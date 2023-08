Η Τήλος είναι το πρώτο πιστοποιημένο Zero Waste νησί παγκοσμίως

Πριν από λίγους μήνες, η Τήλος γιόρτασε τον ένα χρόνο ως το πρώτο νησί με μηδενικά απόβλητα, καθώς στο νησί εφαρμόζεται το πρωτοποριακό πρόγραμμα Just Go Zero Tilos, με τη στήριξη της Polygreen.

Έτσι, κάτοικοι και φορείς του νησιού έχουν επιτύχει κάτι που πριν λίγα χρόνια φάνταζε ακατόρθωτο: όχι μόνο να αλλάξουν την καθημερινότητά τους για το καλό του περιβάλλοντος, αλλά και, μεταξύ άλλων, να μετατρέψουν την παλιά χωματερή σε πραγματικό αξιοθέατο που στεγάζει το νέο Κέντρο Κυκλικής Οικονομίας!

Η επαναστατική αυτή αλλαγή του τρόπου ζωής των κατοίκων της Τήλου, την οδήγησε στην απόκτηση της ευρωπαϊκής πιστοποίησης Zero Waste Cities, μέσω της οποίας κατάφερε να γίνει ο πρώτος Πιστοποιημένος Δήμος Μηδενικών Αποβλήτων στην Ελλάδα, και το πρώτο νησί παγκοσμίως που φέρει τη διαπίστευση αυτή.

Η εφαρμογή του προγράμματος Just Go Zero, αποτέλεσε μία πολύ σημαντική στιγμή για το παρόν και το μέλλον της Τήλου, καθώς οι ίδιοι οι κάτοικοί της αποφάσισαν να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους και να δημιουργήσουν αυτό που αναζητά σύσσωμη η ανθρωπότητα, σε μια κρίσιμη ιστορική καμπή. Άλλαξαν τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονταν έως τότε τα απορρίμματά τους, αποφάσισαν να δώσουν μια ευκαιρία «δεύτερης ζωής» σε όσα υλικά μπορεί αυτό να γίνει έκλεισαν τη χωματερή του νησιού κι εξαφάνισαν τους δημόσιους κάδους σκουπιδιών. Εφάρμοσαν δηλαδή, στην καθημερινότητά τους τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, δείχνοντας σε όλους μας πώς μπορούμε να ζήσουμε χωρίς να επιβαρύνουμε τον πλανήτη, κάνοντας απλώς μερικές μικρές, αλλά αποφασιστικής σημασίας, αλλαγές στην καθημερινότητά μας.

Πράγματι, εδώ και ενάμιση χρόνο, νοικοκυριά, επιχειρήσεις και φορείς της Τήλου έχουν αλλάξει ριζικά τον τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων τους. Κάνοντας διαχωρισμό στην πηγή, συλλέγοντας τα απορρίμματα πόρτα – πόρτα, κάνοντας κομποστοποίηση, ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση, είναι εκείνοι που συνέβαλλαν τα μέγιστα, ώστε η Τήλος να καταστεί το πρώτο νησί μηδενικών αποβλήτων.

Στο Κέντρο Κυκλικής Καινοτομίας της Τήλου, που δημιουργήθηκε με την τεχνογνωσία και την εμπειρία της Polygreen, στο πλαίσιο του Just Go Zero Tilos, γίνεται ο διαχωρισμός των απορριμμάτων και η κατάλληλη επεξεργασία τους, προκειμένου να γίνουν και πάλι χρηστικά. Στην ουσία, αυτή είναι η διαδικασία που καταργεί την ανάγκη ύπαρξης ΧΥΤΑ, αφού έτσι η πρακτική της ταφής απορριμμάτων εκτρέπεται κατά 100%.

