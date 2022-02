Αρωγός εξωστρέφειας το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο

Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο αποτελεί την ισχυρότερη και πιο αξιόπιστη γέφυρα, στις διμερείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις, μεταξύ της Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, όπως ανέφεραν οι ομιλητές στην πρόσφατη εκδήλωση του επιμελητηρίου για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας.

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση, μέσω ψηφιακής πλατφόρμας, προσωπικότητες από το ελληνικό και διεθνές πολιτικό, οικονομικό και επιχειρηματικό οικοσύστημα, έδωσαν το "παρών", στέλνοντας ένα μήνυμα αισιοδοξίας και προοπτικής.

Επίσης, πλαίσιο του εορτασμού των 90 χρόνων από την ίδρυση του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, παρουσιάστηκε στο κοινό το νέο επετειακό λογότυπο, που σηματοδοτεί την ιστορική του διαδρομή αλλά και το όραμα για το μέλλον.

Ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, σημείωσε: "Στα 90 χρόνια αδιάκοπης παρουσίας και δράσης του, το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο στάθηκε αρωγός στις προσπάθειες και τα εγχειρήματα εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων παρέχοντας, μεταξύ άλλων, πολύτιμη τεχνογνωσία και εμπειρογνωμοσύνη. Επιπλέον, συνέβαλε στην προσέλκυση επενδύσεων, καθώς και στην ενίσχυση και αναβάθμιση των διακρατικών σχέσεων Ελλάδας και ΗΠΑ σε εμπορικό, επιχειρηματικό και πολιτικό επίπεδο. Σήμερα, που η ελληνική οικονομία ανακάμπτει ισχυρά από την πανδημία και εισέρχεται σε τροχιά υψηλής και βιώσιμης ανάπτυξης, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να αυξάνουν διαρκώς την επενδυτική τους θέση στη χώρα μας, το επιμελητήριο καλείται να συνεχίσει την επιτυχημένη δράση του συμβάλλοντας, μεταξύ άλλων, στην εθνική προσπάθεια στροφής του οικονομικού μοντέλου σε ένα πιο εξωστρεφές και βιώσιμο παραγωγικό πρότυπο".

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε: "Θέλω δημόσια να ευχαριστήσω το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, όλα του τα μέλη, τον πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, τον κύριο Τζέφρι Πάιατ, αλλά και όλους εσάς, γιατί αυτά τα 2,5 χρόνια που προΐσταμαι του υπουργείου, το αποτύπωμα των αμερικανικών επενδύσεων στην Ελλάδα έχει ξεπεράσει πραγματικά κάθε προσδοκία. Έχουμε πάει καλύτερα και από τα καλύτερά μας όνειρα και κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, ένα καινούριο καλό νέο από τις Ηνωμένες Πολιτείες ανακοινώνεται σε σχέση με κάποια εξαγορά, με κάποια επένδυση, με κάποια start-up. Αυτή η διάθεση των αμερικάνικων εταιρειών να επενδύσουν στην Ελλάδα, είναι η καλύτερη απόδειξη το ότι σήμερα η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής διανύουν την καλύτερη περίοδο των μεταξύ τους σχέσεων".

Ο υφυπουργός Εξωτερικών, Κώστας Φραγκογιάννης, τόνισε: "Η συμβολή του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, στην ευημερία και πρόοδο της Ελλάδας έχει υπάρξει αξιοθαύμαστη. Υποδεχθήκαμε τη νέα χρονιά με τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις στο καλύτερο σημείο τους. Οι μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης έχουν ήδη αποφέρει καρπούς και η Ελλάδα συγκαταλέγεται πλέον στους 10 καλύτερους επενδυτικούς προορισμούς της Ευρώπης. Πολλοί από τους επενδυτές είναι μέλη του επιμελητηρίου σας. Η υψηλή τεχνολογία υπηρετεί πλέον την ανάπτυξη, και στη χώρα μας. Ευελπιστώ να γιορτάσουμε μαζί την πρώτη σας εκατονταετία το 2032 και εύχομαι τουλάχιστον ακόμη 90 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας".

