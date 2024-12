Οι κλιματικές πρωτοβουλίες που θα μας εξασφαλίσουν ένα καλύτερο «αύριο»

Η βιωσιμότητα είναι ένας όρος που όλοι γνωρίζουμε πλέον. Είναι, άλλωστε, ο μοναδικός τρόπος να μπορέσουμε να προστατέψουμε τον πλανήτη μας από μία από τις μεγαλύτερες απειλές που δέχεται αυτήν τη στιγμή: Το ανθρακικό αποτύπωμα. Ωστόσο, είναι γεγονός πως πολύ συχνά, οι μικρές πράξεις που κάνουμε χωρίς να τις σκεφτόμαστε, ενδέχεται να εντείνουν αυτήν τη δύσκολη πρόκληση που αντιμετωπίζει το περιβάλλον.

Αρκεί να σκεφτούμε πόσες φορές έχουμε βρεθεί σε ένα «σταυροδρόμι» επιλογής τροφίμων στο σούπερ μάρκετ, καταλήγοντας πάντα να αγοράζουμε τρόφιμα που δεν χρειαζόμαστε. Κάπως έτσι, συμβάλλουμε στην άσκοπη σπατάλη τροφίμων και στην επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Από την άλλη, όμως, είναι, επίσης, γεγονός πως όλα όσα μπορούμε να κάνουμε συλλογικά, ως κοινωνία, για ένα καλύτερο μέλλον, μπορούν να προσφέρουν λύσεις στα προβλήματα που απειλούν τον πλανήτη μας.

Πιο συγκεκριμένα, στον επιχειρηματικό κλάδο, όλο και περισσότερες αλυσίδες καταστημάτων στοχεύουν στη βιώσιμη ανάπτυξη, υιοθετώντας νέες πρακτικές και θέτοντας στόχους που συμβαδίζουν με την εποχή που διανύουμε. Όπως η ΑΒ Βασιλόπουλος. Απόδειξη είναι η κλιματική της πρωτοβουλία που έχει στόχο να χτίσει μία κλιματικά ανθεκτική εφοδιαστική αλυσίδα.

Οι «συνοδοιπόροι» στο ταξίδι προς τη βιωσιμότητα

H ΑΒ Βασιλόπουλος έχει θέσει στόχο τις μηδενικές εκπομπές αερίων της ιδίας μέχρι το 2040 και για το σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας μέχρι το 2050. Για να μπορέσει να πραγματοποιήσει το στόχο της για έναν πλανήτη φιλόξενο για όλους αλλά και για τις γενιές που ακολουθούν, χρειάζεται και τους προμηθευτές της -που αντιπροσωπεύουν το 85% των εκπομπών αερίων- «συνοδοιπόρους» στο ταξίδι προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Συνεργάζεται μαζί τους σε ό,τι αφορά στις εκπομπές αερίων κατηγορίας 3 (Scope 3), που αφορούν στις εκπομπές CO2, από τη λειτουργία των προμηθευτών της. Για τον σκοπό αυτό, έχει ήδη πραγματοποιήσει πάνω από 120 one to one συναντήσεις με τους συνεργάτες της και έχει θέσει πλάνο πιλοτικών ενεργειών. Και αυτό διότι θεωρεί πολύ σημαντικό ορόσημο τη στενή συνεργασία με προμηθευτές και παραγωγούς για να φτάσουν το κοινό τους στόχο.

Υπό το πρίσμα αυτό, το 2024 λάνσαρε και το ΑΒ Climate Hub, μία ιστοσελίδα της ΑΒ, που στόχο έχει να αφυπνίσει, να ενημερώσει και να προετοιμάσει όλους όσοι βρίσκονται στην εφοδιαστική της αλυσίδα, σχετικά με τη διαδικασία παρακολούθησης, στοχοθέτησης και δημιουργίας αναφοράς της μέτρησης του ανθρακικού αποτυπώματος. Έτσι, παραμένει πιστή στις προσπάθειες και τις δεσμεύσεις της προς έναν βιώσιμο πλανήτη, φιλικό για όλους.

Οι ενέργειες επικεντρώνονται και στις εκπομπές αερίων που προέρχονται από την κατηγορία 1 & 2 (Scope 1 & 2) και που απορρέουν από δική της λειτουργία. Αρχικά, έχει εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά σε 12 καταστήματά της και στα κεντρικά της γραφεία, μεταβαίνοντας σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επίσης, όλος ο εταιρικός της στόλος περιλαμβάνει υβριδικά οχήματα, ενώ διαθέτει και 12 ηλεκτρικά βανάκια για μικρές μεταφορές, στρέφοντας την προσοχή της σε ορυκτά καύσιμα για τη θέρμανση και τις μεταφορές. Για να αυξήσει την ενεργειακή της απόδοση, έχει κεντρικοποιημένο σύστημα παρακολούθησης ενέργειας, ενώ έχοντας ως επιθυμία να μεταβεί σε χαμηλού δυναμικού πλανητικής υπερθέρμανσης φυσικά ψυκτικά μέσα, ήδη στα ανακαινισμένα και νέα της καταστήματα, τοποθετεί τα συγκεκριμένα ψυκτικά μέσα.

Το κομμάτι της βιωσιμότητας δεν περιλαμβάνει μόνο όσα κάνουμε εμείς μεμονωμένα στην καθημερινότητά μας αλλά και όσα κάνουμε συλλογικά, ως κοινωνία για ένα καλύτερο αύριο. Και κλιματικές πρωτοβουλίες, όπως αυτή της ΑΒ Βασιλόπουλος που στοχεύει να χτίσει μία κλιματικά ανθεκτική εφοδιαστική αλυσίδα, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για να ανοίξει ο διάλογος σε όλον τον κλάδο.