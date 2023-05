Η κατάρρευση της First Republic Bank και ο «λευκός ιππότης», JP Morgan

Ανησυχία στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα με την κατάρρευση της τρίτης αμερικάνικης τράπεζας μέσα σε διάστημα μόλις δύο μηνών. Αυτή τη φορα, σε αντίθεση με ότι είχε γίνει με την SVB, οι καταθέσεις διασφαλίζονται από τον κολοσσό της JP Morgan.

Νέα αναταραχή προκαλεί στις ΗΠΑ, αλλά και στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα, η τρίτη πτώχευση μεγάλης αμερικανικής τράπεζας, της First Republic Bank, με έδρα το Σαν Φρανσίσκο.

Μετά το σοκ από την πτώχευση, η είδηση για τις προσπάθειες διάσωσης και τελικά εξαγοράς της από τον αμερικανικό τραπεζικό κολοσσό JPMorgan φέρνει ανακούφιση στους καταθέτες της πτωχευμένης αμερικανικής τράπεζας First Republic Bank.

Ο αμερικανικός τραπεζικός κολοσσός αναδείχθηκε νικητής της δημοπρασίας για την εξαγορά της First Republic Bank, διασφαλίζοντας τις καταθέσεις, συμπεριλαμβανομένων όλων των ανασφάλιστων καταθέσεων, και ουσιαστικά όλων των περιουσιακών στοιχείων της προβληματικής τράπεζας.

Συνολικά, η JPMorgan θα αναλάβει τα περιουσιακά στοιχεία της First Republic, συμπεριλαμβανομένων περίπου 173 δισ. δολαρίων σε δάνεια και 30 δισ. δολαρίων σε τίτλους, καθώς και 92 δισ. δολαρίων σε καταθέσεις, όπως μετέδωσε το Bloomberg.

Την ανακοίνωση για την κατάληξη της συμφωνίας για την πώληση των περιουσιακών της στοιχείων στην JPMorgan Chase & Co (JPM.N) και τη National Association έκανε σήμερα το πρωί η αρμόδια ομοσπονδιακή ρυθμιστική αρχή στις ΗΠΑ (DFPI). Ειδικότερα, ανακοίνωσε ότι η τράπεζα First Republic Bank (FRB) έχει τεθεί υπό τον έλεγχο της, ενώ έχει επιτευχθεί μία συμφωνία για την πώληση της τράπεζας στην τράπεζα JPMorgan Chase & Co.

Η JPMorgan και η Federal Deposit Insurance Corp. συμφώνησαν να μοιραστούν το βάρος των ζημιών, καθώς και τυχόν απαιτήσεων για τα δάνεια της εταιρείας για κατοικίες και εμπορικά δάνεια.

Μετά την εξαγορά, η JPMorgan καθίσταται η μεγαλύτερη τράπεζα των ΗΠΑ. Λόγω των ρυθμιστικών περιορισμών των ΗΠΑ, το μέγεθος της JPMorgan και το υφιστάμενο μερίδιο της στην καταθετική βάση των ΗΠΑ θα την εμπόδιζαν υπό κανονικές συνθήκες να επεκτείνει περαιτέρω την καταθετική της βάση μέσω μιας εξαγοράς, σημειώνει αρθρογράφος του CNBC.

Δήλωση προέδρου της JPMorgan Τζέιμς Ντάιμον

«Η κυβέρνησή μας, μας προσκάλεσε όπως κι άλλους να επιταχύνουμε (τις διαδικασίες) και το πράξαμε”, δήλωσε ο Τζέιμς Ντάιμον πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan Chase. «Η οικονομική μας ευρωστία, οι ικανότητές μας και το επιχειρηματικό μοντέλο μας, μας επέτρεψαν να καταρτίσουμε μία πρόταση προσφοράς για την υλοποίηση της μετάβασης, με τέτοιο τρόπο, ώστε να μειώσουμε το κόστος για το Ταμείο Ασφάλισης των Καταθέσεων (DIF)».

Άνοδος των μετοχών της JPMorgan – «Βουτιά για τις μετοχές της First Republic»

Μετά την ανακοίνωση του ντιλ, οι μετοχές της JPMorgan σημειώνουν άνοδο άνω του 3%. Αντίθετα οι μετοχές της First Republic σημείωσαν βουτιά άνω του 33% κατά την προ-χρηματιστηριακή διαπραγμάτευση, θέτοντας την σε τροχιά διεύρυνσης της φετινής πτώσης της τάξης του 97%.

Μέσα σε 2 μήνες έχουν καταρρεύσει 3 μεγάλες αμερικανικές τράπεζες

Η τράπεζα JPMorgan ήταν ένας από τους πολλούς ενδιαφερόμενους αγοραστές, συμπεριλαμβανομένων των PNC Financial Services Group (PNC.N), και Citizens Financial Group Inc (CFG.N), οι οποίοι υπέβαλαν τις τελικές προσφορές την Κυριακή σε μια δημοπρασία που διεξήχθη από τις αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές.

Η συμφωνία για τη First Republic, η οποία είχε συνολικό ενεργητικό 229,1 δισ. δολαρίων, έρχεται λιγότερο από δύο μήνες μετά την πτώχευση της Silicon Valley Bank και της Signature Bank εν μέσω φυγής καταθέσεων από τους αμερικανικούς δανειστές, αναγκάζοντας την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ να παρέμβει με έκτακτα μέτρα για τη σταθεροποίηση των αγορών.

