Αντώνιος και Κλεοπάτρα: Ποιοι ηθοποιοί έρχονται σε γκεστ εμφανίσεις  

Η καθημερινή σειρά του Φαλήρου ετοιμάζει εκπλήξεις στο κοινό της… 

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Αντώνιος και Κλεοπάτρα: Ποιοι ηθοποιοί έρχονται σε γκεστ εμφανίσεις  
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  • Η σειρά «Αντώνιος & Κλεοπάτρα» θα παρουσιάσει γκεστ εμφανίσεις των Στέφανου Κυριακίδη, Μαρίας Φιλίππου και Βίκυ Κάβουρα.
  • Ο χαρακτήρας Περικλής, μετά από 46 χρόνια γάμου, ζητά διαζύγιο από τη Μαργαρίτα, προσφέροντάς της σημαντικό χρηματικό ποσό.
  • Η Μαργαρίτα αιφνιδιάζεται από το διαζύγιο και το προσφερόμενο ποσό, καθώς η περιουσία τους είναι σημαντικά μεγαλύτερη.
  • Αποκαλύπτεται η παράνομη σχέση του Περικλή με τη Νατάσσα, οικιακή βοηθό στο σπίτι τους.
  • Οι δύο πλευρές αποφασίζουν να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους με σφοδρότητα, με τον Περικλή να επιδιώκει νέα ζωή με τη Νατάσσα και τη Μαργαρίτα να ζητά το μισό της περιουσίας.
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Είναι η απογευματινή παρέα στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ, που ανανεώνει το ραντεβού της καθημερινά για τις 18.40. Η σειρά «Αντώνιος & Κλεοπάτρα» συνεχίζει να επενδύει στις γκεστ εμφανίσεις, που προσπαθούν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον του κοινού.

Σε επόμενο κύκλο επεισοδίων, θα δούμε τους Στέφανο Κυριακίδη, Μαρία Φιλίππου και Βίκυ Κάβουρα να απασχολούν. Συγκεκριμένα, ο πλούσιος επιχειρηματίας Περικλής (Στέφανος Κυριακίδης), μετά από 46 χρόνια γάμου, ζητά διαζύγιο από τη Μαργαρίτα (Μαρία Φιλίππου), προσφέροντάς της ένα αρκετά σεβαστό ποσό.

Η Μαργαρίτα πέφτει από τα σύννεφα, καθώς δεν υπάρχει προφανής λόγος διαζυγίου αλλά και για το ότι η περιουσία τους ξεπερνά κατά πολύ αυτό το ποσό. Απευθύνεται στην Κλεοπάτρα για να την αναλάβει και ο Περικλής αντίστοιχα στον Αντώνη. Αυτό που βγαίνει στην επιφάνεια είναι ότι ο Περικλής έχει παράνομη σχέση με τη Νατάσσα (Βίκυ Κάβουρα), που εργάζεται ως οικιακή βοηθός στο σπίτι τους. Και οι δύο πλευρές είναι αποφασισμένες να το φτάσουν στα άκρα… Ο Περικλής να ξεκινήσει μια νέα ζωή δίπλα στη νεαρή Νατάσσα και η Μαργαρίτα να του πάρει τη μισή περιουσία.

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