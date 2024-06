Πέντε παιχνίδια για την παραλία

Έχεις βρει προορισμό, έχεις οργανώσει παρέακι φρόντισες να έχεις τα κατάλληλα toys για την παραλία; Οι ώρες στην παραλία περνάνε με πολλούς τρόπους, μια καλή ιδέα είναι πάντα τα παιχνίδια! Είτε κάνεις διακοπές με παιδιά, είτε με ενήλικη παρέα ένα παιχνίδι προσφέρει ώρες διασκέδασης και bonding! Σου προτείνουμε πέντε ιδέες για φοβερά summer toys!

1. Mattel Επιτραπέζιο Νέο Uno Deluxe

Το UNO δεν θέλει πολλές εισαγωγές. Στόχος είναι να ξεφορτωθείς γρήγορα τις κάρτες που έχεις στα χέρια σου. Μην ξεχάσεις να φωνάξεις «UNO» και νίκησε την παρτίδα. Κατάλληλο για παρέες ενήλικων αλλά και με παιδιά, από επτά ετών και πάνω. Τώρα σε νέα, deluxe συσκευασία για να το κουβαλάς μαζί σου παντού. Το παιχνίδι δεν ευθύνεται για τις συνέπειες των +2 και +4, άλλωστε όλα οι παρέες χρειάζονται να ανάβουν λίγο τα αίματα!

2. Hasbro Nerf Super Soaker Twister

Άλλο ένα παιχνίδι για μικτές παρέες. Τα μπουγελά δεν είναι μόνο για παιδιά ας το δεχτούμε! Και είναι πάντα τέλεια για την παραλία. Το Nerf Super Soaker Twister εκτοξεύει δύο στριφογυριστές ριπές νερού και υπόσχεται μοναδικά μπουγέλα! Μετακινώντας τη λαβή μπρος-πίσω, ένας κύλινδρος στην άκρη της κάννης περιστρέφεται και δημιουργεί μια διπλή έλικα νερού για να κάνεις «λούτσα» τους αντιπάλους σου! Μόλις ξεμείνεις από «εφόδια», μην αγχωθείς, γιατί το γέμισμα γίνεται ακόμα πιο εύκολα! Άνοιξε το καπάκι, γέμισε τη δεξαμενή με νερό, κλείσε ξανά το καπάκι και μετακίνησε τη λαβή μπρος-πίσω κοιτώντας τον στόχο σου. Κανένας δεν πρέπει να μένει στεγνός στην παραλία!

3. Sentio Παιχνίδι Ενηλίκων Wooden Tower με Σφηνάκια

Μοιάζει με Jenga αλλά δεν είναι! Τουβλάκια με οδηγίες για το απόλυτο fun ενηλίκων. Γεμίζεις τα σφηνάκια με ότι ποτό σου αρέσει, τοποθετείς στη σωστή σειρά τον ξύλινο πύργο και το παιχνίδι ξεκινάει. Οι οδηγίες είναι απλές, αφαιρείς ένα τουβλάκι ακολουθείς τις οδηγίες που έχει πάνω και συνεχίζεις. Κερδίζει ο τελευταίος παίχτης που έβαλε πίσω τουβλάκι χωρίς να καταρρεύσει ο πύργος. ‘Η ίσως όποιος πιει τα παραπάνω σφηνάκια! Όπως και να έχει το Wooden Tower θα χαρίσει στην παρέα σου άπειρες στιγμές διασκέδασης και γέλιου!

4. AS Games Επιτραπέζιο Παιχνίδι 5 Seconds Ακατάλληλο

Αποκλειστικά για ενήλικες ένα παιχνίδι που θα σε βοηθήσει να μάθεις πολύ καλύτερα την παρέα σου! Φαίνεται εύκολο να αναφέρεις 3 χρήσεις της γλώσσας σου, αλλά μπορείς να το κάνεις γρήγορα και χωρίς να μπερδευτείς; Στο επιτραπέζιο παιχνίδι «5 Seconds» έχεις στη διάθεση σου 5 δευτερόλεπτα για να δώσεις 3 απαντήσεις. Μην ντρέπεσαι! Τόλμησε να πεις ό,τι σου έρχεται πρώτο στο μυαλό!

5.Turbo-X Drone Carbon Μαύρο

Για τις στιγμές που θα ήθελες να είσαι με τον εαυτό σου, ή για εσένα που προτιμάς να καταγράφεις τις φάσεις έχουμε σούπερ ιδέα!Έένα ευέλικτο και ελαφρύ drone με ισχυρά χαρακτηριστικά, πτυσσόμενους βραχίωνες, φινίρισμα από ανθρακόνημα και κάμερα με δυνατότητα λήψης σε ανάλυση Full HD - έτοιμο να μετατρέψει τον ουρανό στο δικό σου δημιουργικό καμβά! Το Turbo-X Drone Carbon προσφέρει 12 λεπτά μέγιστο χρόνο πτήσης και εμβέλεια που αγγίζει τα 200 μέτρα. Παρά το μικρό του μέγεθος, στο εσωτερικό του κρύβει προηγμένες τεχνολογίες, οι οποίες το κάνουν ένα από τα πιο εξελιγμένα drone στην κατηγορία του, όπως gimbal δύο αξόνων για στατικές λήψεις και εγγραφές βίντεο, γυροσκόπιο 6 αξόνων για μεγαλύτερη σταθερότητα, λειτουργίες Follow Me (GPS), Return Home, Headless Flying, Auto Hover και Auto Take Off & Auto Land. Εγκατέστησε την ειδική εφαρμογή (iOS/Android) στο smartphone σου και είσαι έτοιμος.

Στη συσκευασία περιέχονται: Τηλεχειριστήριο 2.4GHz (1x), εγχειρίδιο χρήσης στα ελληνικά (1x), ανταλλακτικοί έλικες (2x), προστατευτικά για έλικες (4x), πρακτική θήκη μεταφοράς (1x) και καλώδιο φόρτισης USB (1x).