Ίδρυμα Ωνάση: Τιμά την ημέρα γέννησης και θανάτου του Κ.Π. Καβάφη με προβολές ταινιών για τον ποιητή

Σήμερα, 29 Απριλίου, ημέρα γέννησης και θανάτου του αλεξανδρινού ποιητή, από τις 12:00 το μεσημέρι, μεταφερόμαστε στο σύμπαν του Κ. Π. Καβάφη μέσα από δύο αναθέσεις του Ιδρύματος Ωνάση για τη διαχρονική επιρροή του ποιητή σε σύγχρονους δημιουργούς. Ιστορίες αγάπης, απώλειας και επιθυμίας τοποθετούν τον Καβάφη στο σήμερα και το αύριο στο ντοκιμαντέρ «Eternal Desires: Ο κόσμος του Κ. Π. Καβάφη, από την Αλεξάνδρεια στη Νέα Υόρκη» σε σκηνοθεσία Χρήστου Σαρρή. Παράλληλα, η κινηματογραφική δύναμη της γλώσσας του Κ. Π. Καβάφη παρουσιάζεται μέσα από μια σειρά ταινιών μικρού μήκους, στο πλαίσιο της ενότητας “Visual Cavafy”. Laurie Anderson, Julianne Moore, Taylor Mac, και πολλοί ακόμα σπουδαίοι καλλιτέχνες μπαίνουν στο καβαφικό σύμπαν και αναζωπυρώνουν με τη δική τους ματιά και πνοή τα ποιήματά του.

Μετά την απόκτηση του αρχείου Καβάφη το 2012, την ψηφιοποίηση και το άνοιγμά του σε κοινό και ερευνητές το 2019, την εγκαινίαση ενός νέου χώρου για το Αρχείο Καβάφη στη Φρυνίχου 16Β στην Πλάκα, το 2023, που στεγάζει το φυσικό αρχείο και τη βιβλιοθήκη του ποιητή, μια συλλογή προσωπικών του αντικειμένων αλλά και έργα τέχνης με αναφορές στον ίδιο, το Ίδρυμα Ωνάση παρουσίασε στη Νέα Υόρκη ένα φεστιβάλ για τον Καβάφη, το Archive of Desire, τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2023. Με αυτή την αφορμή, δημιουργήθηκε η σειρά Visual Cavafy που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο New Museum της Νέας Υόρκης. Το ίδιο φεστιβάλ αποτέλεσε πηγή έμπνευσης και για το ντοκιμαντέρ «Eternal Desires: Ο κόσμος του Κ. Π. Καβάφη, από την Αλεξάνδρεια στη Νέα Υόρκη», σε παραγωγή του Onassis Culture και σκηνοθεσία του Χρήστου Σαρρή, που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην ψηφιακή πλατφόρμα All Arts του αμερικανικού δικτύου PBS, νωρίτερα τον Απρίλιο του 2025.

Eternal Desires: Ο κόσμος του Κ. Π. Καβάφη, από την Αλεξάνδρεια στη Νέα Υόρκη

Πώς μπορεί ένας ποιητής να παραμένει διαχρονικός και άχρονος 160 χρόνια από την γέννησή του; Το “Eternal Desires” ακολουθεί το ταξίδι του Κ. Π. Καβάφη μέσα από τα προσωπικά αρχεία του και αφηγείται μια ιστορία για την αγάπη, την απώλεια και τη λαχτάρα. Την ελευθερία, την επιθυμία και την ταυτότητα. Και μέσα από έννοιες σαν αυτές, τοποθετούμε τον Καβάφη στο τώρα, αλλά και το αύριο – από την Αλεξάνδρεια στην Κωνσταντινούπολη και από την Αθήνα στη Νέα Υόρκη, ο Καβάφης παραμένει διαχρονικός και οικουμενικός. Η επιρροή του Αλεξανδρινού ποιητή δεν χωρά σε όρια, σύνορα και εποχές, και αυτό υποστηρίζουν στο ντοκιμαντέρ οι επιμελητές του φεστιβάλ, οι δημιουργοί που συμμετέχουν αλλά και η δημιουργική ομάδα που διαχειρίζεται το Αρχείο Καβάφη στην Αθήνα.

