Αναπτυξιακό συνέδριο με θέμα: Ναύπακτος 2030

Συνάντηση περισσότερων από 40 κορυφαίων Ελλήνων και Διεθνών ομιλητών κύρους , σε μία διοργάνωση που φιλοδοξεί να σημαδέψει τον αναπτυξιακό χάρτη στο δυτικό άξονα με επίκεντρο την Ναύπακτο σε βάθος επταετίας, παρουσία του τ. Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά.

Ενδυναμώνοντας την περιφερειακή οικονομία, προωθώντας την ανάπτυξη, ενισχύοντας την απασχόληση, προωθώντας μια κοινωνία που επικεντρώνεται στην καινοτομία και εξωστρέφεια. Αυτή είναι η agenda του αναπτυξιακού συνεδρίου “Ναύπακτος 2030” που θα πραγματοποιηθεί στις 23 & 24 Σεπτεμβρίου 2023 στις άρτιες εγκαταστάσεις του Διεθνούς Συνεδριακού Κέντρου Ναυπάκτου, το οποίο βρίσκεται στην Ι.Μ Μεταμορφώσεως του Σωτήρος.

Με μία πλειάδα εξαίρετων ομιλητών από όλο το φάσμα της επιχειρηματικότητας τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό, θα δοθεί έμφαση σε τέσσερις αναπτυξιακούς πυλώνες με σκοπό να αναλυθεί η υπάρχουσα κατάσταση και να παρουσιαστούν καινοτόμες ιδέες για την ανάπτυξη της πόλης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής με χρονικό ορόσημο το 2030.

Τις εργασίες του συνεδρίου θα ανοίξει ο τ. Πρωθυπουργός της Ελλάδας κ. Αντώνης Σαμαράς.

Τον κεντρικό συντονισμό των πάνελ θα κάνει η κα. Τίτη Ντολαπτσή (Olympico Vision Founder) ενώ η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Ως πρώτος πυλώνας θα αναπτυχθεί ο "Τουρισμός & εξωστρέφεια". Με κύριους ομιλητές επιχειρηματίες του κλάδου, συμβούλους επιχειρήσεων και επικοινωνίας, εκπροσώπους ΜΚΟ και ακαδημαϊκούς, θα παρουσιαστεί η προοπτική εξωστρέφειας της πόλης μέσα από την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες. Θα αναλυθούν οι επιλογές προβολής όλων των θεματικών μορφών τουρισμού που υπάρχουν και μπορούν να αναπτυχθούν. θα παρουσιαστεί το θέμα του ανθρώπινου παράγοντα κοινωνιολογικά και θα δοθούν λύσεις δικτύωσης και βελτίωσης της προσβασιμότητας. Θα αναλυθεί η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και της τεχνολογίας ευρύτερα.

Έως τώρα βασικοί ομιλητές της ενότητας τουρισμός & εξωστρέφεια είναι οι:

Σπύρος Γεννάτος: CEO Super Travel & Tourism

Τάσος Ξύδης: Πρόεδρος ΜΚΟ Πράσινο Μπλε

Ιγνάτιος Σταυρόπουλος: Αρχμ. Δρ. Νομικής & Κοινωνιολογίας

Βασίλης Ανδρίτσος: CEO αω Digital Agency

Ηλίας Βέγλερης: CEO Radicore & Regroup.gr

Με δεύτερο πυλώνα τη "Βιώσιμη ανάπτυξη", θα γίνει μία πολυδιάστατη προσέγγιση από εξειδικευμένους ομιλητές του εξωτερικού που έχουν θητεύσει σε φορείς όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αλλά και ως καταξιωμένοι επιχειρηματίες στον ιδιωτικό τομέα. Σκοπός είναι να αναλύσουν τις σύγχρονες προκλήσεις και προοπτικές στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης. Συμπληρώνοντας την εικόνα, ομιλητές με γνώση της περιοχής θα προσεγγίσουν το θέμα με πρακτικά παραδείγματα αειφόρου ανάπτυξης και υποδομών σε τομείς όπως ο βιολογικός καθαρισμός, οι υδάτινοι πόροι, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. οι έξυπνοι τρόποι μετακίνησης καθώς και η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών.

Έως τώρα βασικοί ομιλητές της ενότητας βιώσιμη ανάπτυξη είναι οι:

Νίκος Παπανδρέου: Ευρωβουλευτής, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Συγγραφέας

Στέλλα Τσαρτσαρά: Development expert at WB, EIB, EU donors' community

George Davis: CEO Davis Wealth Management Inc, Miami Florida, USA

Χρύσανθος Λαζαρίδης: Οικονομολόγος, νομικός, μαθηματικός

Βασιλική Παναγοπούλου: Πρόεδρος ΜΚΟ Αλκυόνη

Ξανθή Δημητρέλη: Chemistry, MSc Public Health

Με τρίτο πυλώνα την "Ανάπτυξη πρωτογενούς τομέα" μιας και αποτελεί βασική οικονομική δραστηριότητα της ευρύτερης περιοχής, οι ομιλίες θα είναι ένα μωσαϊκό που θα συνθέτουν τις ευκαιρίες ιδιωτικών και δημόσιων χρηματοδοτικών εργαλείων, την παρουσίαση των τοπικών κλάδων της γεωργίας, κτηνοτροφίας και αλιείας, αλλά και τις σημαντικές δυνατότητες μεταποίησης και εξαγωγών των τοπικών προϊόντων. Όλη την παραπάνω διαδικασία θα αναπτύξουν ντόπιοι παραγωγοί, εκπρόσωποι συνεταιρισμών, σύμβουλοι χρηματοδοτήσεων αλλά και επιχειρηματίες του εξωτερικού που δραστηριοποιούνται στο χώρο της μεταποίησης και του εμπορίου προϊόντων του πρωτογενούς τομέα.

