Αρχιτέκτονες στη Μαγουλέζα, η Byron Capital Partners και ο Αλέξανδρος ο Κρης

Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για τα τεκταινόμενα στο οικονομικό, επιχειρηματικό και χρηματιστηριακό παρασκήνιο της χώρας.

Αρχιτέκτονες στη Μαγουλέζα

Στην αναβάθμιση των υποδομών και στον εκσυγχρονισμό της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού στη Μαγουλέζα, προχωρά η Διοίκηση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Η αναβάθμιση κρίθηκε επιβεβλημένη για τη Διεύθυνση της ΑΑΔΕ που προ δεκαετίας διαδέχθηκε τον ιστορικό Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (ΟΔΔΥ). Ο ΟΔΔΥ ιδρύθηκε το 1946 με την ονομασία Οργανισμός Διαχείρισης Συμμαχικού Υλικού. Το 1976 μετατράπηκε σε ΝΠΔΔ με την ονομασία Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού. Το 2012, εν μέσω των Μνημονίων, καταργήθηκε και υπάχθηκε ως διεύθυνση στη φορολογική διοίκηση. Η ΑΑΔΕ έκρινε – και σωστά- πως οι γερασμένες υποδομές της Μαγουλέζας πρέπει να αναβαθμιστούν. Για τον λόγο αυτό απηύθυνε πρόσκληση σε μελετητικά γραφεία για την εκπόνηση των αρχιτεκτονικών, στατικών και ηλεκτρομηχανολογικών μελετών για την επισκευή και αναβάθμιση, του περιβάλλοντος χώρου, της περίφραξης, των υπόστεγων φύλαξης οχημάτων και του κτιρίου γραφείων της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού στη Μαγουλέζα. Ελπίζουμε σύντομα ο αχανής χώρος της Μαγουλέζας να τακτοποιηθεί και να εξωραϊστεί.

Επιβεβλημένη επανόρθωση

Η στήλη οφείλει μια επανόρθωση. Σας πληροφορήσαμε προ ημερών για διάταξη που κατατέθηκε από τον Χρήστο Σταϊκούρα στο νομοσχέδιο για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η οποία προβλέπει πως «η εξουσία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων υπόκειται σε πενταετή παραγραφή». Όπως αναφέραμε στο σχόλιο μας, «οι όποιες παραβάσεις πριν το 2017 δεν έχουν τιμωρηθεί έως σήμερα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, θα παραμείνουν για πάντα ατιμώρητες». Αυτό δεν είναι ακριβές. Στο άρθρο 68 του νομοσχέδιου που αφορά στην έναρξη ισχύος ξεκαθαρίζεται πως «το άρθρο 6 εφαρμόζεται αποκλειστικά επί παραβάσεων που τελούνται μετά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως». Οπότε, προς παραγραφή θα οδηγηθούν όλες οι πράξεις που θα μείνουν ατιμώρητες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έως τα τέλη Μαρτίου 2027. Η επανόρθωση λοιπόν ήταν επιβεβλημένη.

Η Byron Capital Partners

Ελάχιστοι θα θυμούνται την MFG Capital Partners, την πάλαι ποτέ θυγατρική επενδυτικών υπηρεσιών της Marfin Bank που συστάθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 2000 με έδρα το Λονδίνο. Σκοπός της MFG Capital Partners, ήταν η παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε θεσμικούς πελάτες και η διαχείριση προϊόντων fund of funds και προϊόντων αυτοματοποιημένης διαπραγμάτευσης σε πιστωτικά χρεόγραφα των μελών-χωρών της G10. Από τη Διοίκηση της MFG Capital Partners πέρασαν πολλοί από τους στενούς συνεργάτες του Ανδρέα Βγενόπουλου στην Marfin, κάνοντας το «σχολείο» τους στη διαχείριση κεφαλαίων. Μετά τα γεγονότα του 2013 και την κατάρρευση του τραπεζικού οικοδομήματος της Marfin, η MFG Capital Partners μετονομάσθηκε σε Byron Capital Partners Ltd. Το 2017 η βρετανική εταιρεία τέθηκε σε διαδικασία εκκαθάρισης. Ωστόσο, δεν συνέβη το ίδιο με τον κυπριακό βραχίονα της Byron Capital Partners, ο οποίος λειτουργεί μέχρι και σήμερα. Και μας το θύμισε προ ημερών η διάλυση του επενδυτικού Fund RIONE 7 II που διαχειρίζεται η κυπριακή Byron Capital Partners, το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού του οποίου, μεταφέρθηκαν στο RIONE 7 Ι Fund.

