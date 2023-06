Η Ιξίων Ενεργειακή, η Sucafina και η φαρμακευτική κάνναβη

Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για τα τεκταινόμενα στο οικονομικό, επιχειρηματικό και χρηματιστηριακό παρασκήνιο της χώρας.

Ο μύθος του Ιξίωνα

Ο Ιξίων (Ιξίωνας) ήταν βασιλιάς της Θεσσαλίας, ο οποίος σκότωσε τον πεθερό του και έγινε η πρώτη μορφή στην Ελληνική μυθολογία που δολοφόνησε συγγενή του. Είχε δε κατά τον μύθο βασανιστική τιμωρία, καθώς ο Δίας διέταξε τον Ερμή να τον δέσει με φίδια σε ένα φλεγόμενο τροχό, ώστε να περιφέρεται αιώνια στον Τάρταρο. Ως εκ τούτου προκαλεί μια κάποια εντύπωση ότι η Διοίκηση της Άβαξ μετονόμασε σε Ιξίων Ενεργειακή την πρώην θυγατρική της Volterra L-S, μέσω της οποίας επιχειρεί δυναμική επιστροφή στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Συγκεκριμένα, μέσω της Ιξίων έχουν ενεργοποιηθεί εκ νέου μια σειρά από άδειες και έργα που είχαν παραμείνει στο χαρτοφυλάκιο του ομίλου μετά την πώληση του τομέα ΑΠΕ της θυγατρικής Volterra στη ΔΕΗ Ανανεώσιμες. Στη βάση αυτή επιχειρείται η ωρίμανση ενός μικρού φωτοβολταϊκού και ενός μικρού αιολικού έργου, αλλά και η κατασκευή ενός συστήματος αποθήκευσης ενέργειας στην περιοχή της Θήβας.

Η φαρμακευτική κάνναβη

Η τελευταία υπογραφή των υπηρεσιακών υπουργών Δικαιοσύνης Φίλιππου Σπυρόπουλου και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρόφιμων Γιώργου Τσακίρη μπήκε σε απόφαση που αφορά στη βιομηχανική κάνναβη. Με την απόφαση αυτή αυξήθηκε από 0,2% σε 0,3% το ανώτατο επιτρεπτό όριο περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) για τα ακατέργαστα προϊόντα που προκύπτουν από την καλλιέργεια ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L. Με απλά λόγια διευθετήθηκε μια εκκρεμότητα δύο ετών, καθώς η χώρα μας δεν είχε εναρμονιστεί με το σχετικό όριο περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη που ισχύει ήδη στην υπόλοιπη ΕΕ. Η τετραϋδροκανναβινόλη είναι η ουσία της κάνναβης που έχει τα κύρια ψυχοδραστικά και ψυχομιμητικά συστατικά. Στις φαρμακευτικές της ιδιότητες περιλαμβάνονται η αντιφλεγμονώδης, αναλγητική, αντιμικροβιακή και νευροπροστατευτική δράση. Επίσης είναι διεγερτικό της όρεξης, ενώ έχει δράση κατά της ναυτίας και μειώνει την ένταση των μυϊκών σπασμών.

Η επιστροφή της Sucafina

Η Sucafina είναι μια ελβετική εταιρεία με 45 χρόνια διεθνή παρουσία στην εμπορία καφέ που απασχολεί 1.200 υπαλλήλους σε 32 χώρες. Η Sucafina είχε στο παρελθόν local partner στην Ελλάδα, ωστόσο η εν Ελλάδι Sucafina Hellas είχε κακό track record και είχε εμπλακεί σε παραδόσεις ακατάλληλου για τη δημόσια υγεία άφρυκτου (μη ψημένου) καφέ. Όλα αυτά πριν από 15 χρόνια περίπου. Στο σήμερα, η Sucafina πλέον επιστρέφει στη χώρα μας. Προ ημερών εγκρίθηκε η οριστική εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου του βελγικού παραρτήματος της Sucafina με κύριο αντικείμενο δραστηριότητας το χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάο και μπαχαρικών, την επεξεργασία τσαγιού και καφέ, αλλά και την υποστήριξη των μεταφορών των εν λόγω εμπορευμάτων. Το γραφείο που εγκαθίσταται στην Ελλάδα θα παρέχει αποκλειστικά υπηρεσίες προς τα κεντρικά της εταιρείας στο Βέλγιο και τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις Sucafina Αustralia, Beyers Koffie NV, Beyers Koffie GmbH, Sucafina HK Ltd, Beyers Caffe Italia srl, Sucafina Holding SA, Beyers Koffie BV, Sucafina NZ Ltd, Sucafina Ingredients SA, Sucafina SA ,Sucafina NA Inc και Complete Coffee Ltd.

