Ζήνα Κουτσελίνη: Οι αντιδράσεις στις εκπομπές για το σχόλιο προς τη Μαρία Αντωνά και η απάντησή της

Snapshot Η Ζήνα Κουτσελίνη δέχτηκε κριτική για σεξιστικό και ρατσιστικό σχόλιο στην εκπομπή της σχετικά με τη Μαρία Αντωνά.

Πολλοί παρουσιαστές και συνεργάτες υπερασπίστηκαν τη Μαρία Αντωνά, επισημαίνοντας την αδικία και την προσβολή του σχολίου.

Ο Γιώργος Λιάγκας εξέφρασε απογοήτευση για την έλλειψη συγγνώμης από την Κουτσελίνη και αποκάλυψε τη στενή σχέση του με τη Μαρία Αντωνά.

Η Ζήνα Κουτσελίνη απάντησε ότι η εκπομπή της εκφράζει ελεύθερα γνώμες και τόνισε τη σημασία του σεβασμού στην αντίθετη άποψη μέσα σε μια δημοκρατία. Snapshot powered by AI

Στο επίκεντρο βρίσκεται η Ζήνα Κουτσελίνη, το τελευταίο 24ώρο, μετά το σχόλιο για τη Μαρία Αντωνά και την εκπομπή «Mega non stop». Η παρουσιάστρια του STAR, το πρωί της Δευτέρας, είπε χαρακτηριστικά: «ένα μίνι, δύο άντρες και ενημέρωση».

Μετά την απάντηση της ίδιας της Μαρίας Αντωνά, οι πρωινές εκπομπές σήμερα έσπευσαν να την υποστηρίξουν «ρίχνοντας τα βέλη τους» κατά της Κουτσελίνη.

«Αυτό ήταν ένα σεξιστικό, ρατσιστικό σχόλιο που δεν θα έπρεπε μία γυναίκα με μία τέτοιου είδους πείρα να βγει και να το πει στον “αέρα”. Είναι τελείως λάθος αυτή η τοποθέτηση και, επίσης, ένας άνθρωπος από το πάνελ της να μην βγει να “μαζέψει” τα πράγματα», είπε η Μαίρη Αυγερινοπούλου στο πάνελ της «Super Κατερίνα».

«Η Μαρία απάντησε και, επειδή την ξέρω, είναι ένα πολύ ευαίσθητο πλάσμα, πάρα πολύ καλό παιδί. Έχω την καλύτερη άποψη για τη Μαρία. Κυρία με “Κ” κεφαλαίο, πάρα πολύ δουλευταρού και δεν έχει δώσει ποτέ δικαίωμα για τίποτα και στεναχωρήθηκε. Δεν έχει θέμα με την κριτική, να πεις κάτι για τη δουλειά της αλλά για το ενδυματολογικό κομμάτι», τόνισε από την πλευρά της η Κατερίνα Καινούργιου.

«Ήταν άσχημο και άκομψο για τη Μαρία. Αυτό δεν το συζητάμε και νομίζω δεν θα το αμφισβητήσει κανείς. Γιατί δεν είπε και ένα ωραίο κορίτσι με ένα μίνι. […] Πολλές φορές ένας άνθρωπος μπορεί να έχει δίκιο, αλλά με τον τρόπο που θα εκφράσει το δίκιο του, την άποψή του, να το χάσει τελείως. Και το λέω, γιατί η Ζήνα φυσικά και είναι αυτή που είναι και έχει μια αυταπόδεικτη πορεία στα πράγματα με μια τεράστια καριέρα αλλά και αντίστοιχα και το Μαράκι είναι ένα νέο παιδί», είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή στο «Happy Day».

«Μιλάμε για ένα κορίτσι τόσο αξιοπρεπές. Για κανέναν δεν μπορείς να το πεις αυτό, αλλά πόσω μάλλον για έναν άνθρωπο που δουλεύει, κάνει την προσπάθειά του. Το σύστημα την αντιμετωπίζει σαν να είναι καινούργιο πρόσωπο. Δεν είναι. Η Μαρία δουλεύει πάρα πολλά χρόνια και κάνει αυτή την προσπάθεια εδώ. Διαβάζει τόσο πολύ, δουλεύει τόσο πολύ και ξαφνικά γίνεται ο άνθρωπος αυτός ένα… μίνι; Θέλω να πιστεύω ότι η Ζήνα Κουτσελίνη αγαπάει τις γυναίκες, όπως έχει αποδείξει ότι αγαπάει και τα μίνι. Ήταν σεξιστικό», ανέφερε χαρακτηριστικά η Σίσσυ Χρηστίδου στο «Χαμογέλα και πάλι!» του MEGA.

