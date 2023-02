Οι επενδύσεις του ΤΕΚΑ, η Περλίτες Αιγαίου και οι αλλαγές στην ασφάλιση αστικής ευθύνης

Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για τα τεκταινόμενα στο οικονομικό, επιχειρηματικό και χρηματιστηριακό παρασκήνιο της χώρας.

Titan και Περλίτες Αιγαίου

To 45% της εταιρείας Περλίτες Αιγαίου απέκτησε η Titan Cement International (TCI), εξασφαλίζοντας έτσι τις μακροπρόθεσμες ανάγκες του ομίλου σε περλίτη και ποζολάνη, ένα βιομηχανικό ορυκτό ηφαιστειακής προέλευσης που περιέχει υψηλό ποσοστό ενεργού διοξειδίου του πυριτίου. Η Περλίτες Αιγαίου ΑΕ ιδρύθηκε το 1994 από την οικογένεια Γοβδελά και διαθέτει λατομείο στο Γυαλί της Νισύρου, όπου διεξάγεται και όλη η παραγωγική διαδικασία. Οι πωλήσεις της Περλίτες Αιγαίου ΑΕ κατά την χρήση του 2021, ανήλθαν σε 1,8 εκατ. ευρώ, ενώ τα ίδια κεφάλαια της ήταν 2,09 εκατ. ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί πως προ εβδομάδων αποφασίσθηκε η παροχή δανείου από τον μέτοχο και πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Λεωνίδα Γοβδελά προς την Περλίτες Αιγαίου για αποπληρωμή οφειλών προς την do value Greece. Το εν λόγω τετραετές δάνειο θα ανέλθει στις 800.000 ευρώ και θα εκταμιευθεί στο σύνολό του στις 28 Φεβρουαρίου 2023. Είναι πιθανόν η εν λόγω εκταμίευση δανείου να χρηματοδοτηθεί από τα χρήματα που θα δώσει η Titan Cement International στους μετόχους της Περλίτες Αιγαίου ΑΕ.

Το ΤΕΚΑ και το Bitcoin

Τον προσωρινό κανονισμό επενδύσεων του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ) δημοσίευσε η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας. Για όσους δεν το ξέρουν το ΤΕΚΑ θα παρέχει κρατική επικουρική σύνταξη στους γεννηθέντες μετά την 1.1.2004 καθώς και στους νεοεισερχόμενους, από 1.1.2022, στην αγορά εργασίας, με υποχρέωση υπαγωγής στην επικουρική ασφάλιση. Όπως αναφέρει η σχετική υπουργική απόφαση, σκοπός των επενδύσεων του ΤΕΚΑ είναι η εξασφάλιση των μεγαλύτερων δυνατών αποδόσεων σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των επενδυτικών κινδύνων. Στη βάση αυτή ξεκαθαρίζεται πως «τα όργανα διοίκησης δεν μπορούν να επιδιώκουν επενδύσεις που κρίνονται εκ προοιμίου μη βέλτιστες σε σύγκριση με άλλες διαθέσιμες επενδύσεις και πρέπει να αποφεύγουν κινδύνους που είναι αντίθετοι προς το συμφέρον των ασφαλισμένων και των δικαιούχων παροχών». Ακόμη αποσαφηνίζεται πως «το TEKA επενδύει μόνο σε στοιχεία τους κινδύνους των οποίων, είτε το ίδιο, είτε οι διαχειριστές που ενεργούν για λογαριασμό του, μπορούν να προσδιορίσουν και να διαχειριστούν». Με απλά λόγια μην αναμένετε να δείτε το ΤΕΚΑ να επενδύει σε Bitcoin και σε κρυπτονομίσματα…

Καμπάνια για τους αποδήμους

Συνολικά 3 εκατ. ευρώ θα διαθέσει η κυβέρνηση για την εκστρατεία ενημέρωσης των εκλογέων που βρίσκονται εκτός ελληνικής επικράτειας. Συγκεκριμένα το υπουργείο Εσωτερικών θα τρέξει και εφέτος πρόγραμμα επικοινωνιακής προβολής που αφορά στην καμπάνια ενημέρωσης των εκλογέων που βρίσκονται εκτός ελληνικής επικράτειας για τη δυνατότητα άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος πλησίον του τόπου κατοικίας. Η ανάθεση της καμπάνιας ενημέρωσης έγινε στην εταιρεία στρατηγικού marketing και διαφήμισης Frank and Fame, των Γιώργου Τάνες και Θανάση Παπαθανασίου. Να σημειωθεί πως η εν λόγω εταιρεία είναι αυτή που εμπνεύστηκε και υλοποίησε σχεδόν όλες τις τηλεοπτικές καμπάνιες της ΝΔ στις ευρωεκλογές και τις εθνικές εκλογές του 2019.

