“PRINT YOUR CITY”: Μια καινοτόμος δράση από την Coca-Cola για την πόλη της Θεσσαλονίκης

Μέσα από το ειδικά σχεδιασμένο microsite www.printyourcitycoca-cola.gr, και μέχρι και τις 20 Δεκεμβρίου, οι πολίτες της Θεσσαλονίκης καλούνται να μετατρέψουν τα πλαστικά τους απορρίμματα σε χρηστικά αντικείμενα, με την τεχνολογία της 3D εκτύπωσης. Μπορούν να δημιουργήσουν το δικό τους 3D «έπιπλο» και να αναμορφώσουν μια γειτονιά της πόλης την οποία θα επιλέξουν. Απαραίτητη προϋπόθεση, η ανακύκλωση των πλαστικών συσκευασιών μας στους μπλε κάδους, αλλά και το Zero Waste Lab, που βρίσκεται στη HELEXPO και ανοίγει τις πόρτες τους για όλους τους Θεσσαλονικείς στις 30 Νοεμβρίου.

Η δράση “Print Your City” πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη δημιουργική ομάδα των The New Raw, και αποτελεί μέρος του προγράμματος “Zero Waste Future” της Coca-Cola, που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Το πρόγραμμα στοχεύει στο να αποκτήσει η Θεσσαλονίκη προοπτική να γίνει “Zero Waste”, να γίνει δηλαδή μια «πόλη μηδενικών απορριμμάτων». Επιπλέον, φιλοδοξεί στο να εκπαιδεύσει τους πολίτες και τη νέα γενιά στις αρχές της κυκλικής οικονομίας, την αντιμετώπιση των απορριμμάτων ως πόρους που μπορεί να έχουν μια δεύτερη ή τρίτη ζωή, και να ανοίξει τον δρόμο για μια ζωή σε πιο «έξυπνες» πόλεις.

Χρώμα, σχήμα και μια σειρά από επιπρόσθετα χαρακτηριστικά είναι εκείνα τα στοιχεία που καλούνται να επιλέξουν οι Θεσσαλονικείς, μέσω του microsite www.printyourcitycoca-cola.gr , ώστε να δημιουργήσουν το δικό τους 3D «έπιπλο» από ανακυκλωμένο πλαστικό. Παράλληλα, θα είναι εκείνοι που θα αποφασίσουν και το σημείο της πόλης στο οποίο επιθυμούν να τοποθετηθεί, επιλέγοντας ανάμεσα στις τέσσερις γειτονιές που έχουν τεθεί σε «ψηφοφορία». Έτσι, μέσα σε σύντομο διάστημα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας, θα αναδειχθεί η γειτονιά με τις περισσότερες «ψήφους», η οποία και θα «μεταμορφωθεί».

Απαραίτητη προϋπόθεση, όμως, για να γίνει αυτό πράξη, είναι η ανακύκλωση των πλαστικών συσκευασιών. Οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης μπορούν να ανακυκλώνουν τα πλαστικά τους απορρίμματα στους μπλε κάδους αλλά και το Zero Waste Lab. Πρόκειται για έναν νέο χώρο, που βρίσκεται στην καρδιά της πόλης, μέσα στη HELEXPO, και ο οποίος είναι αφιερωμένος στην εκπαίδευση, την ενημέρωση και τον ανοιχτό διάλογο με τους πολίτες σε θέματα που αφορούν την ανακύκλωση και τις πρακτικές της κυκλικής οικονομίας. Εκεί, μέσα από μια πρωτοποριακή βιωματική εμπειρία, οι επισκέπτες θα μάθουν πώς μπορούν να αλλάξουν συνήθειες και να υιοθετήσουν μια Zero Waste στάση ζωής στην καθημερινότητά τους.

Μια πρώτη γεύση γύρω από τη δράση “Print Your City” πήραν όλοι όσοι επισκέφθηκαν το διαδραστικό περίπτερο της Coca-Cola κατά τη διάρκεια της φετινής 83ης ΔΕΘ, όπου έμαθαν περισσότερα γύρω από την αξία της ανακύκλωσης, είδαν στην πράξη τη διαδικασία της 3D εκτύπωσης και δημιούργησαν τα δικά τους σχέδια μέσω του demo application. Τα πρώτα 3D εκτυπωμένα έπιπλα που τοποθετήθηκαν στη Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια της έκθεσης έδωσαν μια πρώτη ιδέα στους πολίτες για το πώς μπορούν να μεταμορφώσουν την πόλη τους.

Το πρόγραμμα και οι δράσεις του “Zero Waste Future” κινούνται γύρω από τρεις άξονες, την Παρέμβαση, την Εκπαίδευση και την Αλλαγή Συμπεριφοράς. Το πρόγραμμα υλοποιείται με την υποστήριξη και συνεργασία του Δήμου Θεσσαλονίκης, την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης και τη δημιουργική ομάδα των The New Raw.