Στην εκδήλωση συμμετείχε και ο πρέσβης των ΗΠΑ, Τζέφρι Πάιατ, ο οποίος δήλωσε: "Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο είναι ένα από τα πιο δυναμικά και ελκυστικά Εμπορικά Επιμελητήρια στην Ευρώπη και είμαι βέβαιος ότι τα επόμενα χρόνια οι σχέσεις των δύο χωρών θα ενισχυθούν ακόμα περισσότερο. Η εμπορική και επενδυτική σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας αποτελεί κεντρικό στοιχείο της διμερούς συμμαχίας μεταξύ των χωρών μας και περιλαμβάνεται ως βασικός πυλώνας της διαδικασίας του Στρατηγικού Διαλόγου. Παραμένουμε προσηλωμένοι στους παραδοσιακούς τομείς της οικονομικής συνεργασίας ΗΠΑ-Ελλάδας όπως η ναυτιλία και ο τουρισμός, αλλά τώρα βλέπουμε πολύ περισσότερο ενδιαφέρον και δράση σε τομείς όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οι βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας. Τον τελευταίο χρόνο, είδαμε σημαντικές νέες επενδύσεις στην Ελλάδα από μεγάλες αμερικανικές εταιρείες κι έργα όπως το κέντρο υπολογιστών cloud της Microsoft. Η ανακοίνωση της εξαγοράς της Viva Wallet από την JPMorgan, αποτελεί τεράστια ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία. Για όλες αυτές τις επιτυχίες ήταν καθοριστικός ο ρόλος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου".

Από την πλευρά του ο Νικόλαος Μπακατσέλος, πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, ανέφερε: "Το 2022 αποτελεί μια εμβληματική χρονιά για το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, καθώς σηματοδοτεί τα 90 χρόνια από την ίδρυσή του. Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο θα εξακολουθήσει να είναι, με ακόμη μεγαλύτερη ένταση ο φορέας εκείνος που θα συνδράμει ουσιαστικά στη διαμόρφωση του αύριο που επιθυμούμε, του αύριο που μας αξίζει. Όπλο στη φαρέτρα μας, η δυναμική μιας παγκόσμιας διασυνδεσιμότητας που θα ενταθεί το 2022 με φορείς, οργανισμούς και οικοσυστήματα μεταφέροντας στην Ελλάδα βέλτιστες πρακτικές, τεχνογνωσία και δημιουργώντας διαδρομές προοπτικής και αισιοδοξίας".

Ο Ηλίας Σπυρτούνιας, γενικός διευθυντής του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του δήλωσε: "Το 2022, συμπληρώνουμε 90 χρόνια αδιάλειπτης και άκρως ενεργητικής παρουσίας, αποτελώντας την ισχυρότερη και πιο αξιόπιστη γέφυρα, στις διμερείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις, μεταξύ της Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Η φετινή επέτειος, σηματοδοτεί ένα συνεχές και μακροχρόνιο ταξίδι πρωτοβουλιών, δραστηριοτήτων, διμερών σχέσεων και ανοικτής αντίληψης του κόσμου όπου ζούμε, με γνώμονα τη συνεχή επιδίωξή μας, να ανοίγουμε νέους δρόμους και να ενδυναμώνουμε συνεργασίες, που θα οδηγήσουν σε μια βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη".

Ο πρόεδρος του επιμελητηρίου διάβασε επιστολή ευχών και συγχαρητηρίων από την υπουργό Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Gina M. Raimondo, ενώ μαγνητοσκοπημένα μηνύματα έστειλαν αξιωματούχοι των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, μεταξύ των οποίων οι Jose Fernandez, Under Secretary for Economic Growth, Energy and the Environment, U.S. Department of State, ο Bob Menendez, U.S. Senator, New Jersey, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος και η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, πρέσβειρα της Ελλάδος στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, καθώς και οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, Εύα Καϊλή, αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η ευρωβουλευτής, Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, παρουσιάστηκαν ευχές και μηνύματα και από τα Αμερικανικά Εμπορικά Επιμελητήρια παγκοσμίως.