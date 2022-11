J2US: Ο Νίκος Κοκλώνης έχει… μάτι – Σόου με το νέο τραγούδι

Όπως κάθε Σάββατο, έτσι και αυτό το Just The Two Of Us προβλήθηκε από τη συχνότητα του Alpha, με τον Νίκο Κοκλώνη να έχει ετοιμάσει ξανά μια… φαντασμαγορική έναρξη για το σόου του.

Αυτή τη φορά, μάλιστα, η έκπληξη ήταν πολύ μεγαλύτερη καθώς ο Νίκος Κοκλώνης παρουσίασε και το νέο του τραγούδι, με τίτλο «Έχω Μάτι»!

Όπως ήταν λογικό, μόλις ξεκίνησε να τραγουδάει και να κάνει το σόου του, τα social media πήραν… φωτιά. Ειδικότερα στο Twitter, το #J2US έγινε ξανά το πρώτο trend με τους χρήστες να σχολιάζουν το… μάτι του Νίκου Κοκλώνη.

#j2us Σε μάτιασαν γιατί κάθε Σάββατο δίνεις ρεσιτάλ ρε μπρο pic.twitter.com/FK91EEWmQ2 — Nikol Fu (@FuNikol) November 26, 2022