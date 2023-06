Η Hellenic Hydrogen, η SingularLogic και οι αυστηρές ματιές της Νατάσας

Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για τα τεκταινόμενα στο οικονομικό, επιχειρηματικό και χρηματιστηριακό παρασκήνιο της χώρας.

Νέα εποχή για το Συνεγγυητικό

Τίποτα από το παρελθόν δεν θύμιζε η χθεσινή Γενική Συνέλευση των μελών του Συνεγγυητικού Κεφάλαιού Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών. Ούτε φωνασκίες, ούτε αντεγκλήσεις, ούτε έριδες. Η Νατάσα Στάμου, η πρόεδρος του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου είχε τον πλήρη έλεγχο της διαδικασίας και ολοκλήρωσε τη Γενική Συνέλευση σε χρόνο ρεκόρ. Δύο, τρεις αυστηρές ματιές, αρκούσαν για να μπουν στη θέση τους οι «σεσημασμένοι ταραχοποιοί» που δημιουργούν παραδοσιακά θόρυβο στη διαδικασία. Πέραν από το καλό κλίμα η Γενική Συνέλευση των μελών του Συνεγγυητικού Κεφάλαιού έβγαλε και πολλές καλές ειδήσεις. Κυρίως για τα οικονομικά του του Συνεγγυητικού, του φορέα που έχει συσταθεί για να αποζημιώνει τους επενδυτές από «κανόνια» επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών. Ενδεικτικά, το 2022 μόνον από το ενοίκιο του ακινήτου στην οδό Ιπποκράτους 3-5 το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο εισέπραξε 497.060 ευρώ. Μάλιστα, τα έσοδα από μισθώματα θα αυξηθούν περαιτέρω στο μέλλον, καθώς τρέχουν πρωτοβουλίες για την αξιοποίηση του ακινήτου επί της οδού Κηφισίας που στέγαζε τον κινηματογράφο «ΑΣΤΡΟΝ». Τα καλά νέα δεν σταματούν εδώ. Η παρουσία του Δημήτρη Τσάκωνα, του επικεφαλής του ΟΔΔΗΧ, στο ΔΣ του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου έχει απογειώσει τη διαχείριση των διαθεσίμων του. Έτσι, οι πρόσοδοι από τη διαχείριση των διαθεσίμων του κεφαλαίου εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στο ποσό των 350.000 ευρώ για το 2023, έναντι του ποσού των 158.723 ευρώ το 2022, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 120,5%. Τέλος, εκτός από περισσότερα έσοδα το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο θα έχει και λιγότερα έξοδα. Και συγκεκριμένα λιγότερες πληρωμές φόρων. Βλέπετε ο νέος νόμος 4941/2022 που διέπει τη λειτουργία του Συνεγγυητικού προβλέπει την απαλλαγή του από τον ΕΝΦΙΑ. Έτσι, οι φόροι που θα πληρώσει το 2023 το κεφάλαιο θα ανέλθουν σε 82.000 ευρώ, από 165.947 ευρώ το 2022, εμφανίζοντας μείωση κατά 83.947 ευρώ!

Η Hellenic Hydrogen

Στην Hellenic Hydrogen στο κοινό εγχείρημα της ΔΕΗ με την Motor Oil στο χώρο της παραγωγής πράσινου υδρογόνου αναφέρθηκε χθες ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης, μιλώντας στην γενική συνέλευση των μετόχων της επιχείρησης. Η αναφορά Στάσση δεν έγινε τυχαία, καθώς η Hellenic Hydrogen εστιάζει στην ανάπτυξη έργων παραγωγής πράσινου υδρογόνου στην Ελλάδα, σε συνεργασία με μεγάλους και έμπειρους συμβουλευτικούς οίκους, αξιοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την εμπειρία, την τεχνογνωσία και τη δυναμικότητα των μετόχων της στην ταχέως αναπτυσσόμενη πλατφόρμα παραγωγής και διάθεσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Το πράσινο υδρογόνο παράγεται από την ηλεκτρόλυση νερού με ηλεκτρική ενέργεια που προέρχεται από ΑΠΕ. Η διαδικασία αυτή συνιστά σήμερα μόλις το 0.1% της παραγωγής υδρογόνου παγκοσμίως, ωστόσο κερδίζει διαρκώς έδαφος. Το μετοχικό κεφάλαιο της Hellenic Hydrogen ανέρχεται σε 13,2 εκατ. ευρώ, με την Motor Oil να έχει εισφέρει το 51% και τη ΔΕΗ το 49%.