Το ντοκιμαντέρ "Eternal Desires: Ο κόσμος του Κ. Π. Καβάφη, από την Αλεξάνδρεια στη Νέα Υόρκη", σε παραγωγή του Onassis Culture και σκηνοθεσία του Χρήστου Σαρρή, αφού παρουσιάστηκε στην ψηφιακή πλατφόρμα All Arts του αμερικανικού δικτύου PBS νωρίτερα τον Απρίλιο, έρχεται στο onassis.org. Με αφορμή το φεστιβάλ “Archive of Desire” του Ιδρύματος Ωνάση, τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2023 στη Νέα Υόρκη, το ντοκιμαντέρ εξερευνά τη διαχρονικότητα του ποιητή, αποκαλύπτοντας την πολιτική, αισθησιακή και ποιητική δύναμη του Καβάφη, μέσα από ένα διεπιστημονικό καλειδοσκόπιο τέχνης.

Συμμετέχουν ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση, Αντώνης Σ. Παπαδημητρίου, η Διευθύντρια Πολιτισμού του Ιδρύματος, Αφροδίτη Παναγιωτάκου, και δημιουργοί που συμμετείχαν στο φεστιβάλ, όπως οι Rufus Wainwright, Nick Cave, Bob Faust, Εύη Καλογηροπούλου, Robin Coste Lewis, Πέτρος Κλαμπάνης, Δημήτρης Παπαδημητρίου, Ali Santana, Matthew Nierderhauser, John Fitzgelard, αλλά και η καλλιτεχνική διευθύντρια του National Sawdust και επιμελήτρια του φεστιβάλ, Paola Prestini.

Δείτε ολόκληρο το ντοκιμαντέρ εδώ

Visual Cavafy στο Onassis Channel στο YouTube

Ο Κ. Π. Καβάφης εξακολουθεί να μας μιλάει κατ’ ιδίαν, πότε με έναν ψίθυρο και άλλοτε πάλι με έναν βρυχηθμό. Μια σειρά ταινιών μικρού μήκους, στο πλαίσιο της ενότητας “Visual Cavafy”, διερευνούν την κινηματογραφική δύναμη της γλώσσας του Κ. Π. Καβάφη, προσδίδοντας μια εμψυχωτική διάσταση στο πολυθεματικό φεστιβάλ “Archive of Desire” που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη τον Απρίλιο του 2023. Αυτά τα οπτικά «ποιήματα» του “Visual Cavafy”, με τη συμμετοχή μιας εξαιρετικής γκάμας δημιουργικών μυαλών, αντανακλούν τη ζωντάνια και τη δύναμη της καβαφικής γλώσσας.

Το “Visual Cavafy” περιλαμβάνει ταινίες που έχουν δημιουργήσει σκηνοθέτες όπως η Εύη Καλογηροπούλου («Αλεξάνδρεια»), η Elena Park («Μακρυά», «Θάλασσα του Πρωιού», «Ιθάκη», «Περιμένοντας τους Βαρβάρους», «Τα Βήματα»), ο Χρήστος Σαρρής («Τείχη») σε συνεργασία με κρατούμενους σε φυλακές στην Ελλάδα, καθώς και οι καλλιτέχνες Jad Abumrad και Mac Premo («Φωνές»). Ανάμεσα στους ερμηνευτές είναι η Laurie Anderson («Φωνές»), ο Taylor Mac («Ιθάκη», «Περιμένοντας τους Βαρβάρους»), η Julianne Moore («Μακρυά», «Θάλασσα του Πρωιού»), ο Carl Hancock Rux με τον Daniel Bernard Roumain, την Bora Yoon και τον Jeffrey Zeigler («Τα Βήματα»), με τη συνδρομή των Dan Bora («Θάλασσα του Πρωιού»), Justin Ervin («Τα Βήματα»), Robert Huott («Μακρυά»), Garth MacAleavey («Τα Βήματα»), Steven E. Mallorca («Τα Βήματα», «Περιμένοντας τους Βαρβάρους»), Heather Lea Poole («Μακρυά»), Bruce Steinberg («Τα Βήματα») και Pete Scalzitti («Ιθάκη», «Περιμένοντας τους Βαρβάρους», «Μακρυά», «Θάλασσα του Πρωιού»). Οι ταινίες περιλαμβάνουν επίσης νέες μουσικές συνθέσεις και ενορχηστρώσεις των Laura Jane Grace («Τείχη»), Alexander MacSween («Περιμένοντας τους Βαρβάρους») και Caroline Shaw («Θάλασσα του Πρωιού»).

Δείτε όλες τις ταινίες εδώ

Κ. Π. Καβάφης: 162 χρόνια από τη γέννησή του σε 120 λεπτά | Ψηφιακή πρεμιέρα: 29.04.25 στις 12:00 μ.μ. | Ίδρυμα Ωνάση