«Το σκέφτηκα πάρα πολύ από χθες, γιατί ξέρετε πολλά χρόνια ότι δε θέλω να μπλέκω καθόλου τα προσωπικά μου με τα επαγγελματικά μου, παρότι κάποια στιγμή στη ζωή μου μοιραία μπλέξανε. Σκέφτηκα πάρα πολύ αν πρέπει στην εκπομπή αυτή σήμερα να παίξουμε το θέμα της κυρίας Κουτσελίνη που επιτέθηκε με αυτό τον απαράδεκτο τρόπο στη Μαρία Αντωνά», είπε ο Γιώργος Λιάγκας στο «Πρωινό». «Η Μαρία είναι η σύντροφός μου εδώ και δυόμιση χρόνια. Η πρώτη μου σκέψη είναι ότι δεν πρέπει να το παίξω. Προφανώς, φεύγοντας από τη γιορτή του Δημήτρη μετά το απόγευμα, όλη τη μέρα την πέρασα με τη Μαρία και έζησα πραγματικά όλο αυτό που βίωσε, με εκατοντάδες μηνύματα ανθρώπων να τη στηρίζουν για την απρεπή επίθεση που της έκανε χθες η κυρία Κουτσελίνη», συνέχισε.

«Με ρώτησε και η Μαρία, μου λέει, “θα το παίξετε;”. Και λέω “Ρε Μαρία, δεν είναι σωστό να το παίξω”, γιατί υπάρχει και υποκειμενισμός. Μέσα στην αντικειμενικότητα του τεράστιου λάθους της κυρίας Κουτσελίνη υπάρχει και η υποκειμενικότητα ότι η Μαρία είναι σύντροφός μου, οπότε ακόμα και άδικο να είχε εγώ θα τη στήριζα. Άρα, στη λογική ότι πρέπει να είμαι αντικειμενικός στη δουλειά αυτή, είχα επιλέξει μέχρι και σήμερα το πρωί να μην το παίξουμε το θέμα», εξήγησε.

«Δεν είχε την ευθιξία, ρε παιδί μου, να πει “έκανα ένα λάθος, είναι ανθρώπινο”», σχολίασε ο Γιώργος Λιάγκας, εκφράζοντας την ενόχλησή του για το γεγονός ότι, όπως είπε, η παρουσιάστρια επικαλέστηκε το δικό του δικαίωμα να λέει τη γνώμη του για να υπερασπιστεί τη στάση της. «Το θέμα λοιπόν δεν είναι το λάθος. Δεν είναι ότι η κυρία Κουτσελίνη χθες έκανε ένα λάθος. Το πρόβλημα είναι ότι σήμερα το πρωί το λάθος αυτό το άφησε να περάσει έτσι, λέγοντας ότι όπως και ο Λιάγκας λέει τη γνώμη του, τη λέω και εγώ», κατέληξε ως προς τον λόγο που αποφάσισε τελικά να τοποθετηθεί δημόσια.

Η απάντηση της Ζήνας Κουτσελίνη

«Όπως ξέρετε, είμαστε μια παρέα που δεν φοβάται να λέει γενικά τη γνώμη της σε ό,τι πιστεύει. Θα τη λέμε, θα λέμε την άποψή μας και σε όποιον αρέσει. Έχουμε μια δημοκρατία και πάντα θα πρέπει να σκεφτόμαστε αυτό που λέμε τι ακριβώς είναι… Με την έννοια ότι εμείς αναγνωρίζουμε κάποια πράγματα και βλέπουμε, η άλλη πλευρά μπορεί να βλέπει κάτι άλλο και πάει λέγοντας η ζωή μας», είπε η Ζήνα Κουτσελίνη στο μαγκαζίνο «Πρώτος καφές με τη Ζήνα» του STAR.

«Δεν αναφέρομαι σε συγκεκριμένο περιστατικό, για να διευκρινιστεί, το λέω γενικά, γιατί μου αρέσουν οι άνθρωποι που λένε την άποψή τους. Κι έχω πολλούς, να σας πω, στην τηλεόραση… Εμένα οι εμμονές δεν μου αρέσουν γενικά και έχουμε μια δημοκρατία», πρόσθεσε καταλήγοντας: «Τη ζωή την παίρνουμε στα σοβαρά, όπως και τα πράγματα που συμβαίνουν. Το θέμα είναι να μην γελοιοποιούμε πράγματα και καταστάσεις και να μην τα μηδενίζουμε. Η άποψή μας πάντα θα πρέπει να μένει. Όποιος τη λέει, με το θάρρος της γνώμης του, πρέπει να σεβόμαστε και την άποψή του άλλου, είτε μας αρέσει, είτε δεν μας αρέσει».

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