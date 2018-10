Restaurant 100 Awards Ceremony: Τα 100 κορυφαία εστιατόρια της Ελλάδας

Σε ατμόσφαιρα κινηματογραφική πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας, 15 Οκτωβρίου η τελετή απονομής των Restaurant 100 Awards στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης στην Αθήνα.

Ανάμεσα στα 100 κορυφαία εστιατόρια της Ελλάδας για το 2018, βραβεύσεις απέσπασαν εστιατόρια κάθε ύφους από κάθε γωνιά της χώρας όπως: η Σπονδή και το Varoulko Seaside, η Selene στη Σαντορίνη και το Πεσκέσι στο Ηράκλειο Κρήτης, το Tzaki 'Ho και το καφενείο «Στου Μήτσου» στη Θεσσαλονίκη, το ΜεΖεν στον Βόλο και το Μαγειρείον Βερσαλλίες στην Καλαμάτα, το Sushimou και το Hoocut στην Αθήνα.

Οι κριτές ψήφισαν με απόλυτη ελευθερία, χωρίς να δεσμεύονται από κάποια λίστα προεπιλογών, και η φετινή power list επιφυλάσσει αρκετές εκπλήξεις καθώς περιλαμβάνει 34 νέα εστιατόρια. Επιπλέον, 31 εστιατόρια κατάφεραν να βελτιώσουν τη θέση τους στη συνολική κατάταξη, 30 υποχώρησαν και 5 παρέμειναν σταθερά.

Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους πολλά από τα μέλη της κριτικής επιτροπής των βραβείων καθώς και άλλοι επώνυμοι foodies.

Ανάμεσα στα νέα μέλη που προστέθηκαν στην εφετινή κριτική επιτροπή είναι οι:

Μάκης Πουνέντης – Παρουσιαστής & Ραδιοφωνικός Παραγωγός, Τζένη Μελιτά - Δημοσιογράφος – Παρουσιάστρια, Idra Kayne – Ερμηνεύτρια, Σπύρος Μαργαρίτης - TV&Radio Host, Δημήτρης Μακαλιάς – Ηθοποιός, Βησσαρίων Παρθένης – Σεφ, Χάρης Ντάβλας – PR Manager, Νίκος Νάσιουτζικ – Επιχειρηματίας, Ελιάνα Χρυσικοπούλου – Δημοσιογράφος, Αλεξάνδρα Δασκαλοπούλου – Ιδιοκτήτρια En Lefko, Γιώργης Τσαμπουράκης – Ηθοποιός.

Τα εστιατόρια που αναδείχθηκαν στη λίστα των Restaurant 100 παρουσίασαν σε «αντίστροφη μέτρηση» η Θέμις Καρδιόλακα και ο Βησσαρίων Παρθένης.

Στην πρώτη δεκάδα αναδείχθηκαν τα παρακάτω εστιατόρια:

1. Σπονδή

2. Funky Gourmet

3. Varoulko Seaside

4. Vezene

5. Aleria

6. Nolan

7. Cookoovaya

8. Etrusco

9. Selene

10. Botrini’s

Στις δέκα θεματικές δεκάδες, την πρώτη θέση απέσπασαν τα παρακάτω εστιατόρια:

Top Newcomers: Parla

Top Greek and Regional Cuisine: Το Πεσκέσι

Top Restaurants for Meat: Basegrill

Top Restaurants for Fish: Varoulko Seaside

Top Ethnic Cuisine Restaurants: Sushimou

Top Bar Restaurants: By the glass

Top All-Day Restaurants: nice n easy

Top Restaurants for Families: TGI Fridays

Hidden Gems: Παραδοσιακό Καφενείο «Στου Μήτσου»

Top Streetfood: Hoocut

Η βραδιά κορυφώθηκε με την απονομή του τίτλου Best Female Chef στη Γεωργιάννα Χιλιαδάκη, τον τίτλο του Game Changer στον Σωτήρη Κοντιζά, τον τίτλο Best Young Chef στην Κωνσταντίνα Βούλγαρη Κοντεσοπούλου και Best Young Sommelier στον Αλέξανδρο Μπουζίκα.

Ως Best Dessert της χρονιάς, η κριτική επιτροπή ψήφισε την μπουγάτσα του Cookoovaya και ως Best Cocktail List αυτήν του The Clumsies.

Οι βραβευθέντες γιόρτασαν τη διάκρισή τους με τα μέλη της κριτικής επιτροπής και τους προσκεκλημένους δημοσιογράφους στον χώρο του εστιατορίου The Clap, δοκιμάζοντας γευστικές προτάσεις του σεφ Αλέξανδρου Τσιοτίνη συνοδεία κρασιών Armyra ’17 και Portes Merlot ’16 του Κτήματος Σκούρα.

Τα Restaurant 100 είναι μια λίστα φτιαγμένη από foodies για foodies, με γαστρονομικές προτάσεις που ταιριάζουν σε κάθε budget και κάθε περίσταση εξόδου. Ανακαλύψτε όλα τα εστιατόρια που βραβεύτηκαν στην ιστοσελίδα restaurant100.gr και παρακολουθήστε νέα σχετικά με τα 100 κορυφαία εστιατόρια της Ελλάδας στο #restaurant100.

Τα Restaurant 100 Awards διοργανώνει το Hotel & Restaurant της Boussias Communications.

Χορηγός των Restaurant 100 είναι η Unilever Food Solutions, Χορηγός Ποτού η Diageo, Υποστηρικτές οι: Ζαγόρι, Delifrance και MAD in Media, Χορηγός Οίνου το Κτήμα Σκούρα και Χορηγοί Επικοινωνίας οι: Εn Lefko, in2life.gr, parallaxi, Dina Nikolaou, Biscotto, FoodCritic, Gossip-tv.gr, Newsbomb.gr και Queen.gr.