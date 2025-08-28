Πέθανε ο ηθοποιός Φλόιντ Λεβίν - Έπαιζε σε «Baywatch» και «The Hangover»

Ο Φλόιντ Λεβίν έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών ο, γνωστός από τα «Baywatch» και «The Hangover». Ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 24 Αυγούστου, με τη δυσάρεστη είδηση να επιβεβαιώνεται από την οικογένειά του.

Συγκεκριμένα, με μία ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram η νύφη του, Τρέισι Ρόμπινς ανακοίνωσε τον θάνατό του. Αφού δημοσίευσε μερικά οικογενειακά στιγμιότυπα με τον ηθοποιό, έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της ότι ο πεθερός της «έφυγε» περικυκλωμένος από τα αγαπημένα του πρόσωπα.

Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Ο αγαπημένος μου πεθερός, πέθανε ήρεμα χθες, 24 Αυγούστου, περικυκλωμένος από την όμορφη οικογένειά του (και μάλλον εύχεται κάποιος να του φέρει ένα μαρτίνι)». Η Τρέισι Ρόμπινς περιέγραψε τον Φλόιντ Λεβίν ως τον «καλύτερο πεθερό, παππού και αστείρευτο γελωτοποιό».

Στη συνέχεια, της λεζάντα που συνοδεύει την ανάρτησή της, πρόσθεσε ότι θα της λείψει το χιούμορ και οι ιστορίες του: «Θα μου λείψει πολύ, αλλά ξέρω ότι ήδη κάνει τους αγγέλους να γελούν,» ενώ έκλεισε γράφοντας: «Σ' αγαπώ παππού και ναι... πάντα το έκανες με τον δικό σου τρόπο μέχρι το τέλος».