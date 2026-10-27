Οι τηλεαστέρες «τρώνε τις σάρκες τους» - Οι κόντρες της πρωινής ζώνης

Snapshot Οι πρωιν ψυχαγωικές εκπομπές εμφανίζουν συνεχείς τηλετικούς καβγάδες και αυτοαναφορικά σχόλια, παρά τη μειωμένη τηλεθέαση.

Η Ζήνα Κουτσελίνη σχολίασε αρνητικά την εκπομπή «MEGA Non Stop», προκαλώντας αντίδραση από τη Μαρία Αντωνά.

Η Μαρία Αντωνά απάντησε δημόσια, τονίζοντας την αξία της δουλειάς και της αξιοπρέπειας της, και δέχτηκε υποστήριξη από συναδέλφους και κοινό.

Η Αντελίνα Βαρθακούρη και ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος υπερασπίστηκαν τη Μαρία Αντωνά, αναγνωρίζοντας την επαγγελματική της πορεία και την προετοιμασία της.

Οι τηλεοπτικές κόντρες στην πρωινή ζώνη δεν φαίνεται να συμβάλλουν στην αύξηση της τηλεθέασης, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις. Snapshot powered by AI

Έναν μήνα συμπλήρωσαν στον αέρα οι πρωινές ψυχαγωγικές εκπομπές και το «γαϊτανάκι» του «σου πα, μου πες» φαίνεται ότι έχει ξεκινήσει δυναμικά. Η αυτοαναφορικότητα αποτελεί ξανά πρωταγωνιστή στην πρωινή ζώνη, όσο κι αν τοκοινό δείχνει ότι γυρίζει πλέον την πλάτη σε τέτοιου είδους τακτικές, που κάποτε μπορεί να έφερναν πρωτιές.

Τα νούμερα τηλεθέασης, με μοναδικές εξαιρέσεις τους «Αταίριαστους», που ουδεμία σχέση έχουν με κόντρες, αλλά και την Κατερίνα Καινούργιου, η οποία από την περσινή σεζόν διανύει πιο ήρεμη περίοδο, κινούνται σε χαμηλές πτήσεις, όσο οι τηλεαστέρες αρέσκονται στο να φωνάζουν και να καβγαδίζουν… σε ξένα αμπέλια!

Η πιο πρόσφατη περίπτωση beef είναι αυτή της Ζήνας Κουτσελίνη και της Μαρίας Αντωνά. Το πρωί της Δευτέρας, μέσα από την εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα», η Ζήνα Κουτσελίνη σχολίασε την εκπομπή «MEGA Non Stop», με τους Ζήση Μούσιο, Βασίλη Τσεκούρα και Μαρία Αντωνά.

«Στο MEGA είναι ένα τραπέζι και ένας πάγκος. Δεν μπορώ να το δω με τίποτα, γιατί νιώθω ότι δε χωράνε όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Ο ένας σπρώχνει τον άλλον για να πάρει το πλάνο», ανέφερε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια του STAR, συνεχίζοντας: «Και μετά…Ένα μίνι, δύο άντρες και η ενημέρωση».

Τη δική της απάντηση έδωσε λίγη ώρα αργότερα η Μαρία Αντωνά, μέσα από ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

«Θα περίμενα από μια γυναίκα με τόσα χρόνια εμπειρίας στην τηλεόραση να γνωρίζει πως καμία επαγγελματική παρουσία δεν είναι “μίνι” όταν πίσω της υπάρχουν δουλειά, προσπάθεια και αξιοπρέπεια. Δεν με ενοχλεί να είμαι στην αρχή μιας διαδρομής ήνα έχω ακόμη πολλά να μάθω. Με ενοχλεί, όμως, η ευκολία με την οποία μια γυναίκα επιχειρεί να υποτιμήσει μια άλλη», έγραψε χαρακτηριστικά. Φυσικά, αυτήήταν μόνο η αρχή. Γρήγορα δημιουργήθηκε ένα κύμα υποστήριξης προς την παρουσιάστρια του MEGA, τόσο από ανθρώπους του χώρου όσο και από χρήστες του διαδικτύου.