Ο Αλέξανδρος ο Κρης

Ο Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης, ο Νεοδημοκράτης επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης στην Περιφέρεια Κρήτης , ο οποίος ακούγεται πως θα πολιτευθεί στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές στα Χανιά, τοποθετήθηκε προ ημερών σε θέση συνεργάτη στη Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού της Προεδρίας της Κυβέρνησης. Η παρουσία του κ. Μαρκογιαννάκη στο Μαξίμου και η αξιοποίηση του από το Πρωθυπουργό μόνον τυχαία δεν είναι και περνά πολλαπλά πολιτικά μηνύματα και στους Χανιώτες πολιτευτές. Τί θα κάνει ο κ. Μαρκογιαννάκης στο Μαξίμου; Εκτιμούμε πως θα ασχοληθεί με θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και τουριστικής οικονομίας. Ο ίδιος είναι απόφοιτος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης Οικονομικής Κατεύθυνσης του Παντείου Πανεπιστημίου και κάτοχος διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών στον τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων Τουρισμού από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Θα ήταν παράλειψη να μην αναφέρουμε πως ο Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης είναι ανιψιός του πρώην υπουργού και αντιπροέδρου της Βουλής Χρήστου Μαρκογιαννάκη, ο οποίος παρά την ηλικία του θεωρείται έμπειρος ψηφοσυλλέκτης και ένα από τα πολιτικά «ατού» του 38χρονου Αλέξανδρου.

Φτωχές εκδηλώσεις

Εγκαινιάσθηκε χθες η Παγκόσμια Εβδομάδα Χρήματος (Global Money Week 2022) που έχει ως στόχο να ευαισθητοποιήσει για τη σημασία της διασφάλισης της χρηματοοικονομικής παιδείας των νέων. Αναντίρρητα η εκπαίδευση αυτή κρίνεται απαραίτητη για τη λήψη ορθών οικονομικών αποφάσεων, καθώς και για την προστασία των επενδυτών και του ευρύτερου κοινού. Η Παγκόσμια Εβδομάδα Χρήματος, που εφέτος γιορτάζει τα δέκα χρόνια της, λαμβάνει χώρα την εβδομάδα 21 έως 27 Μαρτίου και διοργανώνεται από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Το εφετινό θέμα του θεσμού είναι «Κτίστε το μέλλον σας, χρησιμοποιώντας έξυπνα το χρήμα» (“Build your future, be smart about money"). Με την ευκαιρία της εφετινής Παγκόσμιας Εβδομάδας Χρήματος, περισσότερες από 225 χώρες προωθούν με ποικίλες δράσεις τις προσπάθειες που στοχεύουν στην χρηματοοικονομική εκπαίδευση και οικονομική ανθεκτικότητα και ευημερία. Στην Ελλάδα οι εκδηλώσεις και δράσεις είναι ομολογουμένως «φτωχές»…

Αποποίηση Ευθύνης: Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη στήλη Over the Counter προσφέρονται προς τους επισκέπτες/τριες/χρήστες/τριες της αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, δεν δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως προτροπή, προσφορά, άποψη, ή σύσταση της στήλης για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρεογράφου και δεν συνθέτουν νομική, φορολογική, λογιστική, ή επενδυτική συμβουλή ή υπηρεσία σχετικά με την αποδοτικότητα ή καταλληλότητα οποιουδήποτε χρεογράφου ή επένδυσης. Κατά συνέπεια, δεν υφίσταται ουδεμία ευθύνη για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.

