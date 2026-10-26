ΣΚΑΪ: Εξασφάλισε τα δικαιώματα του Fame Story

Snapshot Ο ΣΚΑΪ εξασφάλισε τα δικαιώματα του γνωστού ριάλιτι σόου «Fame Story» για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν.

Το «Fame Story» ήταν η πρώτη μουσική ακαδημία στην Ελλάδα με μεγάλη επιτυχία τη δεκαετία του 2000 στον ΑΝΤ1.

Το ριάλιτι επιστρέφει ανανεωμένο από τον ΣΚΑΪ, με αλλαγές στο φορμάτ και αναμενόμενη πρεμιέρα που δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί.

Η προηγούμενη επανεκδοχή του σόου στο STAR το 2023 δεν κατάφερε να επαναλάβει την αρχική επιτυχία του ΑΝΤ1.

Ο ΣΚΑΪ συνεχίζει να επενδύει στη βραδινή ζώνη με αγαπημένα φορμάτ και υψηλά ποσοστά τηλεθέασης. Snapshot powered by AI

Η φετινή τηλεοπτική σεζόν κυλά με θετικό πρόσημο για το κανάλι του Φαλήρου, καθώς σημειώνει επιτυχίες και υψηλά ποσοστά τηλεθέασης σε αρκετές ζώνες.

Το πρωί με τα ενημερωτικά μαγκαζίνο, το μεσημέρι με το «Studio στις 3», αλλά και το βράδυ με το «The Voice», ο σταθμός δίνει τη δική του μάχη στον ανταγωνισμόκαι ξεχωρίζει.

Τα στελέχη, γνωρίζοντας καλά τις απαιτήσεις ενός τηλεοπτικού μαραθωνίου, συνεχίζουν να αναζητούν φορμάτ που μπορούν να προσελκύσουν τους τηλεθεατές.

Ποντάροντας σε ήδη αγαπημένα πρότζεκτ, ο ΣΚΑΪ εξασφάλισε τα δικαιώματα του θρυλικού «Fame Story». Η πρώτη μουσική ακαδημία που συστήθηκε στην Ελλάδα το 2002, μέσα από τησυχνότητα του ΑΝΤ1, γνώρισε μεγάλη επιτυχία και άφησε εποχή.

Οι διαγωνιζόμενοι-σπουδαστές παρέμεναν έγκλειστοι για 3,5 μήνες και παρακολουθούσαν καθημερινά μαθήματα με καθηγητές. Μία φορά την εβδομάδα πραγματοποιούνταν το live, όπου ερμήνευαν τραγούδια.

Οι κριτές ανακοίνωναν τους υποψήφιους προς αποχώρηση και το κοινό ψήφιζε, αποφασίζοντας ποιος θα αποχωρήσει. Το 2023, το σόου επανήλθε μέσα από τη συχνότητα του STAR, χωρίς όμως νασημειώσει την επιτυχία των πρώτων χρόνων στον ΑΝΤ1.

Τώρα, τα στελέχη του ΣΚΑΪ θα προχωρήσουν στις απαραίτητες αλλαγές, προκειμένου να βγει στον αέραη ανανεωμένη version. Αν και δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη το πότε θα κάνει πρεμιέρα, το comeback του αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον.

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