Η Αντελίνα Βαρθακούρη, μέσα από μια ιδιαίτερα τρυφερή ανάρτηση στο Instagram, εξήρε την εργατικότητα, το ήθος και την αξιοπρέπεια της καλής της φίλης, στέλνοντάς της το μήνυμα: «Μη σε στενοχωρεί τίποτα, προχώρα με αυτή την αξιοπρέπεια που προχωράς χρόνια τώρα».

Από την πλευρά του, ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος, ο οποίος έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με τη Μαρία Αντωνά, υπερασπίστηκε δημόσια την επαγγελματική της πορεία, επισημαίνοντας πως, μετάτη συμμετοχή της στο «Survivor», κάποιοι βρίσκουν την ευκαιρία να την υποβαθμίζουν και να την υποτιμούν.

Παράλληλα, αναφέρθηκε με θετικά λόγια στην παρουσία της στην ενημερωτική εκπομπή «MEGA Non Stop», τονίζοντας πως είναι διαβασμένη και προετοιμασμένη, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να ανταποκριθεί με επιτυχία και σε διαφορετικούς τηλεοπτικούς ρόλους.

Η Ζήνα Κουτσελίνη, πριν από λίγο διάστημα, άνοιξε «πυρά» και προς τον Ποσειδώνα Γιαννόπουλο, με αφορμή τα σχόλιά του στην εκπομπή «Happy Day». Ο ραδιοφωνικός παραγωγός, μιλώντας στην εκπομπή του ALPHA, εξέφρασε την άποψή του για την εκπομπή «Ο πρώτος καφές με τη Ζήνα», λέγοντας πως στοπάνελ υπάρχουν πρόσωπα των οποίων την άποψη δεν ενδιαφέρεται να ακούσει, ενώ εκτίμησε ότι η παρουσιάστρια δεν έχει αντιληφθεί πως η συγκεκριμένη επιλογή δεν αποδίδει σε επίπεδο τηλεθέασης.

«Βλέπω λίγο Ζήνα. Δενκαταλαβαίνω ακριβώς πού πάει η εκπομπή. Βλέπω κάποια πρόσωπα εκεί που δενμε νοιάζει καθόλου να ακούσω την άποψή τους. Εννοώ κάποια νέα άτομα που δεν ξέρω καν πώς τα λένε. Έναν νεαρούλη εκεί, που είναι τώρα της μόδας τι παίζει στοTikTok, τι παίζει εδώ και τι παίζει εκεί, βάλτε έναν. Η Ζήνα δεν έχει λάβει ακόματο μήνυμα, κάτι που έχουν λάβει οι άλλες εκπομπές, ότι δεν πουλάει αυτό. Δεν πουλάει», σχολίασε χαρακτηριστικά ο ραδιοφωνικός παραγωγός. Η Ζήνα Κουτσελίνη, έχοντας δίπλα της τον συνεργάτη της, Ανδρέα Ζωίτσα, θέλησε να δώσει τη δική της απάντηση στα σχόλια του Ποσειδώνα Γιαννόπουλου, εκφράζοντας την ενόχλησή της για την κριτική που ασκήθηκε στους νεότερους συνεργάτες της. «Εγώ δίνω τόπο στα νιάτα, άλλοι δεν τον δίνουν. Για μένα αυτόείναι πολύ σοβαρό. Με ενόχλησε, δεν θα το κρύψω. Τα νέα παιδιά πρέπει απόκάπου να ξεκινήσουν. Είδα τον Ποσειδώνα Γιαννόπουλο στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή να λέει ότι δεν τον ενδιαφέρουν οι απόψεις των νέων παιδιών που υπάρχουν στην εκπομπή μου. Τι λες βρε Ποσειδώνα; Αλήθεια; Εσύ όταν ξεκίνησες τι ήσουν; Φτασμένος; Όλα αυτά τα χρόνια που έδινες συνεντεύξεις, σου έκλεισαν την πόρτα; Δεν μου αρέσει να υποτιμάνε τους νέους ανθρώπους», ανέφερε φανερά εκνευρισμένη η παρουσιάστρια του STAR.

