To Met Gala επιστρέφει: Λίους Χάμιλτον και ΛεΜπρον Τζέιμς στη λίστα με τους φετινούς οικοδεσπότες

Τα μεγαλύτερα ονόματα στον χώρο της ψυχαγωγίας ετοιμάζονται να γιορτάσουν την ανδρική ένδυση και το στυλ «Black dandyism» στο σημερινό Met Gala, την πιο λαμπερή βραδιά στη βιομηχανία της μόδας. Ο ράπερ Φάρελ Γουίλιαμς, ο πιλότος της F1, Λιούις Χάμιλτον και ο σταρ του ΝΒΑ ΛεΜπρον Τζέιμς είναι ανάμεσα στους οικοδεσπότες της φετινής εκδήλωσης, η οποία συγκεντρώνει χρήματα για το Ινστιτούτο Κοστουμιών του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης.

Η έκθεση εξερευνά την ιστορική και πολιτισμική σημασία του συγκεκριμένου στυλ από τον 18ο αιώνα έως σήμερα. Θα περιλαμβάνει ενδύματα, φωτογραφίες και έργα τέχνης που αναδεικνύουν την εξέλιξη της μαύρης αντρικής μόδας και την επιρροή της στην παγκόσμια σκηνή. Το θέμα του Met Gala συνήθως συνδέεται με την τελευταία έκθεση του Ινστιτούτου Κοστουμιών, η οποία φέτος έχει τίτλο Superfine: Tailoring Black Style.

Είναι εμπνευσμένο από το βιβλίο της Monica L Miller «Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity» που εκδόθηκε το 2009 και ο φετινός ενδυματολογικός κώδικας είναι «Tailored for You», μια αναφορά στα κοστούμια και τα ανδρικά ρούχα που παρουσιάζονται στην έκθεση.

O ΛεΜπρον Τζέιμς

Στην πραγματικότητα, αυτό είναι το πρώτο Met Gala εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες που επικεντρώνεται αποκλειστικά στην ανδρική ένδυση. «Το φετινό θέμα δεν είναι μόνο επίκαιρο», δήλωσε ο Usher, μέλος της επιτροπής του Gala, «αλλά μιλάει και για την πλούσια κουλτούρα μας που θα πρέπει πάντα να γιορτάζεται ευρέως».

Οι καλεσμένοι ενθαρρύνονται να ερμηνεύσουν δημιουργικά τον ενδυματολογικό κώδικα, παρουσιάζοντας μια ποικιλία στυλ κοστουμιών -από κλασικές δημιουργίες μέχρι τολμηρές και ιστορικά εμπνευσμένες εμφανίσεις, όπως κοστούμια zoot ή κογκολέζικο στυλ sapeur. Αξεσουάρ όπως καπέλα, γραβάτες, μπαστούνια, καρφίτσες και κασκόλ τσέπης αναμένεται να «παρελάσουν» επίσης.

Η συντάκτρια της Vogue, Άννα Γουίντουρ, η οποία επιβλέπει το γκαλά κάθε χρόνο, συνοδεύεται φέτος από τους συμπροέδρους Φάρελ Ουίλιαμς, Λιούις Χάμιλτον, Κόλμαν Ντιομίνγκο, A$AP Rocky και ΛεΜπρον Τζέιμς.

Το ταλέντο των Αφροαμερικανών δημιουργών τιμάται επίσης με την επιτροπή υποδοχής της εκδήλωσης, η οποία περιλαμβάνει την αθλήτρια Σιμόν Μπάιλς, τον σκηνοθέτη Σπάικ Λι, την ηθοποιό Άγιο Εντεμπίρι, τους ποπ σταρ Doechii, Usher, Tyla, Janelle Monáe και André 3000 και τον θεατρικό συγγραφέα Τζέρεμι Ο'Χάρις

Πρωινή Ενημέρωση σε 5' Κάνε εγγραφή στο newsletter του newsbomb.gr Email ΕΓΓΡΑΦΗ Έχω διαβάσει, κατανοώ και αποδέχομαι τους όρους χρήσης του ιστότοπου της εταιρείας Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι άνω των 18 ετών ή ότι βρίσκομαι υπό την εποπτεία γονέα ή κηδεμόνα ή επιτρόπου

Το Met Gala πραγματοποιείται πάντα την πρώτη Δευτέρα του Μαΐου, με τους καλεσμένους να φτάνουν περίπου στις 18:00 (τοπική ώρα) και τη λίστα με τα διάσημα ονόματα να μην δημοσιεύεται εκ των προτέρων, αποτελώντας επτασφράγιστο μυστικό μέχρι την τελευταία στιγμή.

Είναι μια αποκλειστική εκδήλωση, ανοιχτή μόνο για έναν μικρό αριθμό προσκεκλημένων που συνήθως δεν ξεπερνούν τους 450. Τα έσοδα από τις πωλήσεις εισιτηρίων πηγαίνουν στο ινστιτούτο κοστουμιών. Είναι κατανοητό ότι ένα μεμονωμένο εισιτήριο κοστίζει περίπου 75.000 δολάρια, ενώ ένα τραπέζι 10 θέσεων ξεκινά από 350.000 δολάρια.

Σχετικές ειδήσεις