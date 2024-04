Η Samsung Electronics παρουσιάζει τις νέες εντοιχισμένες συσκευές στην EuroCucina 2024

Δίνοντας έμφαση στη συνδεσιμότητα μεταξύ των συσκευών, αλλά και στην καινοτομία των νέων προϊόντων, η Samsung αποδεικνύει τη δέσμευσή της για βελτίωση της καθημερινότητας

Η Samsung Electronics Co., Ltd. ανακοίνωσε την παρουσίαση της νέας premium κουζίνας και του νέου τρόπου ζωής που φέρνει στην EuroCucina 2024. Η εκδήλωση, που πραγματοποιείται στο Μιλάνο από τις 16 έως τις 21 Απριλίου στο Rho Fiera Milano, είναι μία από τις μεγαλύτερες διεθνείς εκθέσεις για την κουζίνα. Κατά τη διάρκειά της, η Samsung παρουσιάζει τον τρόπο που η διασύνδεση μεταξύ πολλαπλών συσκευών, αλλά και τα χαρακτηριστικά των εντοιχισμένων προϊόντων, θα αλλάξουν την καθημερινή ζωή στο σπίτι.

«Είμαι ενθουσιασμένος που θα παρουσιάσω στους παρευρισκόμενους της EuroCucina τι έχουμε δημιουργήσει, καθώς η έκθεση έρχεται δύο εβδομάδες μετά την παγκόσμια εκδήλωση “Welcome to BESPOKE AI”», δήλωσε ο Moohyung Lee, EVP και επικεφαλής της ομάδας Customer Experience Team, Digital Appliances (DA) Business της Samsung Electronics. «Πιστεύουμε ότι η συνδεσιμότητα μεταξύ των συσκευών θα ανεβάσει την ποιότητα ζωής των καταναλωτών. Επιπλέον, επιδιώκουμε τα ποικίλα χαρακτηριστικά των νέων εντοιχισμένων συσκευών να είναι χρήσιμα στην καθημερινή ζωή. Ευελπιστούμε οι επισκέπτες του περιπτέρου μας να απολαύσουν αυτές τις αλλαγές που φέρνει η Samsung στη EuroCucina».

Η επέκταση της συνδεσιμότητας σε όλες τις συσκευές

Το ταξίδι στο περίπτερο της Samsung ξεκινάει με τη ζώνη Bespoke AI[1] που δείχνει την επέκταση της συνδεσιμότητας[2]. Περιλαμβάνει την εμπειρία της διασύνδεσης που υπάρχει όχι μόνο στην κουζίνα, αλλά και στο υπόλοιπο σπίτι, κάνοντας τη ζωή των χρηστών απλή και διαισθητική, με λιγότερες απαιτούμενες παρεμβάσεις των χρηστών στο σπίτι.

Η Samsung υπογραμμίζει την εμπειρία που ενισχύεται και υλοποιείται από τις πολλαπλές οθόνες. Το AI Family Hub*™[3] και το AI Home*[4] - μια οθόνη 7 ιντσών ενσωματωμένη στο Bespoke AI Laundry Combo*TM και στο Anyplace Induction* – αποτελούν βασικά στοιχεία αυτής εμπειρίας. Μέσω των οθονών, οι χρήστες μπορούν να λαμβάνουν τις χρήσιμες πληροφορίες της ίδιας της συσκευής ή να δέχονται μια τηλεφωνική κλήση απευθείας στο Bespoke AI Laundry Combo™ ενώ πλένουν τα ρούχα τους. Oι οθόνες επιτρέπουν στις συσκευές να συνδέονται και στους χρήστες να τις ελέγχουν, απολαμβάνοντας την ευκολία που προσφέρει το οικοσύστημα SmartThings.

