Η Έρικα Ελένιακ κάνει «Baywatch» στο OnlyFans με έσοδα σχεδόν 300.000 δολάρια σε τρεις μήνες

Snapshot Η Έρικα Ελένιακ κέρδισε σχεδόν 300.000 δολάρια σε τρεις μήνες από το OnlyFans και αναμένει έσοδα περίπου 1 εκατομμυρίου δολαρίων μέσα στο έτος.

Η ηθοποιός, γνωστή από το «Baywatch», χρησιμοποιεί το OnlyFans για να συνδεθεί απευθείας με τους θαυμαστές της και να διατηρήσει τον έλεγχο της εικόνας της.

Η Ελένιακ περιγράφει το περιεχόμενό της ως προσωπικό και αφιλτράριστο, αποδεχόμενη και ασυνήθιστα αιτήματα των συνδρομητών της με θετικό τρόπο.

Η ίδια παραδέχεται ότι νιώθει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και αποδοχή του σώματός της σήμερα σε σχέση με την εποχή του «Baywatch».

Η Έρικα Ελένιακ επιστρέφει ως guest στο remake του «Baywatch», με πρεμιέρα προγραμματισμένη για τον Ιανουάριο του 2027. Snapshot powered by AI

Σχεδόν 300.000 δολάρια μέσα σε μόλις τρεις μήνες έχει κερδίσει η Έρικα Ελένιακ από την παρουσία της στο OnlyFans, με τα έσοδά της να την οδηγούν, σύμφωνα με δημοσίευμα του TMZ, σε μια χρονιά που θα μπορούσε να της αποφέρει περίπου 1 εκατομμύριο δολάρια. Η ηθοποιός, που έγινε γνωστή τη δεκαετία του ’90 μέσα από τη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά «Baywatch», φαίνεται πως βρήκε έναν νέο τρόπο να επικοινωνεί με το κοινό της, αλλά και να αξιοποιεί εμπορικά τη δημόσια εικόνα της.

Η 57χρονη σήμερα Ελένιακ υποδύθηκε τη ναυαγοσώστρια Σόνι ΜακΚλέιν από το 1989 έως το 1992, αποτελώντας ένα από τα αρχικά μέλη του καστ της σειράς που άφησε εποχή στην αμερικανική τηλεόραση.

«Πίστευα ότι θα το μισήσω, αλλά το λατρεύω»

Η ίδια αποκάλυψε στο Fox News Digital ότι αρχικά αντιμετώπισε με επιφύλαξη την ιδέα να δημιουργήσει λογαριασμό στο OnlyFans.

«Όταν σκέφτηκα για πρώτη φορά να μπω στο OnlyFans, πίστευα ειλικρινά ότι θα το μισήσω», δήλωσε. Ωστόσο, όπως εξήγησε, η εμπειρία αποδείχθηκε εντελώς διαφορετική.

«Πρέπει όμως να σας πω ότι το λατρεύω. Μου έδωσε αυτή την απίστευτη ευκαιρία να ξανασυνδεθώ με τόσο υπέροχους ανθρώπους, οι οποίοι παρακολουθούν την καριέρα μου από τη δεκαετία του 1980, από το “E.T.” μέχρι το “Baywatch”, την περίοδό μου στο Playboy, τους “Beverly Hillbillies” και όλα όσα έκανα στο ενδιάμεσο».

Η ηθοποιός παραδέχθηκε ότι δεν περίμενε πως αυτή η επιλογή θα είχε τόσο μεγάλη επίδραση πάνω της.

«Για πρώτη φορά στη ζωή μου νιώθω πραγματικά ότι με αγαπούν, με εκτιμούν και έχω δύναμη με έναν τρόπο που δεν είχα αισθανθεί ποτέ στο παρελθόν. Είναι ένα εκπληκτικό συναίσθημα και ειλικρινά δεν μπορώ να πιστέψω πόση χαρά έχει φέρει στη ζωή μου», ανέφερε.

