Μάιος στην Τεχνόπολη: Μουσική, εκθέσεις, κόμικς και 1050 ετικέτες μπύρας

Πολλές και ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις για όλες τις ηλικίες κρύβει ο Μάιος στην Τεχνόπολη.

Πιο συγκεκριμένα:

03-04.05 || The Future Of Sports Journalism 2 | Το SPORT24 και το ANT1 MediaLab παρουσιάζουν για 2η χρονιά ένα διήμερο σεμινάριο αφιερωμένο στο παρόν και το μέλλον της αθλητικής δημοσιογραφίας, με κορυφαίους ομιλητές, live workshops, προσομοίωση newsroom, παρουσίαση για το AI και δωρεάν συμμετοχή για όλους!

03-05.05 || Έκθεση Art & Design | Εντυπωσιακά πορτραίτα, μοναδικά installations, 3D Animation έργα και τρισδιάστατες μακέτες διακόσμησης ζωντανεύουν σε μια έκθεση 720 τ.μ. με ελεύθερη είσοδο! Πάνω από 500 σπουδαστές της ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ παρουσιάζουν 800+ δημιουργίες, με έργα εμπνευσμένα και από τον κόσμο των παιδιών. Το event περιλαμβάνει Cosplay Parade, live DJ set και γευστικό catering από τους σπουδαστές Γαστρονομίας της ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ. Ένα μοναδικό καλλιτεχνικό γεγονός για όλους όσους αγαπούν την τέχνη και τη δημιουργία!

04.05 || Στην αυλή του εργοστασίου | Με έμπνευση τα εντυπωσιακά μηχανήματα του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου, μικροί καλλιτέχνες ηλικίας από 5 ετών ζωγραφίζουν, κόβουν, κολλάνε και δημιουργούν μοναδικά πολύχρωμα κολλάζ! Οι μηχανές μεταμορφώνονται σε λουλούδια που περιστρέφονται στην πιο ανοιξιάτικη εκδοχή του εργοστασίου.

05.05 || Διανοητική Ιδιοκτησία & Μουσική: Νιώσε τον Ρυθμό | Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης μουσικών έργων, γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Διανοητικής Ιδιοκτησίας με μια εκδήλωση αφιερωμένη στη μουσική δημιουργία και το οικοσύστημά της. Μέσα από παρουσιάσεις και συζητήσεις, η εκδήλωση φωτίζει πτυχές της μουσικής παραγωγής, τον ρόλο των ερμηνευτών, την επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης και τις ψηφιακές εμπειρίες ακρόασης, ενώ κορυφαίοι επαγγελματίες του χώρου μοιράζονται γνώσεις και εμπειρίες. Η βραδιά κλείνει με μια μουσική έκπληξη!

09-11.05 || World of Beer Festival 2025 | 1.050+ ετικέτες μπίρας, street food, πολλή μουσική, stand-up & φανταστικά happenings! Το World Of Beer Festival επιστρέφει για 2η χρονιά για ένα τριήμερο γεμάτο γεύσεις, διασκέδαση και αξέχαστες εμπειρίες με αγαπημένους καλλιτέχνες και εκπλήξεις για τους beer lovers!

Πρωινή Ενημέρωση σε 5' Κάνε εγγραφή στο newsletter του newsbomb.gr Email ΕΓΓΡΑΦΗ Έχω διαβάσει, κατανοώ και αποδέχομαι τους όρους χρήσης του ιστότοπου της εταιρείας Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι άνω των 18 ετών ή ότι βρίσκομαι υπό την εποπτεία γονέα ή κηδεμόνα ή επιτρόπου

16-18.05 || Comicdom CON Athens 2025 | Το μεγαλύτερο και μακροβιότερο διεθνές φεστιβάλ της Αθήνας για την τέχνη των comics, της εικονογράφησης και του animation, επιστρέφει με ελεύθερη είσοδο σε όλες τις δράσεις του! Περισσότεροι από 180 καλλιτέχνες στο Artists Alley, 40+ εκδοτικές στο Bazaar, διεθνείς προσκεκλημένους, εκθέσεις, εργαστήρια και masterclasses, θεματικές συζητήσεις, ειδικές προβολές animation και ντοκιμαντέρ σε συνεργασία με Animasyros και TAF, παιδικό πρόγραμμα και τελετή απονομής των Ελληνικών Βραβείων Κόμικς. Ξεχωριστή θέση έχει ο διαγωνισμός Comicdom Cosplay που φέτος θα μεταδοθεί ζωντανά από τη γιγαντοοθόνη του Solar Cinema, αλλά και το Sketch Event για τα 90 χρόνια της DC Comics. Τιμώμενος δημιουργός της 19ης διοργάνωσης είναι ο πολυβραβευμένος Θανάσης Πέτρου. Το Comicdom CON Athens 2025 είναι και φέτος το απόλυτο σημείο συνάντησης για τους λάτρεις της 9ης Τέχνης.

