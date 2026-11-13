Μαρία Ιωαννίδου: Ξέσπασε κατά της Εριέττας Μαυρουδή για τις δηλώσεις της – «Η γυναίκα είναι τρελή»

Snapshot Η Μαρίαωαννίδου αντέδρασε έντονα στις δηλώσεις της Εριέττας Μαυρουδή, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς της για τη φροντίδα του Φρέντυ Γερμανού και τις συνθήκες στο νοσοκομείο.

Η Μαυρουδή υποστήριξε ότι συνόδευε τον Φρέντυ Γερμανό στις θεραπείες του και άφησε αιχμές για την Ιωαννίδου σχετικά με την ηλικία της και την παρουσία της στο πλευρό του.

Η Ιωαννίδου διέψευσε ότι απέφευγε να δείξει την ταυτότητά της και τόνισε πως βρισκόταν δίπλα στον Γερμανό μέχρι το τέλος της ζωής του.

Υπάρχουν αντικρουόμενες εκδοχές για τις τελευταίες στιγμές του Φρέντυ Γερμανού και τη σχέση των δύο γυναικών με τον δημοσιογράφο.

Η Ιωαννίδου δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά εναντίον της Μαυρουδή, αν και δεν επιθυμεί να αφιερώσει χρόνο στην υπόθεση. Snapshot powered by AI

Έντονη ήταν η αντίδραση της Μαρίας Ιωαννίδου στις πρόσφατες δηλώσεις της Εριέττας Μαυρουδή, πρώην συζύγου του Φρέντυ Γερμανού και μητέρας της Ναταλίας Γερμανού. Αφορμή στάθηκαν όσα ανέφερε η τελευταία για την περίοδο της ασθένειας του δημοσιογράφου, αφήνοντας αιχμές για την ηθοποιό, αλλά και για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρισκόταν στο πλευρό του.

Η Εριέττα Μαυρουδή, σε μια εφ' όλης της ύλης συνέντευξη, μίλησε για τον γάμο της με τον Φρέντυ Γερμανό, τη ζωή τους μετά το διαζύγιο και τη σχέση της με τη μητρότητα. Εκείνο, ωστόσο, που προκάλεσε τη μεγαλύτερη ένταση ήταν η αναφορά της στις θεραπείες του δημοσιογράφου, τον οποίο, όπως υποστήριξε, συνόδευε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

«Μείναμε φίλοι όλη μας τη ζωή και μάλιστα στο τέλος, εγώ τον πήγαινα για τις χημειοθεραπείες του», ανέφερε, εξηγώντας στη συνέχεια ότι στο 401 υπήρχε μηχάνημα για τις ακτινοβολίες του.

Στο σημείο αυτό άφησε αιχμή για τη γυναίκα που βρισκόταν τότε στο πλευρό του Φρέντυ Γερμανού, υποστηρίζοντας ότι δεν ήθελε να επιδεικνύει την ταυτότητά της στους στρατιώτες της εισόδου, ώστε να μη βλέπουν την ηλικία της.

«Τον πήγαινα εγώ, που δε με ένοιαζε να βλέπουν τα φανταράκια πόσο χρονών είμαι», είπε, προσθέτοντας ότι την ειδοποίησαν και την ημέρα που ο δημοσιογράφος έφυγε από τη ζωή, στο νοσοκομείο Υγεία.

Παρότι δεν κατονόμασε τη Μαρία Ιωαννίδου, η αναφορά της παρέπεμπε στην ηθοποιό, η οποία ήταν η τελευταία σύζυγος του Φρέντυ Γερμανού.

Στην ίδια συνέντευξη, η Εριέττα Μαυρουδή μίλησε ανοιχτά και για τη μητρότητα, παραδεχόμενη ότι δεν αισθάνθηκε ποτέ το μητρικό ένστικτο όπως συνήθως περιγράφεται.

«Δεν έχω και καμία μητρότητα και καμία διάθεση να αποκατασταθεί η μητρότητά μου. Δηλαδή είναι κάτι που δεν το αισθάνθηκα ποτέ και το λέω ευθαρσώς. Δεν ντρέπομαι», ανέφερε, προσθέτοντας ότι, παρά τα συναισθήματά της, «με τον τρόπο μου ήμουν εκεί».

Οι δηλώσεις της για τη σχέση μητέρας και κόρης προκάλεσαν συζητήσεις, όμως η αναφορά της στη Μαρία Ιωαννίδου ήταν εκείνη που οδήγησε στη δημόσια αντιπαράθεση.

«Είναι ντροπή – Δεν θα κάτσω να κατινιάσω»

Η Μαρία Ιωαννίδου, μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day», δεν έκρυψε την οργή της για όσα ακούστηκαν, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς της πρώην συζύγου του Φρέντυ Γερμανού.

