Intrakat: Κύριος ανάδοχος για την κατασκευή του Riviera Tower στο Ελληνικό

Η INTRAKAT επιλέχθηκε ως κύριος ανάδοχος του Riviera Tower στο Project του Ελληνικού, της μεγαλύτερης πρωτοβουλίας αστικής ανάπλασης στην Ελλάδα, με προϋπολογισμό πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ.

Σημειώνεται ότι ο κατασκευαστικός όμιλος μαζί με τη γαλλική Bouygues είχε επιλεγεί από τη Lamda Development ως Early Contractor Involvement (ECI - αφορά στην επιλογή συμβούλου, ο οποίος θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες πριν από την κατασκευή, αναφορικά με τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και τη διαχείριση κατασκευής του έργου, ενώ έπεται η κατασκευή της ανάπτυξης). Ο Αλέξανδρος Εξάρχου, διευθύνων σύμβουλς του Ομίλου σε πρόσφατη ενημέρωση δημοσιογράφων είχε αναφέρει ότι αναμένονταν η υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του «πράσινου» Πύργου Κατοικιών.

Με τη συγκεκριμένη επιτυχία της Intrakat ασχολήθηκε πριν λίγες ημέρες το investorsobserver.com, δημοσιεύοντας άρθρο με τίτλο «Intrakat Chosen As Key Contractor For Multi-Billion Ellinikon Project In Greece's Largest Urban Regeneration Initiative»

Ο ρόλος της Intrakat

Όπως αναφερόταν στο άρθρο του investorsobserver.com, ο Όμιλος INTRAKAT, μια επιχείρηση με ηγετική θέση στο Ελληνικό κατασκευαστικό κλάδο, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνογνωσία στην Lamda Development.

Το Ellinikon Project, το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης στην Ελλάδα, κατασκευάζεται στη νότια ακτή της Αθήνας από τη Lamda Development, μια ελληνική εταιρεία real estate και αποτελεί κρίσιμο μέρος της στρατηγικής του σχεδίου Ελλάδα 2.0, η οποία στοχεύει στην ενθάρρυνση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και στην προσέλκυση ξένων κεφαλαίων. Στο πλαίσιο του Ellinikon Project, η Lamda Development, αναπτύσσει το Riviera Tower, ο οποίος θα είναι ένας από τους ψηλότερους, πολυτελέστερους και πιο επιβλητικούς πύργους κατοικιών στην Ελλάδα. Ο πύργος των 50 ορόφων, που πρόκειται να είναι το ψηλότερο πράσινο πολυώροφο κτήριο στη Μεσόγειο, θα διαθέτει θέα στην θάλασσα, πολυτελή διαμερίσματα και μοναδικές ανέσεις, όπως πισίνα, γυμναστήριο και spa. Η τοποθεσία του πύργου στη Αθηναϊκή Ριβιέρα θα προσφέρει στους κατοίκους εκπληκτική θέα στο Αιγαίο Πέλαγος και εύκολη πρόσβαση σε παραλίες, εστιατόρια και πολιτιστικά αξιοθέατα.

Το Ellinikon Project αναμένεται να είναι μια από τις μεγαλύτερες πρωτοβουλίες αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, που θα τονώσει την οικονομία της Ελλάδας, θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, θα προσελκύσει τουρίστες και κεφάλαια, προκαλώντας παράλληλα επενδύσεις πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ. Με την ανάπτυξη υποδομών να αποτελεί έναν από τους βασικούς τομείς έμφασης, η Ελλάδα γνώρισε μια κατασκευαστική έκρηξη ως αποτέλεσμα του σχεδίου Ελλάδα 2.0, που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και η οποία ήταν ζωτικής σημασίας για την προώθηση της οικονομικής ανάκαμψης και ανθεκτικότητας στην Ελλάδα.

Ο Όμιλος Intrakat, μια από τις κορυφαίες κατασκευαστικές εταιρείες στην Ελλάδα, έχει αναλάβει ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε επίπεδο συμβουλευτικών υπηρεσιών αναφορικά με το Ellinikon Project, μια επένδυση η οποία εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο ύψος των 8 δισ. ευρώ. Ο Όμιλος Intrakat διαχειρίζεται σύνθετα, ευρείας κλίμακας κατασκευαστικά έργα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ως ένας από τους ανάδοχους του Ellinikon Project, η Intrakat συμβάλλει σημαντικά στην επιτυχία και στην ανάπτυξή του. Η συμμετοχή της Intrakat είναι καθοριστικής σημασίας για τη διασφάλιση της έγκαιρης και άριστης ολοκλήρωσης του έργου.

Η κατασκευή του Riviera Tower, ως μέρος του project, είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους του σχεδίου Greece 2.0, το οποίο αποβλέπει στην προώθηση της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής ανάπτυξης στην Ελλάδα. Το Riviera Tower του Ellinikon Project έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να αποτελέσει μια βιώσιμη και φιλική προς το περιβάλλον κατασκευή, που προωθεί την πράσινη ανάπτυξη. Το έργο περιλαμβάνει πολλά χαρακτηριστικά και πρωτοβουλίες που αντικατοπτρίζουν αυτή τη δέσμευση, όπως η ενεργειακή απόδοση, οι βιώσιμες μεταφορές, οι χώροι πρασίνου, η εξοικονόμηση νερού και τα βιώσιμα δομικά υλικά.