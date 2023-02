Praktiker Hellas: Δυναμικό «παρών» στην έκθεση HO.RE.CA 2023.

Η Praktiker Hellas, το No. 1 ελληνικό δίκτυο καταστημάτων Home Improvement & DIY, συμμετείχε για πρώτη φορά στη μεγαλύτερη έκθεση για τους επαγγελματίες του κλάδου φιλοξενίας και μαζικής εστίασης, HO.RE.CA. 2023, η οποία πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στις 10-13 Φεβρουαρίου στο Metropolitan Expo.

Η ομάδα Praktiker Business ήταν εκεί προτείνοντας καινοτόμες λύσεις και βέλτιστες πρακτικές για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων του κλάδου.

Από το εντυπωσιακό εκθεσιακό spot της εταιρίας πέρασαν περισσότεροι από 10.000 επαγγελματίες από τα Ξενοδοχεία και τη Μαζική Εστίαση, που ξεναγήθηκαν στα έτοιμα concepts υπνοδωματίου, μπάνιου, ηλ. συσκευών, βεράντας και κήπου, μεταξύ άλλων, και ενημερώθηκαν από τους Business Experts της Praktiker - 35 σύμβουλοι πωλήσεων πανελλαδικά- για τις “We Mind Your Business” προτάσεις της. Ακόμα, οι επισκέπτες του περιπτέρου περιηγήθηκαν ανάμεσα σε μικρές και μεγάλες ηλεκτρονικές συσκευές, λύσεις εξοπλισμού και ιδέες διακόσμησης για κάθε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο μιας επιχείρησης, και συζήτησαν με τους ανθρώπους της Praktiker λαμβάνοντας εξατομικευμένες συμβουλές που απαντούν συγκεκριμένα στις δικές τους ανάγκες και σχέδια.

Με κεντρικό μήνυμα «We Mind Your Business -Κάντε ένα update στην επιχείρησή σας», η Praktiker σύστησε στο ποιοτικό επαγγελματικό κοινό της έκθεσης τις βασικές αρχές της B2B φιλοσοφίας της: Βιωσιμότητα, Προσβασιμότητα και Πολυμορφικότητα, Φιλοξενία και Εμπειρία Διαμονής. Πρωτοποριακά places to be στα οποία κυριαρχεί η άνεση και η λειτουργικότητα, εξατομικευμένες προτάσεις για κάθε απαίτηση, σύγχρονες λύσεις για τη μεταμόρφωση εξωτερικών αλλά και εσωτερικών χώρων σε πράσινες δεξαμενές οξυγόνου, καθώς και μια μοναδική σειρά προϊόντων, φιλικά σε άτομα με αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα, παρουσιάστηκαν από την καταρτισμένη ομάδα της Praktiker, η οποία μοιράστηκε με τους επισκέπτες τις νέες τάσεις της αγοράς, πάντα με κατεύθυνση την βιωσιμότητα και συμπερίληψη.

Η Praktiker Hellas με την παρουσία της στη φετινή HO.RE.CA επιβεβαιώνει τη θέση της εταιρίας ως ένας αξιόπιστος σύμμαχος, μαζί με τον οποίο οι επαγγελματίες μπορούν να σχεδιάσουν το μέλλον της επιχείρησης τους. Με ένα περίπτερο που, με μια ματιά, παρουσίαζε όλα τα σύγχρονα concepts για την εστίαση και τη φιλοξενία, η Praktiker άφησε το στίγμα της ως στρατηγικός συνεργάτης των επαγγελματιών των κλάδων αυτών και ανανεώνει το ραντεβού μαζί τους για τo 2024.

Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο praktiker.gr, στείλτε e-mail στο business@praktiker.gr ή ενημερωθείτε τηλεφωνικά στο 210 99 40 000.