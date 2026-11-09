Εριέττα Μαυρουδή: «Δεν αισθάνθηκα ποτέ μητρότητα και δεν ντρέπομαι να το πω»

Snapshot Η Εριέττα Μαυρουδή δήλωσε ότι δεν ένιωσε ποτέ μητρικό συναίσθημα και δεν ντρέπεται να το παραδεχτεί δημόσια.

Παρά την έλλειψη της κλασικής μητρότητας, πιστεύει ότι μετέδωσε στην κόρη της Ναταλία την αξία της ανεξαρτησίας και της επαγγελματικής αφοσίωσης.

Η κόρη της Ναταλία δεν έχει αποκτήσει παιδιά και ενδιαφέρεται κυρίως για τα ζώα, κάτι που η Εριέττα θαυμάζει.

Η Εριέττα χώρισε από τον Φρέντυ Γερμανό επειδή η οικογενειακή ζωή δεν την έκανε ευτυχισμένη και φοβόταν την κατάθλιψη μετά τη γέννηση της κόρης τους.

Μετά το διαζύγιό τους, ο Φρέντυ Γερμανός της ζήτησε να μην αποκαλύψει το χωρισμό τους, επιθυμώντας να κρατηθεί μυστικό. Snapshot powered by AI

Σε μια προσωπική εξομολόγηση για τη σχέση της με τη μητρότητα, την κόρη της, Ναταλία, αλλά και τον γάμο της με τον Φρέντυ Γερμανό, προχώρησε η Εριέττα Μαυρουδή στην εκπομπή «Κεραία» της ΕΡΤ.

Η ίδια μίλησε ανοιχτά για το γεγονός ότι δεν ένιωσε ποτέ το μητρικό συναίσθημα, τονίζοντας πως δεν έχει καμία διάθεση να προσποιηθεί κάτι διαφορετικό. «Δεν έχω καμία μητρότητα και καμία διάθεση να αποκατασταθεί η μητρότητά μου. Δηλαδή είναι κάτι που δεν το αισθάνθηκα ποτέ και το λέω ευθαρσώς. Δεν ντρέπομαι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, υπογράμμισε ότι θα ήθελε περισσότερες γυναίκες που αισθάνονται με τον ίδιο τρόπο να μιλούν ανοιχτά, χωρίς να ντρέπονται ή να αισθάνονται ότι πρέπει να απολογηθούν. Όπως εξήγησε, μπορεί να μην υπήρξε η κλασική εικόνα της μητέρας, ωστόσο θεωρεί ότι με τον δικό της τρόπο στάθηκε δίπλα στην κόρη της.

«Παρότι δεν ήμουν ποτέ καμία μαμά με κουλουράκια και με “τι κάνεις, μωράκι μου”, τουλάχιστον θέλω να πιστεύω, απ’ ό,τι μου λέει και εκείνη, ότι μπόρεσα να της μεταδώσω αυτήν την αγάπη για την ανεξαρτησία, του να στέκεται στα πόδια της και να ασχολείται με τη δουλειά της πάρα πολύ», είπε.

Αναφερόμενη στη Ναταλία, αποκάλυψε πως ούτε εκείνη έχει αποκτήσει παιδιά, καθώς, όπως είπε, δεν έχει ιδιαίτερη σχέση με τη μητρότητα. «Είναι άνθρωπος που αγαπάει πάρα πολύ τα ζώα. Έχει τρία, τέσσερα σκυλιά και δώσ’ του, και είναι ένας άνθρωπος τον οποίο θαυμάζω πάρα πολύ», πρόσθεσε.

Η σχέση με την κόρη της και το διαζύγιο από τον Φρέντυ Γερμανό

Η Εριέττα Μαυρουδή αναφέρθηκε και στις συνθήκες κάτω από τις οποίες αποφάσισε να χωρίσει από τον Φρέντυ Γερμανό. Όπως περιέγραψε, ήταν πολύ μικρή όταν απέκτησε την κόρη τους και σύντομα συνειδητοποίησε ότι η οικογενειακή ζωή δεν την έκανε ευτυχισμένη.

«Ήμουν πάρα πολύ μικρή για να αναλάβω πρωτοβουλίες. Και έτσι αποφασίζω το διαζύγιο. Κάνω το παιδί, βλέπω ότι πρόκειται να πάθω μεγάλη κατάθλιψη και αποφασίζω το διαζύγιο», είπε, εξηγώντας πως μετά τη γέννηση της Ναταλίας η σχέση του ζευγαριού είχε αλλάξει σε όλα τα επίπεδα.

Όπως ανέφερε, ο Φρέντυ Γερμανός ήθελε να ακολουθήσει έναν διαφορετικό τρόπο ζωής, που δεν θα μπορούσε να έχει όσο παρέμενε παντρεμένος. Μάλιστα, θυμήθηκε με χιούμορ μια χαρακτηριστική λεπτομέρεια από την περίοδο μετά τον χωρισμό τους: παρότι είχαν ήδη πάρει διαζύγιο, εκείνος της ζητούσε να μην το αποκαλύψει.

«Είχαμε χωρίσει με διαζύγιο και μου έλεγε “κουκλάκι μου αγαπημένο, μην πεις σε κανέναν ότι έχουμε διαζύγιο”», αποκάλυψε, περιγράφοντας τον διάλογό τους και την επιθυμία του να μη γίνει γνωστός ο χωρισμός τους.

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