«Είναι ντροπή να λέγονται και να ακούγονται τέτοια πράγματα στον κόσμο, που πιθανότατα δε με ξέρει», δήλωσε, χρησιμοποιώντας στη συνέχεια ιδιαίτερα σκληρούς χαρακτηρισμούς για τη Μαυρουδή.

«Ας πάει κάπου να ηρεμήσει η γυναίκα. Σε ένα τρελοκομείο; Είναι τρελή, δεν είναι στα καλά της», είπε, προσθέτοντας ότι θεωρεί τις συγκεκριμένες αναφορές προσβλητικές τόσο για την ίδια όσο και για τη μνήμη του δημοσιογράφου.

«Εγώ δεν ασχολούμαι με τέτοια φτηνά πράγματα, γιατί είναι πολύ φτηνά και για μένα και για τον Φρέντυ και για τη μνήμη του και για όλα. Και από εκεί και έπειτα δε θα κάτσω να κατινιάσω. Δεν είμαι κατίνα εγώ. Αυτή είναι», ανέφερε.

Τι απαντά για το νοσοκομείο και τις τελευταίες στιγμές του Φρέντυ Γερμανού

Η ηθοποιός διέψευσε κατηγορηματικά ότι δεν βρισκόταν στο πλευρό του συζύγου της κατά τη διάρκεια της ασθένειάς του. Όπως εξήγησε, είχε ζητήσει τη βοήθεια της Εριέττας Μαυρουδή μόλις μία ή δύο φορές, προκειμένου να μεταφέρουν τον Φρέντυ Γερμανό στο νοσοκομείο, επειδή η ίδια δεν οδηγούσε.

Απέρριψε επίσης τον ισχυρισμό ότι απέφευγε να δείξει την ταυτότητά της λόγω της ηλικίας της.

«Θέλω δε θέλω, ταυτότητα δίνεις. Τι κουταμάρες είναι αυτές; Είναι ντροπή, ρε παιδιά, ντροπή. Δηλαδή και που το ακούω, ανατριχιάζω», δήλωσε.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η αντίδρασή της όταν κλήθηκε να σχολιάσει τον ισχυρισμό της Μαυρουδή ότι εκείνη ειδοποιήθηκε από το νοσοκομείο όταν ο Φρέντυ Γερμανός πέθανε.

«Ψέματα. Γιατί να την καλέσουν; Είχαν χωρίσει εκατομμύρια χρόνια πριν. Κι εγώ είχα παντρευτεί με τον Φρέντυ», απάντησε.

Η Ιωαννίδου υποστήριξε ότι βρισκόταν η ίδια κοντά του μέχρι την τελευταία στιγμή. «Εγώ ήμουν δίπλα του, εγώ του κρατούσα το χεράκι κι εγώ του έκλεισα τα ματάκια του», είπε, προσθέτοντας ότι δεν γνωρίζει προσωπικά την Εριέττα Μαυρουδή.

Οι δύο γυναίκες δίνουν έτσι διαφορετικές εκδοχές για την περίοδο της ασθένειας και τις τελευταίες ώρες της ζωής του δημοσιογράφου.

Οι διαφωνίες για τον γάμο και η αναφορά σε μήνυση

Η Μαρία Ιωαννίδου αμφισβήτησε και άλλες αναφορές της Μαυρουδή για τον Φρέντυ Γερμανό. Υποστήριξε ότι ο δημοσιογράφος όχι μόνο δεν της απαγόρευσε να εργάζεται, αλλά τη στήριζε στην επαγγελματική της πορεία. Παράλληλα, επέμεινε ότι δεν της είχε υπάρξει ποτέ άπιστος, δίνοντας διαφορετική εικόνα για τον χαρακτήρα και τη συμπεριφορά του.

Αναφερόμενη στην Εριέττα Μαυρουδή, είπε ακόμη ότι δεν την έχει συναντήσει ποτέ και πως, ακόμη κι αν τη συναντούσε, δεν θα είχε κάτι να της πει.

Δεν απέκλεισε, πάντως, το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά εναντίον της, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν επιθυμεί να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην υπόθεση.

«Αν είχα διάθεση και κέφια και καιρό και χρόνο και τα λοιπά, θα της έκανα μια ωραία μήνυση, αλλά δεν έχω χρόνο να ασχοληθώ με την κυρία Μαυρουδή», ανέφερε.

«Βασικά θέλω να τελειώνει η ιστορία, να μη με αναφέρει, γιατί με ματιάζει», πρόσθεσε.

Κλείνοντας, η ηθοποιός αναφέρθηκε στον δεσμό της με τον Φρέντυ Γερμανό, αποκαλύπτοντας ότι έχει ζητήσει από τον σημερινό σύντροφό της, Δημήτρη, εάν φύγει πρώτη από τη ζωή, να αναγράφεται στο μνήμα της το όνομα «Μαρία Ιωαννίδου Γερμανού», όπως ακριβώς και στην ταυτότητά της.

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