Στη συνέχεια, η Ζήνα Κουτσελίνη αναφέρθηκε σε πρόσωπα που ξεκίνησαν την τηλεοπτική τους πορεία δίπλα σε πιο έμπειρους συναδέλφους, τα οποία σήμερα έχουν καταφέρει να ξεχωρίσουν στον χώρο. «Όταν ξεκινούσα το “Κους Κους” το μεσημέρι, ο Παπανώτας ήταν ο παλιός. Τα τρία παιδιά από τη Θεσσαλονίκη, η Καραβάτου, ο Μουτσινάς και η Ηλιάκη, είναι πρώτα ονόματα σήμερα. Όπως και η Σταματίνα Τσιμτσιλή όταν ήρθε στο Alter, ξεκίνησε με τη μαγειρική, δεν είδα κάποιο σχόλιο μετά. Με ενοχλεί να υποτιμούμε τα νέα παιδιά. Και το εννοώ απόλυτα. Η κυρία Παλιαλέξη που είναι η αρχισυντάκτρια της εκπομπής “HappyDay”, με νέα παιδιά δουλεύει, δεν δουλεύει με ηλικιωμένους», πρόσθεσε.

Παπανώτας εναντίον Πετρογιάννη

Κόντρες χωρίς Δημήτρη Παπανώτα δεν γίνεται! Ο ίδιος έκανε δηλώσεις στηνκάμερα του «Πρωινού», ρίχνοντας τα βέλη του στη Φωτεινή Πετρογιάννη, η οποίαείχε σχολιάσει ότι συνήθως μιλά με αρνητικό πρόσημο για τον κόσμο. «Εντελώςαδιάφορο μου φαίνεται. Αυτό που δεν μου φαίνεται αδιάφορο είναι η παρατήρηση που έκανε η κοπελίτσα από το πάνελ σας, η οποία ξέρω πώς μπήκε στην τηλεόραση και καταλαβαίνω ότι είναι άσχετη με το αντικείμενο. Αλλά πες της όταν θα γυρίσει στο κανάλι ότι εσείς παίζετε μόνο τα αρνητικά σχόλια», ανέφερε ο Δημήτρης Παπανώτας, φωτογραφίζοντας τη συνεργάτιδα του Γιώργου Λιάγκα.

Η Φωτεινή Πετρογιάννη πήρε τότε τον λόγο, διευκρινίζοντας αρχικά ότι είχε συμφωνήσει να προβληθούν οι επίμαχες δηλώσεις, παρότι την αφορούσαν προσωπικά. «Πρώτα απ’ όλα θέλω να ξεκαθαρίσω ότι αυτή η δήλωση έγινε σε δική μαςκάμερα, που σημαίνει ότι άμα θέλαμε, δε θα την παίζαμε», είπε, ξεκαθαρίζοντας πως, όταν ρωτήθηκε από τους συνεργάτες της, απάντησε ότι ήθελε να μεταδοθεί το απόσπασμα. «Είναι άλλο η άποψη και άλλο η συκοφαντία», τόνισε στη συνέχεια, ανακοινώνοντας την πρόθεσή της να προχωρήσει σε νομικές ενέργειες. «Θέλω να του πω ότι θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις σε νομική βάση γι’ αυτό πουείπε. Αδιαπραγμάτευτο, αυτό που λέω αυτή τη στιγμή. Δεν έχει πίσω μπρος…Ούτε θα με ρίξει με τηλεφωνήματα που έκανε πέρσι σε δικούς μου ανθρώπους για άλλα θέματα και προσπαθούσε να τους μεταπείσει για δικές τους ιστορίες. Δεν θακάνω πίσω», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις σε νομική βάση γιατί εγώ στο δικό μου αξιακό σύστημα, όποιο κι αν είναι αυτό, αυτό που είπε το θεωρώ τεράστια προσβολή για έναν άνθρωπο που από τα 18 του δουλεύεικαι κάνει αυτή τη δουλειά για να ζήσει τον εαυτό του και το σπίτι του. Δεν τοδέχομαι από κανέναν, από τον Θεό τον ίδιο», πρόσθεσε. «Δεν πρόκειται να χαλάσω την ψυχική μου υγεία για κανέναν», ξεκαθάρισε, συμπληρώνοντας για τον Δημήτρη Παπανώτα: «Θα πρέπει να μιλήσει από εδώ και στο εξής με τον δικηγόρο μου και ό,τι αυτός αποφασίσει».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο παιδίτης, εξηγώντας γιατί αισθάνεται την ανάγκη να δώσει συνέχεια στο θέμα. «Επειδήέχω ένα παιδί και δεν επικαλούμαι το παιδί μου τώρα έτσι για να ’χαμε να λέγαμεκαι δεν θέλω ποτέ να μπει σε ένα διαδίκτυο και να δει ότι ένας Παπανώτας είπε κάνα αισχρό υπονοούμενο για τη μάνα του ότι μπήκε με κάποιο τρόπο σε αυτή τη δουλειά, θα το ξεκαθαρίσω όπως πρέπει να το ξεκαθαρίσω», είπε η Φωτεινή Πετρογιάννη.