Αναβαθμίζεται η ΕΔΕΥΕΠ

Εξαιρετικά διευρυμένος θα είναι πλέον ο σκοπός της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥΕΠ), καθώς 12 χρόνια μετά τη σύσταση του φορέα, επήλθε στις 23 Ιουνίου αλλαγή του καταστατικού του. Πλέον, η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρία Υδρογονανθράκων θα μπορεί να συμμετέχει σε υφιστάμενα διεθνή έργα και σε έργα που πρόκειται να αναπτυχθούν στο πλαίσιο άμεσης ή έμμεσης συμμετοχής της σε εταιρείες που έχουν ως σκοπό την ανάπτυξη, την κατασκευή, την εκμετάλλευση ή τη διαχείριση έργων υποδομών διασύνδεσης με γειτονικές χώρες. Ακόμη, στους σκοπούς της ΕΔΕΥΕΠ προστέθηκε η απόκτηση, ανάπτυξη, διαχείριση, εκμετάλλευση και κατασκευή έργων υποδομής που σχετίζονται με διασυνοριακά έργα φυσικού αερίου ή και άλλων μορφών ενέργειας με γειτονικές ή άλλες χώρες, αλλά και η χορήγηση αδειών εξερεύνησης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς σχηματισμούς και η εν γένει διαχείριση των δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου σχετικά με την εκμετάλλευση γεωλογικών σχηματισμών για την αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα και άλλων αερίων ή υγρών στοιχείων και ενώσεων. Τέλος, στην Ελληνική Διαχειριστική Εταιρίας Υδρογονανθράκων περνά η αρμοδιότητα του Φορέα Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων (ΥΑΠ), η εκπόνηση τεχνικής μελέτης και σχεδίου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης ΥΑΠ, η έκδοση αδειών έρευνας Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων και η συνολική διαχείριση στοιχείων και δεδομένων για την αποτίμηση του υπεράκτιου αιολικού δυναμικού.

Οι διώκτες του μαύρου χρήματος

Η τελευταία φορά που η ελληνική Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος ανάρτησε απολογιστική έκθεση στην ιστοσελίδα της ήταν το 2018. Δηλαδή προ πενταετίας. Αυτό δεν σημαίνει πως δεν παράγει στατιστικά για το έργο της. Και δεν σημαίνει πως δεν καταθέτει εκθέσεις στη Βουλή. Ωστόσο, άγνωστο γιατί, ο επικεφαλής της Αρχής Kαταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες Χαράλαμπος Βουρλιώτης έχει αποφασίσει να μην δημοσιοποιεί τα σχετικά στοιχεία. Αντίθετα, από την ελληνική Αρχή, η κυπριακή Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (ΜΟΚΑΣ), η αρχή που αντιμετωπίζει το ξέπλυμα στην Κύπρο δημοσιοποιεί τακτικά τις εκθέσεις της. Την παρελθούσα εβδομάδα έδωσε στη δημοσιότητα την 38 σελίδων έκθεσή της από την οποία αλιεύσαμε και στοιχεία ελληνικού ενδιαφέροντος. Ενδεικτικά, αναφέρεται πως η Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών το 2022 έστειλε 208 αιτήματα για την αποστολή στοιχείων προς ξένες μονάδες με τα περισσότερα εξ αυτών να αποστέλλονται στην ελληνική Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος, στην ρουμανική και στην γερμανική. Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι στις ξένες μονάδες με τα περισσότερα αιτήματα προς την ΜΟΚΑΣ για παροχή πληροφοριών δεν περιλαμβάνεται η Ελλάδα, αλλά η Ουκρανία, η Ρωσία και η Λετονία.

Αποποίηση Ευθύνης: Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη στήλη Over the Counter προσφέρονται προς τους επισκέπτες/τριες/χρήστες/τριες της αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, δεν δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως προτροπή, προσφορά, άποψη, ή σύσταση της στήλης για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρεογράφου και δεν συνθέτουν νομική, φορολογική, λογιστική, ή επενδυτική συμβουλή ή υπηρεσία σχετικά με την αποδοτικότητα ή καταλληλότητα οποιουδήποτε χρεογράφου ή επένδυσης. Κατά συνέπεια, δεν υφίσταται ουδεμία ευθύνη για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.

