Μαρία Ιωαννίδου: Ξέσπασε κατά της Εριέττας Μαυρουδή για τις δηλώσεις της – «Η γυναίκα είναι τρελή»

Η αιχμή για την ηλικία της ηθοποιού, οι αντικρουόμενες περιγραφές για τις τελευταίες στιγμές του Φρέντυ Γερμανού και η απειλή για μήνυση.

Newsroom

Μαρία Ιωαννίδου: Ξέσπασε κατά της Εριέττας Μαυρουδή για τις δηλώσεις της – «Η γυναίκα είναι τρελή»
LIFESTYLE
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Μαρίαωαννίδου αντέδρασε έντονα στις δηλώσεις της Εριέττας Μαυρουδή, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς της για τη φροντίδα του Φρέντυ Γερμανού και τις συνθήκες στο νοσοκομείο.
  • Η Μαυρουδή υποστήριξε ότι συνόδευε τον Φρέντυ Γερμανό στις θεραπείες του και άφησε αιχμές για την Ιωαννίδου σχετικά με την ηλικία της και την παρουσία της στο πλευρό του.
  • Η Ιωαννίδου διέψευσε ότι απέφευγε να δείξει την ταυτότητά της και τόνισε πως βρισκόταν δίπλα στον Γερμανό μέχρι το τέλος της ζωής του.
  • Υπάρχουν αντικρουόμενες εκδοχές για τις τελευταίες στιγμές του Φρέντυ Γερμανού και τη σχέση των δύο γυναικών με τον δημοσιογράφο.
  • Η Ιωαννίδου δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά εναντίον της Μαυρουδή, αν και δεν επιθυμεί να αφιερώσει χρόνο στην υπόθεση.
Snapshot powered by AI

Έντονη ήταν η αντίδραση της Μαρίας Ιωαννίδου στις πρόσφατες δηλώσεις της Εριέττας Μαυρουδή, πρώην συζύγου του Φρέντυ Γερμανού και μητέρας της Ναταλίας Γερμανού. Αφορμή στάθηκαν όσα ανέφερε η τελευταία για την περίοδο της ασθένειας του δημοσιογράφου, αφήνοντας αιχμές για την ηθοποιό, αλλά και για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρισκόταν στο πλευρό του.

Η Εριέττα Μαυρουδή, σε μια εφ' όλης της ύλης συνέντευξη, μίλησε για τον γάμο της με τον Φρέντυ Γερμανό, τη ζωή τους μετά το διαζύγιο και τη σχέση της με τη μητρότητα. Εκείνο, ωστόσο, που προκάλεσε τη μεγαλύτερη ένταση ήταν η αναφορά της στις θεραπείες του δημοσιογράφου, τον οποίο, όπως υποστήριξε, συνόδευε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

«Μείναμε φίλοι όλη μας τη ζωή και μάλιστα στο τέλος, εγώ τον πήγαινα για τις χημειοθεραπείες του», ανέφερε, εξηγώντας στη συνέχεια ότι στο 401 υπήρχε μηχάνημα για τις ακτινοβολίες του.

Στο σημείο αυτό άφησε αιχμή για τη γυναίκα που βρισκόταν τότε στο πλευρό του Φρέντυ Γερμανού, υποστηρίζοντας ότι δεν ήθελε να επιδεικνύει την ταυτότητά της στους στρατιώτες της εισόδου, ώστε να μη βλέπουν την ηλικία της.

«Τον πήγαινα εγώ, που δε με ένοιαζε να βλέπουν τα φανταράκια πόσο χρονών είμαι», είπε, προσθέτοντας ότι την ειδοποίησαν και την ημέρα που ο δημοσιογράφος έφυγε από τη ζωή, στο νοσοκομείο Υγεία.

Παρότι δεν κατονόμασε τη Μαρία Ιωαννίδου, η αναφορά της παρέπεμπε στην ηθοποιό, η οποία ήταν η τελευταία σύζυγος του Φρέντυ Γερμανού.

Στην ίδια συνέντευξη, η Εριέττα Μαυρουδή μίλησε ανοιχτά και για τη μητρότητα, παραδεχόμενη ότι δεν αισθάνθηκε ποτέ το μητρικό ένστικτο όπως συνήθως περιγράφεται.

