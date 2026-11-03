Στράτος Τζώρτζογλου: «Έχω γεννηθεί για να φλερτάρω»

Snapshot Ο Στράτος Τζώρτζογλου δηλώνει ότι έχει γεννηθεί για να φλερτάρει και δίνει ολοκληρωτικά σε κάθε σχέση.

Αναφέρει ότι του αρέσει να ερωτεύεται και να είναι δοτικός στις επαφές του με τους ανθρώπους.

Δυσκολεύεται να κρατήσει αποστάσεις και κακίες ακόμη και με όσους τον έχουν πληγώσει.

Τονίζει ότι το φλερτ του δεν είναι σεξουαλικό, αλλά ένας τρόπος έκφρασης αγάπης και θετικής ενέργειας.

Δείχνει συμπάθεια ακόμα και προς τους εχθρούς του χωρίς να κρατά αρνητικά συναισθήματα. Snapshot powered by AI

Ο Στράτος Τζώρτζογλου σε συνέντευξη που παραχώρησε ανέφερε ότι δίνεται ολοκληρωτικά σε κάθε σχέση, καθώς όπως είπε, έχει γεννηθεί για να φλερτάρει.

Ο ηθοποιός μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», αναφερόμενος στην ανάγκη του να είναι κοντά στους ανθρώπους και να τους μεταδίδει θετική ενέργεια.

Παράλληλα, ο Στράτος Τζώρτζογλου εξήγησε ότι δυσκολεύεται να κρατήσει αποστάσεις ακόμη και από όσους τον έχουν πληγώσει: «Μ' αρέσει να ερωτεύομαι και να τα δίνω όλα, έχω γεννηθεί για να φλερτάρω. Δεν το εννοώ σεξουαλικά, δεν το κάνω για να ανάψω τον άλλον, αλλά ο τρόπος μου είναι τόσο πολύ δοτικός, που νιώθω εκείνη τη στιγμή αγάπη όταν έρχομαι σε επαφή με ανθρώπους. Ακόμα και με τους εχθρούς μου έχω μία συμπάθεια, δεν ξέρω για ποιον λόγο, δεν μπορώ εύκολα να κρατήσω κακία».