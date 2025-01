Χριστούγεννα στο Κάνσας Σίτι με Justin Timberlake χάρη στο WORLD PASS powered by Telekom

Η περίοδος των γιορτών είναι μία καλή αφορμή για να αποδράσουμε από την καθημερινότητα και να εξερευνήσουμε χειμερινούς προορισμούς σε όλο τον κόσμο. Αυτή είναι μία σκέψη που επικρατεί στο μυαλό μας τις γιορτινές μέρες, φέρνοντάς μας αντιμέτωπους με την επιλογή του κατάλληλου προορισμού που θα καταφέρει να μας προσφέρει μοναδικές, premium εμπειρίες.

Ο κατάλληλος προορισμός βρέθηκε από την COSMOTE, η οποία με το WORLD PASS powered by Telekom έστειλε 2 τυχερούς συνδρομητές της με το plus one τους σε μία εξαήμερη εμπειρία στο Κάνσας Σίτι. Βασικός σκοπός του συναρπαστικού αυτού ταξιδιού ήταν να παρακολουθήσουν τη συναυλία του Justin Timberlake στο T-Mobile Center.

Ο Justin Timberlake «πρωταγωνιστής» του ταξιδιού

Γνωρίζουμε ότι η COSMOTE, έχοντας το προνόμιο να είναι μέλος του ομίλου Telekom, ενός από τους κορυφαίους ομίλους τηλεπικοινωνιών διεθνώς και παγκόσμιου super brand, προσφέρει στους συνδρομητές της μοναδικές premium εμπειρίες σε όλο τον κόσμο. Δεν γνωρίζαμε, όμως, ότι μπορούσε να μας εκπλήξει τόσο, οργανώνοντας, αυτήν τη φορά, μία εξαήμερη εμπειρία στο Κάνσας Σίτι των ΗΠΑ.

Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης απόδρασης, οι 4 τυχεροί νικητές της, μεταξύ άλλων, παρακολούθησαν από κοντά μία απίθανη συναυλία του Justin Timberlake, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας του με τίτλο «The Forget Tomorrow World Tour». Ήταν στις 20 Δεκεμβρίου, όταν οι νικητές βρέθηκαν στο T- Mobile Center, που έχει πάρει το όνομά του από την Telekom, για να απολαύσουν τον μοναδικό ερμηνευτή και performer σε ένα δίωρο μουσικό υπερθέαμα.

Πριν από το show του Αμερικανού καλλιτέχνη, όμως, είχαν και αποκλειστική πρόσβαση στο Magenta Club, το VIP lounge της Telekom, όπου και ήπιαν το ποτό τους. Και αυτή ήταν η κατάλληλη προετοιμασία, λίγο πριν ο Justin Timberlake, ένας από τους σημαντικότερους και δημοφιλέστερους καλλιτέχνες της γενιάς του, με 10 βραβεία Grammy και πάνω από 117 εκατ. πωλήσεις δίσκων, βγει στη σκηνή για ένα φαντασμαγορικό show που έχει δεχθεί ήδη εξαιρετικές κριτικές.

Μια υπερατλαντική εμπειρία στο Κάνσας Σίτι

Όμως, η αλήθεια είναι πως οι γιορτινές διακοπές, πέρα από ώρες διασκέδασης, προσφέρουν την ευκαιρία να απολαύσουμε τοπία, να ανακαλύψουμε νέους προορισμούς και να δοκιμάσουμε νέες γεύσεις. Γι’ αυτό, η COSMOTE προσέφερε μία υπερατλαντική, γιορτινή εμπειρία στους τυχερούς νικητές του WORLD PASS powered by Telekom, η οποία περιλάμβανε και περιήγηση στα κύρια σημεία του Κάνσας Σίτι των ΗΠΑ.

Έτσι, λοιπόν, όσον αφορά στις νέες γεύσεις, το εξαήμερο ταξίδι περιλάμβανε ένα αυθεντικό αμερικάνικο γεύμα σε diner, ενώ από το πρόγραμμα δεν έλειπε και η επίσκεψη στη χριστουγεννιάτικη αγορά της περιοχής. Φαγητά, στολίδια και μυρωδιά κανέλας ήταν τα χαρακτηριστικά που διαμόρφωσαν μία από τις πιο γιορτινές στιγμές των ταξιδιωτών.

Ωστόσο, για να γνωρίσουν ακόμα καλύτερα την πόλη, οι νικητές περιηγήθηκαν στα κύρια αξιοθέατά της και πήραν μία «γεύση» από τη νυχτερινή ζωή της, ολοκληρώνοντας με αυτόν τον τρόπο μία από τις πιο ξεχωριστές εμπειρίες της ζωής τους.

Το WORLD PASS powered by Telekom συνεχίζει να προσφέρει μοναδικές εμπειρίες σε όλο τον κόσμο και η COSMOTE, με τη δύναμη της Telekom, δίνει την ευκαιρία στους συνδρομητές της να τις διεκδικήσουν. Μπείτε, λοιπόν, στο https://worldpass.cosmotecontests.gr/ και δηλώστε συμμετοχή στους επόμενους διαγωνισμούς. Και ποιος ξέρει, ίσως είστε ανάμεσα στους επόμενους τυχερούς που θα ζήσουν αξέχαστες εμπειρίες.