Στο ίδιο έργο θεατές

Η προαναφερθείσα κόντρα έγινε αφορμή για να επανέλθει στο προσκήνιο η alltime classic πλέον διαμάχη μεταξύ του Γιώργου Λιάγκα και της Σίσσυς Χρηστίδου. Την έντονη ενόχλησή του με όσα ειπώθηκαν στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» της Σίσσυς Χρηστίδου εξέφρασε ο Γιώργος Λιάγκας, με αφορμή τα σχόλια που έγιναν για τις σχέσεις μεταξύ των συνεργατών του «Πρωινού». Ο παρουσιαστής δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του για την εικόνα που,όπως υποστήριξε, επιχειρείται να παρουσιαστεί για την ομάδα του, σύμφωνα μετην οποία οι συνεργάτες της εκπομπής δεν στηρίζουν ο ένας τον άλλον καιυπάρχουν μεταξύ τους αντιπάθειες.

Η αφορμή για το ξέσπασμά του δόθηκε όταν η Φωτεινή Πετρογιάννη αναφέρθηκε στο τροχαίο ατύχημα που είχε την προηγούμενη ημέρα. Ο Γιώργος Λιάγκας πήρετότε τον λόγο και, αναφερόμενος στη βοήθεια που της προσέφερε ο Τάσος Τεργιάκης μετά το ατύχημα, απάντησε με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο στα σχόλια πουείχαν ακουστεί για την εκπομπή του, κάνοντας λόγο για εμμονές και ξεκαθαρίζοντας ότι έχει φτάσει στα όριά του.

«Και παρότι εδώ δεν σε στηρίζουμε, ήρθε ο Τάσος να σε στηρίξει. Γιατί ακούστηκε χθες σε μια εκπομπή ότι εμείς εδώ δεν στηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Όχι, επειδή ακούγονται διάφορα τέτοια. Παιδιά, είπαμε να κάνουμε κριτική και να μισούμε τους απέναντι. Άλλοι, εμείς δεν μισούμε κανέναν και δεν ασχολούμαστε. Αλλά να βγάζουν συμπεράσματα και να ασχολούνται μισή ώρα με το ότι εμείς είμαστε μια εκπομπή που μισιόμαστε μεταξύ μας. Είναι σοκαριστικό. Δεν το έχω ξαναβιώσει στη ζωή μου αυτό. Λοιπόν, είπαμε για εμμονές, για κομπλεξισμό, αλλά αυτό πια ξεφεύγει από τα όρια… Η βλακεία είναι ανίκητη. Και υπάρχουν δυο-τρεις βλάκες στην τηλεόραση. Ξέρουν αυτοί ποιοι είναι. Δεν απολογούμαι σεκανέναν», κατέληξε ο Γιώργος Λιάγκας πριν από κάποιες ημέρες.

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