Ετήσιο Workshop European Benchmarking Cooperation Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος

Από τις 14 ως τις 16 Νοεμβρίου 2018, η ΕΥΔΑΠ φιλοξένησε το ετήσιο Συνέδριο του European Benchmarking Cooperation (EBC) στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με θεματική “Turning Data to Solutions – Improving water services with the power of performance data.”