε εκείνη με προσωπικό μήνυμα. Τις διαφορές δεν τις λύνουμε δημόσια. Και είμαι ένας άνθρωπος που αυτό που έχω να το πω… το λέω για τον άνθρωπο στον οποίο αναφέρομαι. Δεν χτυπάω μέσα απ’ αυτόν έναν άλλον άνθρωπο. Αυτό το λέω για τον Γιώργο Λιάγκα. Γιατί πραγματικά, Γιώργο μου, επαγγελματικά σε εκτιμώ απεριόριστα. Μπορεί να διαφωνήσαμε, αλλά αυτή η διαφωνία μάς έκανε να έχουμε μια διάδραση συγκεκριμένη. Πραγματικά το λέω μέσα από την καρδιά μου αυτό», ανέφερε αρχικά η Ζήνα Κουτσελίνη.

«Στη Μαρία έστειλα προσωπικό μήνυμα από το πρώτο λεπτό. Δεν την αναζήτησα σε τηλέφωνα γιατί της είπα ότι όπως το πήρε έχει δίκιο. Εγώ όμως ήθελα να πω το τηλεοπτικό στρίμωγμα, το οποίο και βλέπω. Περισσότερα δεν θα πω. Ό,τι έχω να πω θα το πω στον άνθρωπο για τον οποίο και αναφέρθηκα. Και από κει και πέρα, εάν και εκείνη επιθυμεί, είμαι έτοιμη για έναν δημόσιο διάλογο», πρόσθεσε η παρουσιάστρια.

Κλείνοντας, η Ζήνα Κουτσελίνη απευθύνθηκε προσωπικά στη Μαρία Αντωνά, ζητώντας της συγγνώμη και προτείνοντάς της να συναντηθούν για να της εξηγήσει τι εννοούσε. «Μαράκι, γιατί ένιωσα ότι ένιωσες ότι σε στενοχώρησα, σου ζητώ συγγνώμη. Στο έγραψα και σε προσωπικό μήνυμα. Δεν ήθελα τίποτα από αυτό. Για άλλο πράγμα μιλούσα και μιλούσα ως στέλεχος. Αν κάποια στιγμή θελήσεις να πιούμε έναν καφέ, θα σου εξηγήσω τι εννοώ. Ίσως το πιο σωστό θα ήταν ένα μίνι και δύο σακάκια», είπε χαρακτηριστικά.