Για παράδειγμα, οι συσκευές διαθέτουν το SmartThings 3D Map View, μια τρισδιάστατη απεικόνιση του σπιτιού τους που εντοπίζει τις συνδεδεμένες συσκευές Samsung σε όλο το σπίτι. Με αυτόν τον τρόπο, οι χρήστες μπορούν να εξορθολογίσουν λειτουργίες, όπως την απενεργοποίηση των συνδεδεμένων συσκευών και τον έλεγχο της ενεργειακής τους κατανάλωσης.

Αυτή η ζώνη διαθέτει, επίσης, διάφορα σενάρια της πραγματικής ζωής. Σε μια συγκεκριμένη λειτουργία, όπως το SmartThings Energy Away, το SmartThings απενεργοποιεί αυτόματα τις επιλεγμένες συσκευές, όταν οι χρήστες βρίσκονται εκτός σπιτιού. Επιπλέον, προτείνονται λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας με βάση το SmartThings Energy.

Εντοιχισμένα προϊόντα που ανταποκρίνονται σε διαφορετικά lifestyles

Στην έκθεση η Samsung παρουσιάζει, επίσης, εντοιχιζόμενα μοντέλα που περιλαμβάνουν ψυγεία, πλυντήρια πιάτων, επαγωγικές εστίες και φούρνους, καθώς και καινοτόμες λειτουργίες όπως το AI Pro Cooking. Στη ζώνη Premium Built-in Kitchen, η εταιρεία παρουσιάζει τρία νέα προϊόντα που θα εξασφαλίσουν την παρουσία του brand στην αγορά των εντοιχιζόμενων συσκευών. Διαθέτουν δυνατότητες εφαρμογής AI και αναβαθμισμένη λειτουργικότητα και παρέχουν στους καταναλωτές μεγάλη ευελιξία κατά τη διαμόρφωση των εντοιχιζόμενων κουζινών τους.

Πρώτον, ο εντοιχιζόμενος ψυγειοκαταψύκτης Wide Bottom Mount* (BRB6500D) είναι το πρώτο wide μοντέλο στη σειρά εντοιχιζόμενων ψυγείων της Samsung. Αξιοποιώντας τη συμβατότητά του με Wi-Fi, οι χρήστες μπορούν να μειώσουν τη χρήση ενέργειας έως και 10%[5] μέσω της λειτουργίας SmartThings AI Energy Mode[6]. Οι χρήστες μπορούν επίσης να παρακολουθούν τη χρήση ενέργειας και να υπολογίζουν τους μηνιαίους λογαριασμούς ενέργειας. Εάν αυτοί οι λογαριασμοί υπερβαίνουν τους προκαθορισμένους στόχους τους, η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας μπορεί να βοηθήσει τους χρήστες να εξοικονομήσουν ενέργεια[7] αλλάζοντας την ταχύτητα του συμπιεστή και τη συχνότητα του κύκλου απόψυξης. Όσον αφορά τη διατήρηση της φρεσκάδας των τροφίμων, το σύστημα Twin Cooling™ διασφαλίζει ότι τα τρόφιμα παραμένουν πιο φρέσκα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αλλάζοντας τη θερμοκρασία και την υγρασία στο ψυγείο και τον καταψύκτη με τη χρήση ανεξάρτητων εξατμιστήρων και ανεμιστήρων.

Ποιότητα και συνεργασία τώρα και στο μέλλον

Η Samsung προσπαθεί να διατηρήσει την ποιότητα των προϊόντων και να εξασφαλίσει καλύτερα αποτελέσματα. Ως εκ τούτου, έχει αναπτύξει τεχνολογίες για να εισάγει αυτή τη δέσμευση στα χαρακτηριστικά των προϊόντων, όπως είναι το AI Ecobubble™[8], που μειώνει τη χρήση ενέργειας του πλυντηρίου ρούχων[9], και το φίλτρο Less Microfiber™ Filter and Cycle, που μειώνει τις εκπομπές μικροπλαστικών στο νερό που αποστραγγίζεται από το πλυντήριο ρούχων[10].

Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων ενεργειών της, η Samsung παρουσιάζει στους επισκέπτες της EuroCucina 2024 τις τελευταίες της κυκλοφορίες. Συγκεκριμένα, η εταιρεία εστίασε στις συνεργασίες που αξιοποιούν το SmartThings Energy, ενώ έχει συμμετάσχει ενεργά σε έργα που στοχεύουν στη δημιουργία ενός net zero σπίτι. Το SmartThings Energy ενσωματώνει τα έργα αυτά για να παρέχει ενιαίο έλεγχο και παρακολούθηση της χρήσης ενέργειας στο σπίτι.

*δεν διατίθενται, προς το παρόν, στην Ελλάδα

[1] Λειτουργίες βασισμένες στην τεχνητή νοημοσύνη διαθέσιμες σε επιλεγμένες συσκευές.

[2] Οι συσκευές πρέπει να είναι συνδεδεμένες με το SmartThings και καταχωρημένες στον ίδιο λογαριασμό Samsung.

[3] Το AI Vision Inside που είναι προσβάσιμο μέσω του Family Hub χρησιμοποιεί αλγόριθμο βασισμένο στην τεχνητή νοημοσύνη, ο οποίος μπορεί να ενημερώνεται περιοδικά για τη βελτίωση της ακρίβειας. Οι αλγόριθμοι που βασίζονται στην ΤΝ ενδέχεται να παράγουν ελλιπείς ή εσφαλμένες πληροφορίες.

[5] Τα αποτελέσματα της δοκιμής βασίζονται σε σύγκριση της θερμοκρασίας εργοστασιακής ρύθμισης όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία AI Energy και χωρίς τη χρήση της λειτουργίας AI Energy. Τα αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες και τα πρότυπα χρήσης.

[6] Διατίθεται σε συσκευές Android και iOS. Απαιτείται σύνδεση Wi-Fi και λογαριασμός Samsung.

[7] Το SmartThings θα εμφανίσει μια ειδοποίηση πριν από την ενεργοποίηση του αλγορίθμου εξοικονόμησης τόσο στη "Μέγιστη λειτουργία" όσο και στην "Προσαρμοσμένη λειτουργία".

[8] Το AI Ecobubble™ ενεργοποιείται μόνο όταν έχουν επιλεγεί συγκεκριμένα μαθήματα, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων για βαμβακερά, συνθετικά και AI Wash με φορτία κάτω των 2kg.

[9] Έως και 70% μείωση της χρήσης ενέργειας από τη χρήση του Ecobubble™ για κρύο πλύσιμο σε σύγκριση με το πλύσιμο με ζεστό νερό. Δοκιμασμένο σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60456-2010 / Φορτίο πλύσης 4kg / Super Eco Wash κρύο πλύσιμο (WF80F5E5U4W) έναντι βαμβακερού 40°C χωρίς Ecobubble™ (WF0702WKU). Τα ατομικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν.

[10] Το φίλτρο Less Microfiber™ αιχμαλωτίζει περίπου το 89-98% των μικροπλαστικών κατά την πλύση- εργαστηριακές δοκιμές με χρήση φορτίου συνθετικού υφάσματος βάρους 2 κιλών στα πλυντήρια WW90T734DWH, WF24A9500KW και στο πλυντήριο ρούχων. Ο κύκλος Less Microfiber™ μειώνει τις εκπομπές μικροπλαστικών στο νερό που αποστραγγίζεται από το πλυντήριο ρούχων, βάσει δοκιμών από το Ocean Wise Plastics Lab με χρήση φορτίου 2kg από 100% πολυεστερικά φούτερ, συγκρίνοντας τον κύκλο Synthetics σε ένα συμβατικό μοντέλο WW4000T της Samsung και τον κύκλο Less Microfiber στο WW7000B. Όταν πλένετε μόνο συνθετικά υφάσματα. Τα αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τα πραγματικά ρούχα και τις συνθήκες χρήσης.