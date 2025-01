H Kαλλιμάνης, ταράζει τα νερά με τη νέα διαφημιστική καμπάνια για τη σειρά του τόνου

Η νέα καμπάνια του τόνου ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ έρχεται να συνοδεύσει το λανσάρισμα της σειράς τόνου ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ, διαθέσιμη σε 9 διαφορετικούς κωδικούς.

Με εξειδίκευση και εμπειρία στην κατηγορία των ψαριών και των θαλασσινών από το 1956, η ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ «ταράζει τα νερά» και στην κατηγορία του τόνου. Η νέα καμπάνια 360° περιλαμβάνει νέο τηλεοπτικό σποτ, δυναμική ψηφιακή επικοινωνία μέσω Instagram, Facebook, YouTube και TikTok, διαφημίσεις σε βαγόνια του μετρό, καθώς και ισχυρή παρουσία στα καταστήματα. Οι ενέργειες αυτές θα πλαισιώνονται από γευστικές δοκιμές και προωθητικές καμπάνιες.

Το μήνυμα της καμπάνιας, «ΤΑΡΑΖΕΙ ΤΑ ΝΕΡΑ», ισχυροποιεί την παρουσία και συμπληρώνει τη συνολική φιλοσοφία των προϊόντων ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ «Ένα με τη θάλασσα», εκφράζοντας το ισχυρό δέσιμο του brand με τo φυσικό του περιβάλλον, τη θάλασσα! Ο τόνος ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ, που δικαίως υποστηρίζει τον τίτλο «τόνος με τ’ όνομα» προέρχεται από ελεύθερη αλιεία ενώ οι κωδικοί του σε ελαιόλαδο και σε νερό καθώς και οι τονοσαλάτες περιέχουν κιτρινόπτερο τόνο, μια από τις πλέον premium ποικιλίες, που φημίζεται για την ποιότητά του, την ιδιαίτερη γεύση και το χαρακτηριστικά πιο ανοιχτό χρώμα του.

Οι κονσέρβες διαθέτουν Easy Peel καπάκι και οι τονοσαλάτες περιλαμβάνουν ειδικό πιρουνάκι στη συσκευασία για εύκολη και άμεση κατανάλωση on the go, ενώ στους κωδικούς κονσέρβας και pouch χρησιμοποιείται εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο.

Συγκεκριμένα η σειρά περιλαμβάνει:

Τόνο σε ελαιόλαδο (2*140γρ & 3*75γρ)

Τόνο σε νερό (2*140γρ & 3*75γρ)

Τόνο καπνιστό σε φυτικό λάδι (2*140γρ)

Τονοσαλάτες με καλαμπόκι 160γρ και Mexicana 160γρ

Τέλος, κομμάτια τόνου προσφέρονται και σε συσκευασίες pouch (φακελάκι) 80γρ, τόσο σε έξτρα παρθένο ελαιόλαδο όσο και σε νερό.

Όλα τα προϊόντα της κατηγορίας τόνου έχουν πιστοποιήσεις Dolphin Safe και Friend of the Sea, με γνώμονα τις ορθές πρακτικές αλιείας και την προάσπιση της βιωσιμότητας.

Η δημιουργία και υλοποίησης της 360 καμπάνιας του τόνου ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ έγινε από την attp.

Σχετικά με την ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ

Με πάνω από 65 χρόνια εντατικής δουλειάς και απόλυτης εξειδίκευσης με έμφαση στην καινοτομία, στην υψηλή ποιότητα και στην επώνυμη ζήτηση, η ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ έχει κατακτήσει μία σημαντική θέση στην Ελλάδα στον κλάδο των φρεσκοκατεψυγμένων αλιευμάτων αλλά και στην κατηγορία του τόνου. Η έδρα της στο Αίγιο διαθέτει δύο υπερσύγχρονες βιομηχανικές μονάδες παραγωγής και προσφέρει μια μεγάλη γκάμα διαφοροποιημένων προϊόντων που περιλαμβάνει φυσικά και παναρισμένα αλιεύματα, ημιέτοιμα/έτοιμα γεύματα με βάση τα ψάρια και θαλασσινά για τις εγχώριες αγορές του οργανωμένου λιανεμπορίου και της μαζικής εστίασης, ενώ πραγματοποιεί εξαγωγές εντός και εκτός Ευρώπης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.kallimanis.gr