Πλημμελής εποπτεία

Μόνον ανησυχία μπορεί να προκαλεί το πόσο προβληματική έχει καταστεί η κατάσταση στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τις φήμες και την πλημμελή εποπτεία. Ενδεικτικά στη συνεδρίαση της Παρασκευής η μετοχή της Μοτοδυναμικής έκλεισε στα 2,99 ευρώ με κέρδη 22,54% εν μέσω φήμης ότι η Διοίκηση της εισηγμένης θα προχωρήσει σε δημόσια πρόταση στα 3,50 ευρώ, με σκοπό την έξοδό της από το χρηματιστήριο. Χθες η Διοίκηση της Μοτοδυναμικής διέψευσε ρητά φήμες και δημοσιεύματα ότι ετοιμάζει δημόσια πρόταση για «έξοδο» (delisting) της μετοχής από το Χρηματιστήριο Αθηνών. Ωστόσο, το κακό έγινε, καθώς πολλοί επενδυτές φορτώθηκαν με χαρτιά της Μοτοδυναμικής με την προσδοκία ότι θα υπάρξει δημόσια πρόταση στα 3,50 ευρώ ανά μετοχή! Πλέον η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα πρέπει να διεξάγει έναν εκτενή έλεγχο για να δει αφενός πως εκκίνησαν οι σχετικές φήμες, αφετέρου ποιοι κωδικοί κέρδισαν από αυτή τη φήμη. Ευρύτερα, τόσο η υπόθεση της Μοτοδυναμικής, όσο και οι υποθέσεις της Attica Bank και της MIG έχουν καταδείξει πως η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι εξαιρετικά αργή και αναποτελεσματική στην άσκηση εποπτείας. Και δυστυχώς δεν φαίνεται κάποια βελτίωση στον ορατό ορίζοντα …

Ασφάλιση αστικής ευθύνης

Περιθώριο 106 ημερών έχει η νομοπαρασκευαστική επιτροπή που έχει αναλάβει την ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/2118 σχετικά με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων προκειμένου να παραδώσει το σχετικό νομοσχέδιο. Και η προθεσμία πρέπει να τηρηθεί καθώς η χώρα μας έως τις 23 Ιουνίου 2023 θα πρέπει να συμμορφωθεί με τις τροποποιήσεις που αναφέρονται στην νέα Οδηγία και αφορούν στην προστασία των ζημιωθέντων έναντι ζημιών που προκαλούνται από ατυχήματα που συμβαίνουν στο κράτος μέλος διαμονής τους ή και σε κράτος μέλος εκτός του κράτους μέλους διαμονής τους, στην περίπτωση της αφερεγγυότητας ασφαλιστικής επιχείρησης. Να σημειωθεί πως η Κομισιόν έχει ήδη αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα επειδή δεν μετέφερε πλήρως στο εθνικό δίκαιο την Οδηγία του 2009 για την ασφάλιση αυτοκινήτων (2009/103/ΕΚ). Αυτό διότι η Επιτροπή διαπίστωσε πως η ελληνική νομοθεσία εξαιρεί από την αποζημίωση τον ζημιωθέντα επιβάτη εάν το εν λόγω πρόσωπο είναι και ιδιοκτήτης του οχήματος.

Αποποίηση Ευθύνης: Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη στήλη Over the Counter προσφέρονται προς τους επισκέπτες/τριες/χρήστες/τριες της αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, δεν δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως προτροπή, προσφορά, άποψη, ή σύσταση της στήλης για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρεογράφου και δεν συνθέτουν νομική, φορολογική, λογιστική, ή επενδυτική συμβουλή ή υπηρεσία σχετικά με την αποδοτικότητα ή καταλληλότητα οποιουδήποτε χρεογράφου ή επένδυσης. Κατά συνέπεια, δεν υφίσταται ουδεμία ευθύνη για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.