Η SingularLogic και οι εκλογές

Το «ταμείο» των Εθνικών Εκλογών του 2023 για την SingularLogic ανήλθε στα 8,9 εκατ. ευρώ ή στα 11,03 εκατ. ευρώ αν υπολογιστεί και ο ΦΠΑ. Μάλιστα, για την υποστήριξη των δεύτερων εκλογών της 25ης Ιουνίου η εταιρεία έκανε έκπτωση 6,5% στο Δημόσιο. Για να ακριβολογούμε η αμοιβή της SingularLogic στις 21 Μαΐου ανήλθε σε 4,6 εκατ. ευρώ και με τον ΦΠΑ το συνολικό κόστος ανήλθε σε 5,7 εκατ. ευρώ. Στις 25 Ιουνίου η αμοιβή της SingularLogic ανήλθε σε 4,3 εκατ. ευρώ και με τον ΦΠΑ, το συνολικό κόστος ανήλθε σε 5,3 εκατ. ευρώ. Κατά τη μετάδοση των αποτελεσμάτων της 25ης Ιουνίου η διαδικτυακή πύλη http://ekloges.ypes.gr που υποστηρίζει η SingularLogic για λογαριασμό του υπουργείου Εσωτερικών, παρουσίασε ρεκόρ επισκεψιμότητας. Δέχτηκε 2.000.000 μοναδικούς επισκέπτες, ενώ σε διάστημα 24 ωρών o δικτυακός τόπος των εκλογών δέχθηκε από την Ελλάδα περισσότερα από 426.000.000 hits. Παράλληλα προσέλκυσε μεγάλο παγκόσμιο ενδιαφέρον από 191 χώρες, με πρώτη τη Γερμανία από την οποία δέχθηκε περισσότερα από 8.000.000 hits, ενώ από Μεγάλη Βρετανία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Κύπρο δέχθηκε 6.343.733, 5.175.472 και 4.767.368 αιτήματα αντίστοιχα. Η μέγιστη τιμή των hits ανά δευτερόλεπτο σημειώθηκε το βράδυ των εκλογών με 16.000 ανά δευτερόλεπτο. Η επισκεψιμότητα της διαδικτυακής πύλης http://ekloges.ypes.gr κάνει κάποιους να εισηγούνται την εισαγωγή διαφημίσεων σε αυτή προκειμένου να καλύπτεται από ιδιωτικούς πόρους μέρος του κόστους που πληρώνει το Δημόσιο.

Το IOSCO Annual Meeting

Στην αναζήτηση ξενοδοχείου που θα φιλοξενήσει την Ετήσια Σύνοδο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εποπτικών Αρχών Κεφαλαιαγοράς (IOSCO Annual Meeting), η οποία θα διεξαχθεί στην Αθήνα το 2024 βρίσκεται η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Προς το σκοπό αυτό, η εποπτική Αρχή θα προχωρήσει στη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της συνεδριακής φιλοξενίας του IOSCO Annual Meeting, αλλά και της φιλοξενίας και σίτισης των συμμετεχόντων στο συνέδριο. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής και σύμφωνα με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που θα ορισθούν στην σχετική διακήρυξη. Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού θα ανέλθει στα 207.030 ευρώ.

To Over the Counter από τις 2 Φεβρουαρίου 2021 σας ενημέρωνε για το οικονομικό, επιχειρηματικό, τραπεζικό και χρηματιστηριακό παρασκήνιο της χώρας. Η στήλη ολοκληρώνει εδώ τον κύκλο της. Οι αναγνώστες μας θα μπορούν να ενημερώνονται αναλυτικά στο Newsbomb.gr για όλα τα θέματα που κάλυπτε η στήλη και για ακόμη περισσότερα.

