Το suezmax Yiannis Latsis, η LIMAR των 7,5 εκατ. ευρώ και η «οικοδέσποινα» της Κεφαλαιαγοράς

Η LIMAR, η Lamda και η Οrilina

Η στήλη ομολογεί πως δεν γνώριζε την LIMAR S.A., μια εταιρεία ειδικού σκοπού (SPV) η οποία κατείχε οικόπεδα συνολικής επιφάνειας 72.121 τ.μ., δίπλα στο εμπορικό κέντρο Mediterranean Cosmos, στην ανατολική Θεσσαλονίκη. Πληροφορηθήκαμε την ύπαρξη της από χθεσινή ανακοίνωση της Lamda Development. Η εισηγμένη ανακοίνωσε πως από κοινού με την Οrilina Properties ΑΕΕΑΠ, εταιρεία συμφερόντων του ομίλου Brevan Howard, απέκτησαν την LIMAR έναντι 7,5 εκατ. ευρώ. Η Lamda Development απέκτησε το 20% καταβάλλοντας 1,5 εκατ. ευρώ και η Οrilina Properties ΑΕΕΑΠ το 80%, καταβάλλοντάς 6 εκατ. ευρώ. Ποιος έλαβε τα 7,5 εκατ. ευρώ από την πώληση της LIMAR. Εάν οι πληροφορίες μας είναι ορθές η KPG Capital Partners μια εταιρεία συμβούλων που επενδύσει σε assets και συμβουλεύει ποιοτικούς διαχειριστές εναλλακτικών επενδύσεων στον τομέα του real estate.

Το suezmax Yiannis Latsis

Η Latsco Marine Management, ο ναυτιλιακός βραχίονας του ομίλου Λάτση που την τελευταία τριετία έχει περιέλθει στην αποκλειστική ιδιοκτησία της οικογένειας της Μαριάννας Λάτση, συνεχίζει τη μεγάλη παράδοση του ομίλου στον ναυτιλιακό κλάδο με επικεφαλής τον Πάρι Λάτση-Κασιδόκωστα. Η Latsco Marine Management ναυπήγησε στα ναυπηγεία Hyundai στην Κορέα ένα υπερσύγχρονο suezmax, χωρητικότητας 155.000 τόνων dw. Το πλοίο ανήκει στην εταιρεία Anglian Marine με έδρα τον Παναμά, την οποία εκπροσωπεί η Latsco στην Ελλάδα. Το εν λόγω πλοίο που νηολογήθηκε με ελληνική Σημαία, είναι ένα δεξαμενόπλοιο που η Latsco Marine Management, η Μαριάννα Λάτση και ο Πάρις Κασιδόκωστας ανέμεναν με ανυπομονησία. Βλέπετε θα φέρει την ονομασία «Γιάννης Λάτσης» (Yiannis Latsis), προς τιμή του πατριάρχη την εφοπλιστικής οικογένειας, ο οποίος απεβίωσε το 2003.

Noval και Brook Lane

Συστηματική είναι η εργασία της Noval Property, θυγατρικής του Ομίλου Viohalco και της κυπριακής Mavani Holdings Limited, του ομίλου Brook Lane Capital για την ανάπτυξη του συγκροτήματος κτιρίων γραφείων στο πρώην ακίνητο της Kodak επί των οδών Χειμάρρας 10-12 και Λεωφόρου Αμαρουσίου – Χαλανδρίου στο Μαρούσι. Το ακίνητο συνολικής επιφάνειας περίπου 49.000 τ.μ. θα υιοθετεί τις αρχές αειφορίας και βιοκλιματικού σχεδιασμού και θα φέρει πιστοποίηση σύμφωνα με διεθνές πρότυπο περιβαλλοντικής βαθμονόμησης. Για το εν λόγω έργο αναμένονται την περίοδο 2022-2025 κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους περίπου 48,7 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, η χρηματοδότησή του έχει ήδη εξασφαλιστεί, αφενός μέσω τραπεζικού δανεισμού κατά 70%, αφετέρου μέσω κεφαλαίων που θα εισφέρουν κατά την αναλογία συμμετοχής τους στην εταιρεία THE GRID (εταιρεία ανάπτυξης του έργου), η Noval Property και η Mavani Holdings Limited.

Η «οικοδέσποινα» της Κεφαλαιαγοράς

Την τιμητική της θα έχει σήμερα η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Βασιλική Λαζαράκου, καθώς θα είναι η «οικοδέσποινα» σε δείπνο που θα παραθέσει η Επιτροπή στο Electra Metropolis Hotel Athens σε 31 Ευρωπαίους και Έλληνες αξιωματούχους που θα μετέχουν αύριο στις εργασίες του συνέδριου της με τίτλο «The Future of Sustainable Finance».Το υβριδικό συνέδριο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που θα διεξαχθεί στο Μέγαρο Καρατζά της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, υποστηρίζεται ως προς τη διοργάνωσή του από την Τσομώκος Δημόσιες Σχέσεις ΑΕ. Οι πλέον σημαντικοί – από πλευράς χαρτοφυλακίου- ξένοι ομιλητές του συνεδρίου είναι η Verena Ross, επικεφαλής της European Securities and Markets Authority (ESMA) και ο επικεφαλής της European Banking Authority (EBA) José Manuel Campa.

ΝΑΤΟ και ελληνική ναυτιλία

Οι Γιώργος Πατέρας, Μιχάλης Λεμός, Πέτρος Γουλανδρης, Θεοδόσης Φαλάγκας, Νίκος Τσάκος, Γιάννης Λυγνός και Πανάγος Φαφαλιός, απαρτίζουν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ιστορικής εταιρείας Ελληνικές Ναυτιλιακές Υπηρεσίες Κατά Κινδύνων Πολέμου Μονομετοχική ΑΕ. Για όσους δεν το γνωρίζουν η εν λόγω εταιρεία συστάθηκε το Μάιο του 1976 στο Λονδίνο με σκοπό την εκπροσώπηση του Ελληνικού Δημοσίου έναντι τρίτων ως ασφαλισμένου µέλους του Διασυμμαχικού Οργανισμού Ασφάλισης του ΝΑΤΟ. Τα τελευταία 46 χρόνια η Ελληνικές Ναυτιλιακές Υπηρεσίες Κατά Κινδύνων Πολέμου Μονομετοχική ΑΕ διακανόνιζε ασφάλειες για εμπορικά πλοία έναντι κινδύνων πολέμου, σε καιρό πολέμου, με το Διασυμμαχικό Οργανισμό Ασφάλισης του ΝΑΤΟ. Στη βάση αυτή τα έσοδα της εταιρείας προέρχονταν από τη συλλογή εισφορών πλοίων, τα οποία εισέρχονται σε εμπόλεμες ζώνες. Το 2019 η Ελληνικές Ναυτιλιακές Υπηρεσίες Κατά Κινδύνων Πολέμου Μονομετοχική ΑΕ μετατράπηκε από ασφαλιστική ανώνυμη εταιρεία σε κοινή ανώνυμη εταιρεία. Έκτοτε έχει επιδείξει μεγαλύτερο βάρος σε συναλλαγές που σχετίζονται με την ακίνητη περιουσία της.

