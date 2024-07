Η ομάδα του Lidl Kids Team Ελλάδος πήγε Βερολίνο και έζησε την εμπειρία του UEFA EURO 2024TM

Το τελευταίο διάστημα, έχουμε κολλήσει στην πολυθρόνα και την τηλεόραση. Ο λόγος είναι μια ασπρόμαυρη μπάλα, αλλά και το ότι δεν μπορέσαμε να πάμε στη Γερμανία. Εκεί, δηλαδή, που το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο έχει μια μεγάλη γιορτή που ξεκίνησε στις 14 Ιουνίου και φτάνει στο τέρμα της στις 14 Ιουλίου.

Σε περίπτωση που δεν έγινε κατανοητό, μιλάμε για το UEFA EURO 2024TM. Μια διοργάνωση που, όσο μεγαλώνουμε, μας κάνει να γυρίζουμε κάποια χρόνια πίσω (λιγότερα ή περισσότερα, δεν έχει σημασία) και να θυμόμαστε ότι όταν ήμασταν παιδιά, δεν υπήρχε κάτι που να θέλαμε περισσότερο, από το να παρακολουθήσουμε από κοντά έναν αγώνα ευρωπαϊκού πρωταθλήματος και να συναντήσουμε τους αγαπημένους μας παίκτες, αυτούς που μας ενθουσίαζαν με κάθε τους ντρίμπλα και κάθε τους γκολ.

Οι λόγοι είναι προφανείς, με πρώτο και βασικότερο την ίδια την μαγεία του ποδοσφαίρου. Λίγο η ένταση της στιγμής, άλλωστε, λίγο οι «μάχες» εντός των γραμμών του γηπέδου και η αγωνία για το αν θα νικήσει η ομάδα που υποστηρίζουμε, μας κάνει -μέχρι και σήμερα- να καρδιοχτυπάμε σαν παιδιά, ειδικά όταν είμαστε στις κερκίδες του γηπέδου. Και φυσικά, εάν υπάρχει ένα αποκορύφωμα σε αυτές τις στιγμές εντός γηπέδου -τόσο για τους μικρούς όσο και για τους μεγάλους fan του ποδοσφαίρου- δεν είναι άλλο από τη συνάντησή μας με το ποδοσφαιρικό μας ίνδαλμα. Και αυτός μάλιστα, είναι ο ορισμός του παιδικού ονείρου: Διότι μια χειραψία ή μια φωτογραφία μαζί του θα ήταν ικανή να μας κάνει να μην κοιμόμαστε για μέρες.

Μια μοναδική εμπειρία με… άρωμα EURO και Βερολίνου

Και μπορεί εμείς, να μην είχαμε, ως παιδιά, την ευκαιρία να ταξιδέψουμε στο εξωτερικό για να δούμε κάποιο ματς του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος και να συνοδεύσουμε, μάλιστα, τους αγαπημένους μας παίκτες εντός γηπέδου, υπήρχαν όμως παιδιά, που στο φετινό πρωτάθλημα έζησαν το απόλυτο όνειρο. Και αυτό, χάρη στη Lidl, που είναι Official Partner του UEFA EURO 2024TM, και στο πλαίσιο του προγράμματος Lidl Kids Team, έδωσε τη δυνατότητα σε παιδιά από όλη την Ευρώπη να αναλάβουν τον ρόλο του συνοδού ποδοσφαιριστών (Player Escort) στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό τουρνουά του καλοκαιριού, που αυτή τη χρονιά λαμβάνει χώρα στη Γερμανία.

Στο Lidl Kids Team Ελλάδος συμμετείχαν 11 παιδιά ηλικίας μεταξύ 6 και 10 ετών, που συνόδευσαν τους ποδοσφαιρικούς τους ήρωες στον αγωνιστικό χώρο. Πιο συγκεκριμένα, συνόδευσαν τους παίκτες της Ολλανδίας για τον αγώνα Ολλανδία-Τουρκία, φορώντας τις εμφανίσεις με τα διακριτικά του Lidl Kids Team και, μετά τον Εθνικό Ύμνο της εκάστοτε χώρας, τα παιδιά παρακολούθησαν τον αγώνα μαζί με τους γονείς και τους συνοδούς τους, απολαμβάνοντας τη μαγική ατμόσφαιρα που επικρατούσε στο γήπεδο του Βερολίνου.





Στο πλαίσιο του πανευρωπαϊκού προγράμματος Lidl Kids Team, τα συνολικά 23 μέλη της ελληνικής αποστολής -11 παιδιά, 11 γονείς/κηδεμόνες και 1 συνοδός- είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν 2 διανυκτερεύσεις στο Βερολίνο με πλούσιες παροχές, δώρα καλωσορίσματος, εισιτήρια για τους αγώνες, μεταφορές, γεύματα και ξεναγήσεις στην πόλη. Παράλληλα, συμμετείχαν σε επιπρόσθετες ψυχαγωγικές δραστηριότητες και απασχολήθηκαν δημιουργικά στον ελεύθερό τους χρόνο.

Όσο για το πώς επιλέχθηκαν οι τυχεροί συμμετέχοντες της ελληνικής αποστολής Lidl Kids Team, αυτοί προέκυψαν μέσω του διαγωνισμού UEFA EURO 2024TM: Lidl Kids Team, ο οποίος διήρκησε από τις 7 Μαρτίου έως 1 Μαΐου 2024, μέσω της εφαρμογής Lidl Plus. Κεντρικό του μήνυμα ήταν το «We’re on your team» και προϋπόθεση ήταν η συμμετοχή στο πρόγραμμα χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς εξαιρέσεις, με απόλυτο σεβασμό στη διαφορετικότητα, την προσωπικότητα και τις ανάγκες κάθε ανθρώπου, είτε ήταν μικρής είτε μεγάλης ηλικίας. Αυτό, άλλωστε, ευθυγραμμίζεται και με την καθημερινή προσήλωση της Lidl Ελλάς στους ανθρώπους, κάτι που το αποδεικνύει κάθε μέρα.

Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα βρίσκεται προς το τέλος του, όχι όμως και οι ξεχωριστές εμπειρίες που η Lidl Ελλάς δεσμεύεται συνεχώς να προσφέρει στους πελάτες της μέσα από συνεργασίες όπως αυτή του UEFA EURO 2024TM. Μάλιστα, η εταιρεία ήδη προετοιμάζεται για τις επόμενες μεγάλες ενέργειες για τις οποίες μπορούμε να ενημερωνόμαστε συνεχώς, μέσα από την εφαρμογή Lidl Plus, την ιστοσελίδα της και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσής της σε LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube και Twitter.