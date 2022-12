Η JP Morgan μιλά ελληνικά, οι «αμαρτίες» της CPB και η Mitsis Hotels

Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για τα τεκταινόμενα στο οικονομικό, επιχειρηματικό και χρηματιστηριακό παρασκήνιο της χώρας.

Η JP Morgan μιλά ελληνικά

Μετά από δώδεκα σχεδόν μήνες διεργασιών η JP Morgan απέκτησε το 48,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Viva Wallet, έναντι τιμήματος που ξεπέρασε τα 800 εκατ. ευρώ. Με τον τρόπο αυτό η αμερικανική επενδυτική τράπεζα ξεκινά με όχημα την Viva να κτίζει μια αξιόλογη παρουσία στην Ελλάδα και στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Και αυτό είναι μόνον η αρχή. Ως προς την Viva Wallet, σχεδιάζεται αύξηση κεφαλαίου ύψους 200 εκατ. που θα καλυφθεί εξολοκλήρου από την JP Morgan. Παράλληλα, μεσοπρόθεσμα η συμμετοχή της αμερικανικής τράπεζας στην ελληνική εταιρεία ενδέχεται να αυξηθεί σημαντικά, κάτι που θα εξαρτηθεί από την εξάσκηση των options που υπάρχουν στο shareholders agreement που έχει υπογράψει με τον ιδρυτή της Viva Wallet Χάρη Καρώνη. Αλλά, η JP Morgan έχει και άλλα σχέδια για την Ελλάδα, πέραν της Viva Wallet. Η JP Morgan ήδη στελεχώνει ένα νέο γραφείο στην Αθήνα που θα υποστηρίξει την οργανική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της στην Ελλάδα και το οποίο θα στεγάσει ένα νέο Payments Innovation Lab. Για να στήσει το Payments Innovation Lab η JP Morgan θα προσλάβει αρχικά περίπου 50 υπαλλήλους ως ομάδα έρευνας και ανάπτυξης πληρωμών. Το όλο εγχείρημα τρέχουν ήδη ο Τάκης Γεωργακόπουλος, επικεφαλής της JP Morgan Payments και ο Στέλιος Παπαδόπουλος, Senior Country Officer της JP Morgan στην Ελλάδα. Είναι εκείνοι που κάνουν τη JP Morgan να μιλά ελληνικά.

Οι «αμαρτίες» της CPB

Οι «αμαρτίες» της Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (CPB) εξακολουθούν να απασχολούν την κυπριακή δικαιοσύνη. Βλέπετε πολλοί από τους πρωταγωνιστές του σκανδάλου έχουν προσφύγει στα κυπριακά δικαστήρια κατά των ποινών και των διοικητικών προστίμων που τους επέβαλαν οι ρυθμιστικές Αρχές της Κύπρου. Μεταξύ αυτών και πρώην συνεργάτες του Ανδρέα Βγενόπουλου. Ωστόσο, τα αιτήματά τους για ακύρωση των προστίμων απορρίπτονται το ένα μετά το άλλο. Ενδεικτικά, στις 9 Δεκεμβρίου 2022 εκδόθηκε απόφαση από το Διοικητικό Δικαστήριο της Κύπρου επί προσφυγής που είχε υποβάλει ο πρώην Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Cyprus Popular Bank Public Co Ltd και μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων της εταιρείας, Χρίστος Στυλιανίδης, ο οποίος ζητούσε να ακυρωθεί συνολικό διοικητικό πρόστιμο ύψους 200.000 ευρώ, που του είχε επιβληθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Το Διοικητικό Δικαστήριο, απέρριψε την προσφυγή του αιτητή και επικύρωσε την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου για την επιβολή διοικητικού προστίμου καταλήγοντας ότι δεν έχει στοιχειοθετηθεί λόγος ακύρωσης και, συνακόλουθα, δεν χωρεί η επέμβαση του δικαστηρίου.

Η Mitsis Hotels

Στον εκσυγχρονισμό του Rinela Beach Resort & Spa , του υπερπολυτελούς all-inclusive οικογενειακού θέρετρου 5 αστέρων που βρίσκεται στην περιοχή Κοκκίνη Χάνι του Δήμου Χερσονήσου στην Κρήτη προχωρεί η Mitsis Hotels. Η επένδυση ύψους 17,7 εκατ. ευρώ προβλέπει τον εκσυγχρονισμό της ξενοδοχειακής μονάδας κατηγορίας δυναμικότητας 440 δωματίων και 865 κλινών και ήδη υπάχθηκε στον αναπτυξιακό νόμο από τον οποίο θα λάβει ενίσχυση 4 εκατ. ευρώ με την μορφή της φορολογικής απαλλαγής. Να σημειωθεί πως η Mitsis Hotels προσέθεσε 86 νέα superior δωμάτια στο Rinela Beach Resort & Spa τη σεζόν του 2020 και 106 νέα superior δωμάτια, σουίτες και βίλες το 2021.

Οι δαπάνες της Άμυνας

Κατά την προχθεσινή ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής για τον κρατικό προϋπολογισμό για το οικονομικό έτος 2023 υπήρξε μια εξέλιξη που σχολιάσθηκε ποικιλοτρόπως. Οι δαπάνες του υπουργείου Εθνικής Άμυνας εγκρίθηκαν από 190 βουλευτές που ψήφισαν «ναι» στην ηλεκτρονική ψηφοφορία και καταψηφίσθηκαν από 109 βουλευτές που ψήφισαν «όχι». Και αυτό παρά το ότι ο προϋπολογισμός του υπουργείου Άμυνας για το 2023 είναι μειωμένος σε σχέση με το 2022, με τις συνολικές πιστώσεις να διαμορφώνονται στα 5,6 δισ. ευρώ για το επόμενο έτος. Ακούστηκε μεταξύ άλλων και η εκδοχή πως η καταψήφιση των δαπανών του υπουργείου Εθνικής Άμυνας έγινε διότι στον κωδικό 1011-601-0000000 ενσωματώνονται οι δαπάνες της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Να σημειωθεί πως οι δαπάνες της ΕΥΠ έχουν μειωθεί αισθητά το 2023 σε σχέση με το 2020. Θα ανέλθουν στα 34,4 εκατ. ευρώ, από 36,5 εκατ. ευρώ εφέτος, 38,9 εκατ. ευρώ το 2021, 39,5 εκατ. ευρώ το 2020 και 39,55 εκατ. ευρώ το 2019.