Το OnlyFans δίνει τη δυνατότητα στους δημιουργούς περιεχομένου, μεταξύ των οποίων διασημότητες, αθλητές και εργαζόμενοι στη βιομηχανία του σεξ, να χρεώνουν απευθείας τους συνδρομητές τους για το υλικό που δημοσιεύουν. Η πλατφόρμα έχει προσελκύσει εκατοντάδες εκατομμύρια χρήστες και πραγματοποιεί συναλλαγές δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως, σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας.

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Οι ανασφάλειες στο «Baywatch» και η συμφιλίωση με το σώμα της

Όπως είπε η Ελένιακ, αποφάσισε αρχικά να δοκιμάσει το OnlyFans επειδή της φαινόταν ένας διασκεδαστικός τρόπος να βρίσκεται σε επαφή με τους θαυμαστές της.

Σε προηγούμενη συνέντευξή της στο Fox News Digital είχε μιλήσει και για τις ανασφάλειες που ένιωθε όταν γύριζε το «Baywatch», φορώντας το χαρακτηριστικό μαγιό της σειράς. Σήμερα, όπως εξηγεί, αισθάνεται πολύ πιο άνετα με το σώμα της.

«Αυτό, βέβαια, δεν έχει αλλάξει», είπε αρχικά, αναφερόμενη στη δυσκολία των γυρισμάτων με ένα κοστούμι που ουσιαστικά ήταν μαγιό.

«Όταν δουλεύεις φορώντας ένα κοστούμι που είναι ουσιαστικά μαγιό και πρέπει να τρέχεις, να κάνεις σκηνές δράσης και διάφορα άλλα, δεν είναι η πιο άνετη στολή στον κόσμο. Δεν νομίζω ότι αυτό θα άλλαζε για μένα ούτε σήμερα. Όμως είμαι πλέον 57 ετών. Νιώθω άνετα με το σώμα μου και με τον εαυτό μου. Μου αρέσει πολύ το σημείο στο οποίο βρίσκομαι αυτή τη στιγμή. Υποθέτω, λοιπόν, ότι αυτό είναι που έχει αλλάξει».

Το περιεχόμενο που δημοσιεύει

Η ηθοποιός περιγράφει το περιεχόμενό της στην πλατφόρμα ως «προσωπικό, παιχνιδιάρικο και αφιλτράριστο», ενώ δεν διστάζει να ανταποκριθεί και σε ορισμένα πιο ασυνήθιστα αιτήματα των συνδρομητών της.

«Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που τους αρέσουν τα πόδια», είπε χαμογελώντας. «Συνήθως, όταν λαμβάνεις ένα αίτημα για κάτι που αφορά τα πόδια, μπορεί να είναι λίγο αστείο, λίγο παράξενο, αλλά στον καθένα αρέσει κάτι διαφορετικό. Πραγματικά, όμως, με εξέπληξε το πόσο δημοφιλή ήταν τα πόδια».

Όπως ανέφερε, μέχρι στιγμής έχει δεχθεί ελάχιστες αρνητικές αντιδράσεις για την απόφασή της να ενταχθεί στην πλατφόρμα.

«Έχω εκπλαγεί ευχάριστα. Με υποδέχθηκαν πολύ θερμά και πολλοί με ενθάρρυναν, λέγοντάς μου “προχώρα, απόλαυσέ το”. Πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι που θα έχουν κάτι αρνητικό να πουν. Είτε πρόκειται για το OnlyFans είτε για κάποια άλλη δουλειά που έχω κάνει, πάντα θα βρίσκεται κάποιος που θέλει να πει κάτι κακό. Ξέρετε, τα γνωστά τρολ. Ειλικρινά, απλώς τους αγνοώ», δήλωσε.

