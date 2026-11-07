«Δεν ήταν το καλύτερο συναίσθημα» - Η κόρη του Σωτήρη Μουστάκα για την κατεδάφιση του σπιτιού τους

Snapshot Κατεδαφίστηκε το σπίτι στα Βριλήσσια όπου έζησε ο ηθοποιός Σωτήρης Μουστάκας.

Η κόρη του, Αλεξία Μουστάκα, δήλωσε ότι το σπίτι ήταν ενοικιαζόμενο και η κατεδάφισή του της προκάλεσε ανάμεικτα συναισθήματα.

Η κατεδάφιση σηματοδοτεί το τέλος ενός σημείου αναφοράς για τους παλιούς κατοίκους και τη μνήμη του ηθοποιού.

Ο Σωτήρης Μουστάκας απεβίωσε το 2007 και είχε δημιουργήσει αργότερα δικό του σπίτι στον Γέρακα. Snapshot powered by AI

Κατεδαφίστηκε το σπίτι στο οποίο έζησε για πολλά χρόνια ο αείμνηστος ηθοποιός Σωτήρης Μουστάκας στα Βριλήσσια.

Για την κατεδάφιση, μίλησε το πρωί του Σαββάτου στο Open, η κόρη του ηθοποιού Αλεξία Μουστάκα: «Ναι και εγώ το είδα αυτό. Μου στείλανε πολλοί το link από αυτό. Αυτό που έχω να πω είναι ότι αυτό το σπίτι δεν ήταν ποτέ δικό μας, με ενοίκιο ήταν. Εκεί έζησα τα παιδικά μου χρόνια. Ήμουν πολύ μικρή, στο δημοτικό πήγαινα. Εντάξει μου φάνηκε λίγο περίεργο που είδα αυτό το σπίτι γιατί έχω να το δω από όταν ήμουν 14 χρονών που φύγαμε. Είδα και κάτι τζάμια εκεί πέρα που μου θύμισαν την τραπεζαρία μας, εντάξει δεν ήταν και το καλύτερο συναίσθημα, αλλά τι να κάνουμε ας κατεδαφίζονται τα σπίτια καλύτερα».

Φωτογραφία από τις εργασίες κατεδάφισης δημοσίευσε στο Facebook κάτοικος της περιοχής. Στο στιγμιότυπο φαίνονται εκσκαφείς να έχουν ήδη γκρεμίσει μεγάλο μέρος της κατοικίας, η οποία είχε συνδεθεί με την προσωπική ζωή του σπουδαίου Κύπριου κωμικού, που αγαπήθηκε όσο λίγοι από το κοινό μέσα από το θέατρο και τον κινηματογράφο.

«Το σπίτι στα Βριλήσσια που ζούσε για χρόνια ο αείμνηστος Σωτήρης Μουστάκας, σήμερα το πρωί. Πάει και αυτό και μαζί του μια ολόκληρη εποχή», έγραψε ο κάτοικος στη λεζάντα της ανάρτησής του.

Yπενθυμίζεται ότι ο Σωτήρης Μουστάκας έφυγε από τη ζωή το 2007, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία καλλιτεχνική παρακαταθήκη. Αν και τα τελευταία χρόνια είχε δημιουργήσει το δικό του σπίτι στον Γέρακα, η κατοικία στα Βριλήσσια αποτέλεσε για μεγάλο διάστημα μέρος της καθημερινότητάς του και συνδέθηκε με τις αναμνήσεις όσων τον γνώρισαν από κοντά.

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