18.05 || Το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου γιορτάζει τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων | Το φετινό θέμα εορτασμού "Μουσεία και κοινωνίες σε διαρκή αλλαγή" γίνεται έμπνευση για τη δημιουργία ξεχωριστών εκπαιδευτικών δράσεων, με δωρεάν είσοδο, για μικρούς και μεγάλους. Το εικαστικό εργαστήριο "Από το Γκάζι στο Άπειρο" για οικογένειες με παιδιά από 6 ετών κι άνω και μία special θεατρική διαδρομή στο Γκαζοχώρι από την ομάδα θεάτρου Ανεμόμυλοι θα δώσουν την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να ανακαλύψουν το εργοστάσιο φωταερίου της Αθήνας και τη γειτονιά του Γκαζιού μέσα στο χρόνο! | Σύντομα θα ανακοινωθούν περισσότερες πληροφορίες.

22.05 || Digital World Summit Greece 2025 | AI Realities: Policy, Possibilities, Power | Φέρνοντας στο προσκήνιο τις πιο κρίσιμες συζητήσεις γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη σε τεχνολογικό, κοινωνικό και πολιτισμικό επίπεδο, η φετινή διοργάνωση εστιάζει σε τρεις βασικούς άξονες: την Ελλάδα ως τεχνολογικό hub, τις μελλοντικές εξελίξεις της ΤΝ και την ασφαλή χρήση της. Κορυφαίοι ομιλητές από την πολιτική, την επιστήμη, την αγορά και την κοινωνία αναλύουν προκλήσεις και διαμορφώνουν το αύριο της Τεχνητής Νοημοσύνης.

23-24.05 || #ΜουσικήΤεχνόπολη | ΡΙΖΕΣ ΦΕΣΤ | Οι Ρίζες με τις παραδοσιακές μουσικές από κάθε γωνιά της Ελλάδας ανοίγουν την αυλαία του φετινού συναυλιακού καλοκαιριού και μας ενώνουν ξανά σε έναν απέραντο κυκλικό χορό. | Παίζουν τα συγκροτήματα: Λεφτοκάρυα – Κιντέρια - Φυστικί Σαλόνι – Μπρατίμια – Αγκινάρες – Κανβινήτισσες - Λάσκα - Νίκος Οικονομίδης & Κυριακή Σπανού.

23-24.05 || Life Beyond Age: Building Inclusive Futures | Το πρώτο συνέδριο στην Ελλάδα αφιερωμένο στον ηλικιακό ρατσισμό έρχεται στην Τεχνόπολη με τη συμμετοχή Ελλήνων και διεθνών ομιλητών. Με πρωτοβουλία της Ένωσης Γυναικών άνω των 40 – The A40s και υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων, αναδεικνύει τις επιπτώσεις των ηλικιακών διακρίσεων στην υγεία, την εργασία και την κοινωνική συνοχή, χτίζοντας ένα πιο δίκαιο, συμπεριληπτικό μέλλον για όλες τις ηλικίες.

24.05 || 1η AdvantAge Ημέρα Καριέρας | Στο πλαίσιο του 1ου Συνεδρίου για τον ηλικιακό ρατσισμό από την Ένωση Γυναικών άνω των 40 – The A40s, η AdvantAge Ημέρα Καριέρας προσφέρει δωρεάν την ευκαιρία σε επαγγελματίες άνω των 50 ετών να συναντήσουν κορυφαίες εταιρείες, να πραγματοποιήσουν συνεντεύξεις για νέες θέσεις εργασίας, να ενημερωθούν για ευκαιρίες απασχόλησης και να δικτυωθούν με άλλους επαγγελματίες.

25.05 || «Επόμενη Στάση: Γκαζοχώρι» | Το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου και η Ομάδα Θεάτρου Ανεμόμυλοι προσκαλούν το κοινό σε μια μοναδική περιπατητική θεατρική διαδρομή στο Γκαζοχώρι. Οι συμμετέχοντες θα ταξιδέψουν πίσω στο χρόνο, μέσα από σημαντικά γεγονότα και μικρές ιστορίες που έχουν χαρακτηρίσει τη ζωντανή αυτή γειτονιά. Τρεις «θεατρικοί ξεναγοί» θα τους καθοδηγήσουν σε ενδιάμεσους σταθμούς, αποκαλύπτοντας τα μυστικά που κρύβονται πίσω από το Εργοστάσιο Φωταερίου και άλλους ιστορικούς χώρους της περιοχής, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία που συνδυάζει τέχνη και ιστορία.