«Οι γυναίκες πρέπει να έχουν τον έλεγχο της εικόνας τους»

Η Ελένιακ εκτιμά ότι το κοινωνικό στίγμα γύρω από το OnlyFans έχει αρχίσει να αλλάζει και βλέπει την πλατφόρμα ως μια σύγχρονη εκδοχή λέσχης θαυμαστών, στην οποία οι δημιουργοί έχουν άμεση επαφή με το κοινό τους.

«Νομίζω ότι το στίγμα γύρω από τη συμμετοχή στο OnlyFans έχει αλλάξει. Συνεχίζει να εξελίσσεται. Είναι κατά κάποιον τρόπο μια σύγχρονη λέσχη θαυμαστών, όπου μπορείς να βρίσκεσαι απευθείας με τους ανθρώπους που σε ακολουθούν. Το περιεχόμενο βρίσκεται εκεί, διαθέσιμο», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, για τις γυναίκες που εργάζονται στον χώρο της ψυχαγωγίας είναι ιδιαίτερα σημαντικό να έχουν τον έλεγχο της εικόνας τους.

https://www.instagram.com/p/Des2Qx1i9HI/

«Ειδικά ως γυναίκες στη βιομηχανία του θεάματος, θέλουμε να έχουμε τον έλεγχο της δικής μας εικόνας. Είναι τόσο σημαντικό. Για μένα, η συμμετοχή στην πλατφόρμα είχε απόλυτο νόημα. Και πιστεύω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για όσους θέλουν να πάρουν τον έλεγχο της εικόνας και του περιεχομένου που δημιουργούν στο διαδίκτυο».

Η ίδια δηλώνει ότι αισθάνεται άνετα να αγκαλιάζει τη σέξι πλευρά της, διατηρώντας παράλληλα τον έλεγχο σε όσα επιλέγει να μοιραστεί.

«Για μένα, το να είσαι σέξι σημαίνει να έχεις αυτοπεποίθηση για το σώμα σου και για το ποια είσαι, όχι απλώς για την εξωτερική σου εμφάνιση. Νομίζω ότι η σεξουαλικότητα πηγάζει από μέσα μας και από το να αισθανόμαστε καλά με τον εαυτό μας», εξήγησε.

https://www.instagram.com/p/DeIWGxUCod3/

Επιστρέφει στο «Baywatch» σχεδόν 35 χρόνια μετά

Την ίδια στιγμή που η παρουσία της στο OnlyFans γνωρίζει επιτυχία, η Έρικα Ελένιακ ετοιμάζεται να επιστρέψει και στη σειρά που την έκανε γνωστή σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η ηθοποιός πρόκειται να εμφανιστεί ξανά ως Σόνι ΜακΚλέιν, αυτή τη φορά σε guest ρόλο στο νέο «Baywatch» του τηλεοπτικού δικτύου Fox. Η πρεμιέρα του remake της σειράς έχει προγραμματιστεί για τις 6 Ιανουαρίου 2027.

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένη που συμμετέχω στο remake αυτής της σειράς. Πιστεύω ότι θα είναι καταπληκτική. Ελπίζω πραγματικά να πάρει το πράσινο φως και για δεύτερη σεζόν και να με φέρουν πίσω με έναν πιο σταθερό ρόλο. Θα το ήθελα πολύ», είπε.

Αναπολώντας την εποχή της σειράς, πρόσθεσε: «Κοιτάζοντας πίσω, η σειρά είχε κάτι μαγικό. Ήταν μια απόδραση για όλους, ανεξάρτητα από το πού ζούσαν στον κόσμο. Εξακολουθεί να έχει αυτή τη μαγεία».

Για την ίδια, η επιστροφή στο «Baywatch» δεν είναι απλώς ένα νοσταλγικό ταξίδι στις παραλίες της Καλιφόρνιας, αλλά μια ακόμη ευκαιρία να ζήσει και να εργαστεί με τους δικούς της όρους.

«Επέστρεψα και αυτή τη φορά το κάνω για μένα», κατέληξε.

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