Η Τήλος, το νησί με το υψηλότερο ποσοστό ανακύκλωσης στον κόσμο

Η πλήρης αξιοποίηση όλων των απορριμμάτων που παράγονται στην Τήλο, από κατοίκους και επισκέπτες, ώστε να μην επιβαρύνουν καθόλου το περιβάλλον είναι ο στόχος του Just Go Zero Tilos. Η Τήλος είναι το νησί με το υψηλότερο ποσοστό ανακύκλωσης στον κόσμο, ενώ στην επίσημη αξιολόγηση των Οργανισμών Zero Waste Europe (ZWE) και Mission Zero Academy (MiZA) συγκέντρωσε 4 στα 5 αστέρια βάσει των επίσημων κριτηρίων, λαμβάνοντας και επισήμως την πιστοποίηση Zero Waste Cities.

Τον Απρίλιο του 2023, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από την έναρξη του προγράμματος, ο CEO της Polygreen Αθανάσιος Πολυχρονόπουλος, μαζί με την ομάδα της εταιρείας, βρέθηκε στην Τήλο και γιόρτασαν μαζί με τους κατοίκους. Αφού πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με επιχειρηματίες, διοργανώθηκε μια μεγάλη γιορτή στην πλατεία Λιβαδιών, όπου ο κ. Πολυχρονόπουλος μετέδωσε σε όλους το μήνυμα ότι κάθε κάτοικος έχει συμβάλει σε αυτή την ιστορική στιγμή. Στη συζήτηση που ακολούθησε, ο κ. Πολυχρονόπουλος επισήμανε την επιτυχία της Τήλου: «Το έχετε συνειδητοποιήσει; Είναι 86% αυτή τη στιγμή (σ.σ. το ποσοστό της ανακύκλωσης ανά κάτοικο, στο τέλος Μαρτίου 2023) και αυτό που έχετε καταφέρει, έχει ήδη μείνει στην ιστορία. Όταν τα παιδιά σας πάνε σε οποιοδήποτε άλλο μέρος της Ελλάδας ή του κόσμου και τα ρωτήσουν από πού κατάγονται, θα πουν "από την Τήλο". Και τότε θα τους πουν, "α, από το νησί που ήταν το πρώτο, με το μεγαλύτερο ποσοστό ανακύκλωσης στον κόσμο"».

Ο κ. Πολυχρονόπουλος επισήμανε ακόμα ότι η Τήλος γίνεται γνωστή πλέον σε όλο τον κόσμο, ακόμα και αν οι ίδιοι οι κάτοικοι δεν έχουν πλήρως συνειδητοποιήσει την επιτυχία αλλά και τη σπουδαιότητα του εγχειρήματός τους, αλλά και τον αντίκτυπο που θα έχει στον τουρισμό και την οικονομία του νησιού.

Αξίζει να γνωρίζουμε πως το Just Go Zero είναι ένα πρόγραμμα που αναπτύσσει ένα τεχνολογικά προηγμένο, καινοτόμο σύστημα κυκλικής διαχείρισης όλων των ρευμάτων αποβλήτων και ουσιαστικά διασφαλίζει ότι κάθε απόβλητο που παράγεται στο νησί συλλέγεται και αξιοποιείται με βάση τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, με στόχο να μην αφήνει αποτύπωμα στο φυσικό περιβάλλον. Ήδη, όπως επισημάναμε, στην Τήλο δεν λειτουργεί ΧΥΤΑ και δεν υπάρχουν δημόσιοι κάδοι για τη συλλογή των απορριμμάτων. Ταυτόχρονα, οι κάτοικοι απολαμβάνουν μια σειρά από οφέλη, τόσο περιβαλλοντικά όσο και κοινωνικά και οικονομικά.

Το μήνυμα που εκπέμπει αυτό το μικρό νησί του Αιγαίου είναι ξεκάθαρο: Η Τήλος δίνει το παράδειγμα και όλοι εμείς πρέπει να την ακολουθήσουμε, αντλώντας έμπνευση ώστε να γίνουμε μέρος της λύσης. Διότι, το πρώτο νησί χωρίς απόβλητα είναι το πρώτο βήμα για έναν κόσμο χωρίς απόβλητα, έναν βιώσιμο κόσμο που χρειαζόμαστε όλοι.