«Δεν έχω και καμία μητρότητα και καμία διάθεση να αποκατασταθεί η μητρότητά μου. Δηλαδή είναι κάτι που δεν το αισθάνθηκα ποτέ και το λέω ευθαρσώς. Δεν ντρέπομαι», ανέφερε, προσθέτοντας ότι, παρά τα συναισθήματά της, «με τον τρόπο μου ήμουν εκεί».

Οι δηλώσεις της για τη σχέση μητέρας και κόρης προκάλεσαν συζητήσεις, όμως η αναφορά της στη Μαρία Ιωαννίδου ήταν εκείνη που οδήγησε στη δημόσια αντιπαράθεση.

«Είναι ντροπή – Δεν θα κάτσω να κατινιάσω»

Η Μαρία Ιωαννίδου, μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day», δεν έκρυψε την οργή της για όσα ακούστηκαν, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς της πρώην συζύγου του Φρέντυ Γερμανού.

«Είναι ντροπή να λέγονται και να ακούγονται τέτοια πράγματα στον κόσμο, που πιθανότατα δε με ξέρει», δήλωσε, χρησιμοποιώντας στη συνέχεια ιδιαίτερα σκληρούς χαρακτηρισμούς για τη Μαυρουδή.

«Ας πάει κάπου να ηρεμήσει η γυναίκα. Σε ένα τρελοκομείο; Είναι τρελή, δεν είναι στα καλά της», είπε, προσθέτοντας ότι θεωρεί τις συγκεκριμένες αναφορές προσβλητικές τόσο για την ίδια όσο και για τη μνήμη του δημοσιογράφου.

«Εγώ δεν ασχολούμαι με τέτοια φτηνά πράγματα, γιατί είναι πολύ φτηνά και για μένα και για τον Φρέντυ και για τη μνήμη του και για όλα. Και από εκεί και έπειτα δε θα κάτσω να κατινιάσω. Δεν είμαι κατίνα εγώ. Αυτή είναι», ανέφερε.

Τι απαντά για το νοσοκομείο και τις τελευταίες στιγμές του Φρέντυ Γερμανού

Η ηθοποιός διέψευσε κατηγορηματικά ότι δεν βρισκόταν στο πλευρό του συζύγου της κατά τη διάρκεια της ασθένειάς του. Όπως εξήγησε, είχε ζητήσει τη βοήθεια της Εριέττας Μαυρουδή μόλις μία ή δύο φορές, προκειμένου να μεταφέρουν τον Φρέντυ Γερμανό στο νοσοκομείο, επειδή η ίδια δεν οδηγούσε.

Απέρριψε επίσης τον ισχυρισμό ότι απέφευγε να δείξει την ταυτότητά της λόγω της ηλικίας της.

«Θέλω δε θέλω, ταυτότητα δίνεις. Τι κουταμάρες είναι αυτές; Είναι ντροπή, ρε παιδιά, ντροπή. Δηλαδή και που το ακούω, ανατριχιάζω», δήλωσε.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η αντίδρασή της όταν κλήθηκε να σχολιάσει τον ισχυρισμό της Μαυρουδή ότι εκείνη ειδοποιήθηκε από το νοσοκομείο όταν ο Φρέντυ Γερμανός πέθανε.

«Ψέματα. Γιατί να την καλέσουν; Είχαν χωρίσει εκατομμύρια χρόνια πριν. Κι εγώ είχα παντρευτεί με τον Φρέντυ», απάντησε.

Η Ιωαννίδου υποστήριξε ότι βρισκόταν η ίδια κοντά του μέχρι την τελευταία στιγμή. «Εγώ ήμουν δίπλα του, εγώ του κρατούσα το χεράκι κι εγώ του έκλεισα τα ματάκια του», είπε, προσθέτοντας ότι δεν γνωρίζει προσωπικά την Εριέττα Μαυρουδή.

Οι δύο γυναίκες δίνουν έτσι διαφορετικές εκδοχές για την περίοδο της ασθένειας και τις τελευταίες ώρες της ζωής του δημοσιογράφου.

