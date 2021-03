Survivor Spoiler: Το ποσό που θα πάρει ο Jason Derulo για να τραγουδήσει στην ένωση των ομάδων

Οι παίκτες θα έχουν την ευκαιρία πριν από την εκδήλωση να κάνουν μπάνιο, να περιποιηθούν τον εαυτό τους και ν' αλλάξουν ρούχα.

Στη συναυλία που θα διοργανωθεί τη συγκεκριμένη βραδιά ο καλλιτέχνης που θα ... απογειώσει το κέφι θα είναι ο Jason Derulo.

Μάλιστα, το ύψος της αμοιβής που δόθηκε από τον Τούρκο παραγωγό στον ποπ σταρ για να πει το «ναι» και να δώσει το «παρών» στα πάρτι των παικτών των 3 Survivor, του ελληνικού, του τουρκικού και του ρουμανικού φαίνεται να είναι μεγάλο.

Σύμφωνα με το «Πρωινό», ο διάσημος ποπ τραγουδιστής φημολογείται ότι θα πάρει 350.000 δολάρια και ένα γενναιόδωρο πακέτο διακοπών στην Καραϊβική ώστε να τραγουδήσει στα τρία Survivor.

Ποιος είναι ο Jason Derullo

Ο Τζέισον Τζόελ Ντερσολόου ευρύτερα γνωστός με το καλλιτεχνικό του ψευδώνυμο Τζέισον Ντερούλο είναι πλέον από τους πιο καταξιωμένους και εμπορικούς καλλιτέχνες της εποχής.

Η μουσική του μπορεί να χαρακτηριστεί ποπ και urban. Πριν το ξεκίνημα της καριέρας του είχε γράψει τραγούδια για καλλιτέχνες όπως ο Pitbull, o Lil Wayne, o Sean Kingston, ο Pleasure P. και ο P. Diddy. Έντεκα από τα κομμάτια του έφτασαν το "Top 10" (την δέκατη θέση) στο "Top 40 charts", από τα οποία τα τέσσερα ήρθαν στην πρώτη θέση.

Σπούδασε στο American Musical and Dramatic Academy (μουσική και δραματική ακαδημία) της Νέας Υόρκης, ενώ από μικρός παρακολουθούσε μαθήματα σε σχολές τεχνών της Φλόριντα. Δραστηριοποιείται στο χώρο της μουσικής από το 2006.

Άρχισε να κάνει το ντεμπούτο του τραγουδιστικά, όταν υπέγραψε με την Warner Bros/ Beluga Heights, αφού μέχρι το 2009 έγραφε στίχους. Έγινε γνωστός το καλοκαίρι αυτής της χρονιάς με το κομμάτι "Whatcha say" που παίχτηκε στη σειρά California Teens και στο Saturday Night Live, στην Αμερική, ανεβαίνοντας πολύ ψηλά στα charts όπως του Καναδά, της Αυστραλίας, της Ελβετίας και της Σουηδίας. Τα άλλα δυο κορυφαία του κομμάτια ήταν το "In my head" και "Don't wanna go home".