26.05-01.06 || 24ο Athens Jazz | Το Athens Jazz επιστρέφει για 24η χρονιά, μεταμορφώνοντας την Τεχνόπολη σε παγκόσμια μουσική σκηνή με ελεύθερη είσοδο, 21 μπάντες από 19 χώρες και ένα line-up που σπάει τα όρια της τζαζ. Για επτά μέρες, funk, afrobeat, electro grooves, punk ενέργεια και ψυχεδελικά ηχοτοπία μπλέκονται σε ένα φεστιβάλ που δεν μπαίνει σε καλούπια, που χορεύεται και βιώνεται. Σαξόφωνα σε παραλήρημα, τρομπέτες που σε ξεσηκώνουν, shows γεμάτα attitude και ρυθμό, συνθέτουν μια ζωντανή γιορτή ήχου, ρυθμού και ελευθερίας που τιμά τις ρίζες της τζαζ και τις επανεφευρίσκει, στο σήμερα.

26.05-01.06 || The Meet Market #JazzEdition | Στο πλαίσιο του Athens Jazz | Η αγαπημένη αγορά της πόλης συναντά το 24ο Athens Jazz και στήνει τη μεγαλύτερη γιορτή του καλοκαιριού στην Τεχνόπολη! Πάνω από 100 εκθέτες, street food & cocktails, dj sets, δραστηριότητες για παιδιά και αμέτρητα χρώματα δημιουργικότητας συνθέτουν μια ανοιχτή γιορτή τοπικής επιχειρηματικότητας και καλοκαιρινών vibes. | Είσοδος Ελεύθερη

28-29.05 || «Φιλανθρωπία 2.0» | Το ετήσιο συνέδριο του HIGGS εστιάζει στη βιωσιμότητα και ανάπτυξη των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, με θέμα «Οικονομική Βιωσιμότητα και Ανάπτυξη της Κοινωνίας των Πολιτών». Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένας χώρος διαλόγου γύρω από τα κρίσιμα ζητήματα της φιλανθρωπίας στην Ελλάδα, εστιάζοντας σε κοινές δράσεις και βιώσιμες στρατηγικές χρηματοδότησης. Το συνέδριο περιλαμβάνει ομιλίες, συζητήσεις, εργαστήρια και ευκαιρίες δικτύωσης με στελέχη από οργανώσεις, κοινωφελή ιδρύματα και δημόσιους φορείς, προσφέροντας γνώσεις και πρακτικά εργαλεία για την ενίσχυση των οργανώσεων.

Έως 21.09 || Dinner in the sky | Το Dinner in the Sky Athens επιστρέφει δυναμικά… στον ουρανό της πόλης για να σας προσφέρει μοναδικές στιγμές, απίστευτη θέα στην Ακρόπολη και μια εμπειρία που θα θυμάστε για όλη σας τη ζωή! Φέτος, με ανανεωμένο μενού και ακόμα περισσότερη διάθεση, υπόσχεται ξεχωριστές πτήσεις κατά το πολύχρωμο ηλιοβασίλεμα ή πάνω από τα φώτα του αστικού τοπίου.

*Βρείτε ξεχωριστά δώρα στο ανανεωμένο Πωλητήριο για μικρούς και μεγάλους. Ανακαλύψτε μοναδικά αντικείμενα και κοσμήματα σχεδιασμένα από Έλληνες σχεδιαστές, εκδόσεις για τα μουσεία, τη βιομηχανική κληρονομιά, την αρχιτεκτονική, το design, την τέχνη, τη φιλοσοφία και πολλά άλλα... Τηλ: 210 3460981 | Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή & Κυριακή 10.00-18.00 | E-mail: shop@athens-technopolis.gr

**Αξιοποιήστε τον ελεύθερο χρόνο σας με τον πιο δημιουργικό τρόπο! Η ανακαινισμένη και απόλυτα ασφαλής παιδική χαρά, το υπαίθριο Gym park, το Skywalk ή αλλιώς ο υπερσύγχρονος χώρος παιχνιδιού και διάδρασης για παιδιά κάθε ηλικίας, αλλά και το εμβληματικό Παρατηρητήριο που προσφέρει θέα 360° σε όλη την Αθήνα. Και φυσικά μην παραλείψετε να απολαύσετε τον καφέ ή το ποτό σας καθώς κι ένα ελαφρύ σνακ ή ένα πλούσιο γεύμα σε έναν χώρο με ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και βιομηχανική αισθητική, το Technopolis Café.

Περισσότερες πληροφορίες: www.athens-technopolis.gr