Οι διαφωνίες για τον γάμο και η αναφορά σε μήνυση

Η Μαρία Ιωαννίδου αμφισβήτησε και άλλες αναφορές της Μαυρουδή για τον Φρέντυ Γερμανό. Υποστήριξε ότι ο δημοσιογράφος όχι μόνο δεν της απαγόρευσε να εργάζεται, αλλά τη στήριζε στην επαγγελματική της πορεία. Παράλληλα, επέμεινε ότι δεν της είχε υπάρξει ποτέ άπιστος, δίνοντας διαφορετική εικόνα για τον χαρακτήρα και τη συμπεριφορά του.

Αναφερόμενη στην Εριέττα Μαυρουδή, είπε ακόμη ότι δεν την έχει συναντήσει ποτέ και πως, ακόμη κι αν τη συναντούσε, δεν θα είχε κάτι να της πει.

Δεν απέκλεισε, πάντως, το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά εναντίον της, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν επιθυμεί να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην υπόθεση.

«Αν είχα διάθεση και κέφια και καιρό και χρόνο και τα λοιπά, θα της έκανα μια ωραία μήνυση, αλλά δεν έχω χρόνο να ασχοληθώ με την κυρία Μαυρουδή», ανέφερε.

«Βασικά θέλω να τελειώνει η ιστορία, να μη με αναφέρει, γιατί με ματιάζει», πρόσθεσε.

Κλείνοντας, η ηθοποιός αναφέρθηκε στον δεσμό της με τον Φρέντυ Γερμανό, αποκαλύπτοντας ότι έχει ζητήσει από τον σημερινό σύντροφό της, Δημήτρη, εάν φύγει πρώτη από τη ζωή, να αναγράφεται στο μνήμα της το όνομα «Μαρία Ιωαννίδου Γερμανού», όπως ακριβώς και στην ταυτότητά της.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:14ΚΟΣΜΟΣ

H Σαουδική Αραβία πιέζει την ΕΕ να χαρακτηρίσει τους Χούθι τρομοκρατική οργάνωση – Οι επιφυλάξεις των Ευρωπαίων

04:56WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 13 Νοεμβρίου

04:32ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν επίθεση σε αμερικανικό ραντάρ στο Μπαχρέιν – Προειδοποιούν για νέα πλήγματα

04:08LIFESTYLE

Μαρία Ιωαννίδου: Ξέσπασε κατά της Εριέττας Μαυρουδή για τις δηλώσεις της – «Ντροπή και κατινιές – Η γυναίκα είναι τρελή»

03:44ΚΟΣΜΟΣ

Τεράστια επιχείρηση από FBI και Europol: 354 συλλήψεις σε 14 χώρες για διακίνηση ναρκωτικών μέσω του dark web – Κατασχέθηκαν 5,7 τόνοι και 209 όπλα

03:20ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για τον πρώην CEO της Nvidia: «Περνάει μια κόλαση» – Τι αποκάλυψε για την παραίτηση του Τζένσεν Χουάνγκ και τις υποψίες κατασκοπείας

02:56ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Οι χώρες του Κόλπου μου ζήτησαν να μην επιτεθώ ξανά στο Ιράν – «Μπορώ να το καταστρέψω σε τρεις ημέρες»

02:32ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 1Ε/2026: Βγήκε η προκήρυξη για τις θέσεις Ελεγκτών Ιατρών στο Δημόσιο

02:08ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4,8 Ρίχτερ νότια της Κρήτης

01:54ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Οι Ευρωπαίοι στις επόμενες ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία – Συμφωνία για μεγάλη ανταλλαγή αιχμαλώτων

01:36ΚΟΣΜΟΣ

Nvidia: Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δεν έχει καταλήξει αν η Άλις Χουάνγκ είναι κατάσκοπος της Κίνας

01:12ΚΟΣΜΟΣ

«Χωρίς δισταγμό»: Ο Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας επίθεσης στο Ιράν, ακόμη και άμεσα

00:48ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Στα ψέματά σας θα απαντάω με αλήθειες – Τα τηλέφωνα ανοίξανε;»

00:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καταιγίδα ρευστοποιήσεων στη Wall Street – Βούλιαξε ο Dow Jones κατά 1.833 μονάδες, χάθηκαν σχεδόν 3 τρισ. δολάρια

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε παγκάκι λίγα δευτερόλεπτα αφότου σηκώθηκε άνθρωπος

23:50ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κύκλωμα φοροδιαφυγής Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή άλλοι 3 κατηγορούμενοι – Τι ισχυρίστηκαν