Έως τώρα βασικοί ομιλητές της ενότητας ανάπτυξη πρωτογενούς τομέα είναι οι:

John Stavropoulos: CEO Terra Medi, New York, USA

Χρήστος Σαλαμούρας:CEOTastyFish, τ. Αντιδήμαρχος Ναυπακτίας

Ευθύμιος Κωνσταντίνου: Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Μανάγουλης

Μπάμπης Παπανδρέου: Director of Development Plan Consulting Group

Τέταρτος πυλώνας ανάπτυξης αποτελεί η "Ανθρώπινη πόλη, εκπαίδευση & εθελοντισμός". Οι ομιλητές θα αναλύσουν τη σύνδεση μεταξύ του εθελοντισμού και της πολιτικής, της παιδείας, της υγείας, της κοινωνικής φροντίδας και της αειφόρου ανάπτυξης. Επιπλέον, θα παρουσιαστούν και αξιολογηθούν πρωτοβουλίες και έργα που προάγουν τον εθελοντισμό και συμβάλλουν στην ανθρώπινη ανάπτυξη της πόλης της Ναυπάκτου. Στο πλαίσια αυτό, το πάνελ αποτελούν ακαδημαϊκοί, επιχειρηματίες, εκπρόσωποι ΜΚΟ, κοινωνικών φορέων του δημοσίου και εθελοντές πολίτες που ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη μιας ανθρώπινης πόλης που βασίζεται στην εθελοντική συμμετοχή και την κοινωνική φροντίδα. Ενεργοί πολίτες που επιθυμούν να αναδείξουν τη σημασία του εθελοντισμού ως τρόπου ζωής και ως βασικού παράγοντα για τη δημιουργία μιας αλληλέγγυας και βιώσιμης κοινωνίας.

Έως τώρα βασικοί ομιλητές της ενότητας ανθρώπινη πόλη, εκπαίδευση & εθελοντισμός είναι οι:

Χρήστος Μπούρας: Πρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών

Θεοδόσιος Παλάσκας Κοσμήτορας Πάντειου

John Pappas: Founder ΧΕΝΕΧ Corp, Former Director M.I.S. JPMorgan

Σοφοκλής Ξυνής: Καθηγητής, Πρόεδρος Εκπαιδευτικού Ομίλου Ξυνή

Στέργιος Κατηχωρίτης: τ. Νομάρχης Αχαΐας, Αρχιτέκτων Μηχανικός

Ντίνος Ζορμπάς: Πρόεδρος Συνδέσμου Διαχείρισης Αποβλήτων Αιτ/νιας

Σε κάθε μία από τις παραπάνω θεματικές ενότητες θα παρουσιαστούν casestudies, καινοτόμες ολοκληρωμένες εφαρμογές και λύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί σε αντίστοιχες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού. Θα καταγραφεί η υφιστάμενη κατάσταση, ενώ θα αναλυθούν πιθανές ευκαιρίες αλλά και προβληματισμοί που προκύπτουν.Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν one to one meetings, round tables και workshops.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και γίνεται μέσα από εγγραφή στην ιστοσελίδα του συνεδρίου. Περισσότερες πληροφορίες για τη διοργάνωση μπορείτε να βρείτε στο nafpaktos2030.org

Στο συνέδριο συμμετέχουν επίσης

Κωνσταντίνος Φλώρος: Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (Γ.Ε.ΕΘ.Α)

Αλέξανδρος Στρίμπερης: Νομικός, Μέλος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών

Άγγελος Συρίγος: Βουλευτής ΝΔ, καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου

Κωνσταντίνος Σπηλιόπουλος: τ. Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Πολιτικός Μηχανικός

Δημήτρης Ράϊκος: Δικαστής Χάγης, καθηγητής Νομικής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου

Δημήτρης Ντζανάτος: Πρόεδρος Επιτροπής Εποπτείας & Ελέγχου Παιγνίων

Καπεντζώνης Γιώργος: Δήμαρχος Δωρίδας

Ιωάννης Νταουσάνης: τ. Δήμαρχος Ναυπάκτου

Ευγενία Θωμοπούλου: Διδάσκουσα Οικονομικού Πανεπιστημίου, Δικηγόρος παρ' ΑρείωΠάγω

Διονύσης Φιλίππου: Καθηγητής Νομικής Πανεπιστημίου Κομοτηνής