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Γρηγόρης Βαλλιανάτος: Καταδικάστηκε σε 28 μήνες φυλάκιση με αναστολή για συκοφαντική δυσφήμηση εργαζομένων του ΚΕΘΕΑ - Ειδικός όρος να ζητήσει δημόσια συγγνώμη

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν: Περισσότερη πυρηνική ενέργεια και στόχος μηδενικών εκπομπών έως το 2053

23:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αμερικανικό δικαστήριο απέρριψε την παρέμβαση της FIFA στην έρευνα της UEFA για τον Ινφαντίνο

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Λυράρης έπαιξε λύρα πάνω στη σκεπή εκκλησίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:38ΚΟΣΜΟΣ

Γιατρός με διαμέρισμα $1,1 εκατ. ο άνδρας που έσπειρε τον θάνατο στην Ουάσινγκτον - Σκότωσε τον διαχειριστή της πολυκατοικίας του λόγω διαμάχης για μούχλα στο κτίριο

21:31ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ψηφιακό «κραχ» στο Microsoft 365 μετά από σερί κυβερνοεπιθέσεων στο Outlook

23:50ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κύκλωμα φοροδιαφυγής Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή άλλοι 3 κατηγορούμενοι – Τι ισχυρίστηκαν

19:44ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα Θεσσαλονίκης: «Ο διάολος χωρίς πρόσωπο, μεταμορφωμένο» - Ξεσπά ο πρώην σύζυγος της γυναίκας «αράχνης»

22:24ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο: Πέθανε ο στιχουργός των μεγάλων επιτυχιών, Λάκης Τεάζης - Οι συνεργασίες του

20:26ΚΟΣΜΟΣ

«Μπράβο Specialist»: Ο Χέγκσεθ απένειμε παράσημο στον στρατιώτη που τον επέπληξε στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη - Δείτε φωτογραφίες

18:24ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Μαρία Καρρά: Νέα δικαστική δικαίωση για την κληρονομιά Τράγκα στο Μονακό - Τι αποφάσισε το Εφετείο

17:27WHAT THE FACT

«Δεν θέλω να πεθάνω παρθένος»: 59χρονος παντρεμένος εδώ και 20 χρόνια αποκάλυψε ότι δεν είχε ποτέ σεξουαλική ζωή

03:44ΚΟΣΜΟΣ

Τεράστια επιχείρηση από FBI και Europol: 354 συλλήψεις σε 14 χώρες για διακίνηση ναρκωτικών μέσω του dark web – Κατασχέθηκαν 5,7 τόνοι και 209 όπλα

15:22ΕΘΝΙΚΑ

Τουρκική φρεγάτα έστειλε μήνυμα μέσω ασυρμάτου στο «Abeille Marengo» μόλις εισήλθε σε διεθνή ύδατα - Άμεση απάντηση από την φρεγάτα «Λήμνος»

21:57ΕΛΛΑΔΑ

Κολοκοτρώνη: «Υπάρχει κίνδυνος ολικής κατάρρευσης του κτιρίου», λέει ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση Τζόκερ 12/11/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

20:09ΕΛΛΑΔΑ

Διασώστες του ΕΚΑΒ κατά Κωνσταντοπούλου μετά το περιστατικό με την επιθεωρήτρια

04:32ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν επίθεση σε αμερικανικό ραντάρ στο Μπαχρέιν – Προειδοποιούν για νέα πλήγματα

04:08LIFESTYLE

Μαρία Ιωαννίδου: Ξέσπασε κατά της Εριέττας Μαυρουδή για τις δηλώσεις της – «Ντροπή και κατινιές – Η γυναίκα είναι τρελή»

00:48ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Στα ψέματά σας θα απαντάω με αλήθειες – Τα τηλέφωνα ανοίξανε;»

12:30WHAT THE FACT

Πατέρας αγόρασε μετοχές της Microsoft για τον γιο του το 1992, αλλά τις ξέχασε

12:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται voucher 1.000 ευρώ πριν τα Χριστούγεννα - Ποιους αφορά

19:18ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με σχολικό στη Λάρισα: Διασωληνώθηκε το παιδάκι 2,5 ετών– Με συντριπτικά κατάγματα ο πατέρας

11:34ΕΛΛΑΔΑ

Πακέτο επιβίωσης: Τι πρέπει να περιέχει - Οδηγίες από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